Rebajas fiscales, impulso a lo aeroespacial y más buses: el plan de Almeida para hacer de Madrid un polo industrial

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en la presentación del Plan de Industria de la Ciudad de Madrid 2025-2027. Ayuntamiento de Madrid

Madrid actualmente es una ciudad de servicios. Así lo apuntan los datos, correspondiéndole prácticamente el 90% de la economía, frente al 6,8% perteneciente al sector industrial. Por eso, desde el Ayuntamiento han decidido potenciar este último para que sea "fuente de riqueza" y "generador de empleo".

Para ello, este lunes ha presentado el Plan de Industria de la Ciudad de Madrid 2025-2027. Se trata de un documento, elaborado con la participación de todos los agentes económicos, sociales y educativos madrileños, para convertir Madrid en un polo industrial.

De esta forma lo ha señalado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en el acto celebrado en el Palacio de Cibeles, donde ha firmado el acuerdo entre el Consistorio, la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT).

El plan está dotado con 196,2 millones de euros para seis líneas de actuación con un total de 44 medidas. Estas se han ideado a través de tres ejes transversales: la sostenibilidad, la digitalización y la innovación.

Además, se ejecutarán teniendo en cuenta el horizonte temporal que se contempla para cada una de ellas: a corto plazo la mejora del conocimiento económico de Madrid (las líneas uno, cuatro y seis), a medio plazo la modernización de los espacios productivos (las líneas dos y cinco) y a largo plazo el impulso de la competitividad del sector (la tres).

Las medidas

Como parte de la primera línea de actuación se encuentran la puesta en marcha de un Observatorio de la Industria que sirva de enlace entre el Ayuntamiento y las empresas industriales -con 800.000 euros-.

Dentro de la segunda -con un presupuesto de 58,2 millones de euros-, se pretenden desarrollar nuevas medidas en relación con la movilidad sostenible.

Por eso, una de las iniciativas es la creación de nuevas líneas de transporte para que los trabajadores de los polígonos lleguen a sus centros de trabajo. Es decir, nuevos autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que sean de interés y se sumen a los ya existentes.

También se impulsará la implantación de sectores industriales estratégicos, como los semiconductores, el aeroespacial, la automoción o el hidrógeno verde. Fuentes municipales comentan, en este sentido, estar "en contacto con el clúster de semiconductores de la Comunidad para que potenciales proyectos en estos sectores puedan considerar Madrid como ciudad para establecerse".

De izquierda a derecha, Esperanza Hernández (CCOO), Engracia Hidalgo, delegada del área de Economía en el Ayuntamiento de Madrid; el alcalde, Martínez-Almeida; Miguel Garrido (CEIM) y Margatira Domínguez (UGT). Ayuntamiento de Madrid

De esta manera, a través de las convocatorias de propuestas alojadas en las factorías industriales, se priorizarán los de estas áreas. "En 2025 se abre un nuevo complejo en Villa de Vallecas con 14 naves susceptibles de albergar proyectos industriales para el acompañamiento", explican como ejemplo.

Asimismo, se pondrá en marcha una prueba piloto en Mercamadrid, relativa al transporte de personas y mercancías con vehículos eléctricos y autónomos.

El fomento de la sostenibilidad en estas áreas también es uno de sus objetivos, recogidos en la línea tres -con cerca de 28,7 millones de euros-. Las medidas están dirigidas a la eficiencia energética (con un nuevo premio para empresas, todavía en desarrollo), la reducción de la huella de carbono en la industria, la promoción de la economía circular y la gestión de residuos. Se pondrá en marcha la creación de una certificación de áreas de actividad económica medioambientalmente sostenibles.

La cuarta trata de impulsar la colaboración público-privada a través de los clústeres Big Data, Ciberseguridad, Madrid Capital Fintech, Construcción, Ingeniería y Arquitectura, Centro para la Innovación de Logística y Transporte de mercancías y MAD e-Health, Madrid In Game, o el audiovisual -con un total de 27,3 millones de euros-.

El Plan de Industria de la ciudad de Madrid 2025–2027. Ayuntamiento de Madrid

El modelo de pyme industrial es tomado en cuenta en la línea cinco -donde se dispondrán 15,7 millones de euros-. Se creará una mesa para la formación y la transferencia industrial que reforzará el posicionamiento internacional de las pequeñas empresas madrileñas. Impulsará la creación de otras de base tecnológica y dará apoyo a las que tengan dificultades.

En este sentido le sigue la línea seis que plantea subvenciones a estas mismas pequeñas entidades (sujetas a reglas de mínimos por beneficiario), entre otras cosas. También para la adquisición de vehículos, así como medidas fiscales incentivadoras para las empresas -todo ello con una dotación cercana a los 65,6 millones de euros-.

La industria en Madrid

"Madrid es una ciudad con ambición. Es la locomotora económica de España. Somos el 20% de su Producto Interior Bruto (PIB)", ha detallado Almeida.

Y es que desde el Ayuntamiento describen Madrid como un "entorno propicio" con "múltiples oportunidades" para la promoción de la industria. Según sus datos, en el año 2024 el sector industrial ha contribuido con más de 12.000 millones de euros al Valor Añadido Bruto (VAB), con un crecimiento respecto del año anterior del 1,3%.

Entre 2000 y 2023, el VAB total ha aumentado un 64%, con una expansión del VAB industrial del 3,3%, superior a la media regional (-4,8%). La productividad ha crecido notablemente en el sector industrial (+124,7%) y la caída del empleo industrial ha sido más moderada que en el conjunto de España y la región. Madrid representa, además, más del 56,1 % de la industria de la Comunidad.

Destacan como ventajas la "elevada cualificación de su capital humano, la transformación del perfil profesional en la industria, la atracción de inversión extranjera y la presencia de empresas tractoras en sectores estratégicos".

A ello se suman otras logísticas como el aeropuerto internacional o una red ferroviaria de mercancías, infraestructuras digitales, clústeres industriales y un ecosistema formativo e innovador con alta capacidad de transferencia de conocimiento.

En la capital, la industria da empleo a más de 84.000 personas en la capital, lo que representa el 3,5% del total de afiliados a la Seguridad Social.

Según el censo de locales, la ciudad de Madrid dispone de más de 3.000 adscritos al sector. Estos se distribuyen, sobre todo, en los distritos de Villa de Vallecas, Villaverde, Vicálvaro, Carabanchel, Puente de Vallecas, San Blas, Tetuán y Usera. Por tanto, se da una clara concentración geográfica en el arco sureste que agrupa el 25% de todos los establecimientos industriales de Madrid.