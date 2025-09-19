Así será el Barajas del futuro: T4 y T4S ampliadas y otro edificio con facturación, seguridad y área de equipajes en T1, T2 y T3

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas comenzará próximamente la mayor transformación de su historia reciente con una inversión cercana a los 4.000 millones de euros en la que se ampliarán la T4 y la 4S y se levantará un 'procesador' para dar soporte a las otras tres terminales.

Así lo trasladan fuentes de Aena a Madrid Total, después de que este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un plan económico de 12.888 millones de euros dentro del Documento de Regulación Aeroportuaria para los aeropuertos de Aena.

En palabras del presidente, esta será "la mayor inversión de Aena en nuestra red en las últimas décadas" que "generará mucho empleo y un impacto positivo en todos los aeropuertos de España".

El proyecto específico para el Adolfo Suárez se apoya en cuatro grandes novedades que definirán el Barajas del futuro.

La Terminal 4, diseñada por el arquitecto británico Richard Rogers e inaugurada en 2006, crecerá para ganar capacidad en varios puntos del recorrido de los pasajeros.

Aena propondrá inversiones por unos 13.000 millones para los aeropuertos en España.



El Gobierno de España, principal accionista de la empresa aeroportuaria, respalda la propuesta de plan de inversiones del periodo 2027-2031

Se trata del mayor volumen de inversiones

El plan contempla más mostradores de facturación, un filtro de seguridad ampliado y nuevas puertas de embarque con pasarela.

El objetivo es reducir los denominados 'cuellos de botella' y reforzar la fluidez en el desplazamiento de viajeros a través del aeropuerto.

Por otro lado, en la Terminal 4 Satélite, donde se concentran los vuelos intercontinentales, también dará un salto en capacidad.

Aena prevé más puertas de embarque y un refuerzo en los controles de pasaporte, un paso clave para facilitar los flujos internacionales y las conexiones de largo recorrido.

Según informa Aena, las terminales 1,2 y 3 de Barajas, las más antiguas, tendrán su gran modernización con la construcción de un procesador central.

Este nuevo edificio concentrará facturación, controles de seguridad y recogida de equipajes, simplificando procesos y mejorando la experiencia de los pasajeros.

De este modo, el espacio actual disponible en las tres terminales actuales se unificará en una nueva zona de embarque más amplia y luminosa que preste servicio al inmenso flujo de viajeros que tiene el Adolfo Suárez a diario.

El objetivo de las reformas: ofrecer espacios más cómodos, modernos y eficientes, que sitúen a estas terminales a la cabeza de los aeropuertos mundiales.

Además de estas actuaciones clave, la remodelación prevé mejoras en viales, aparcamientos y plataformas, y prepara al aeropuerto para la llegada de la alta velocidad y nuevas líneas de metro, lo que contribuye a la sostenibilidad

En cuanto a los cambios con respecto al campo de vuelo, sólo se acondicionarán las plataformas alrededor de las terminales.

Según informan desde Aena, la capacidad de las cuatro pistas es la necesaria para abordar un futuro lejano y el hecho de contar con capacidad en el campo de vuelo disponible es una ventaja frente a otros hubs competidores.

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cerró el ejercicio 2024 con datos históricos, tanto en el número de pasajeros que utilizaron las instalaciones aeroportuarias para sus desplazamientos, como en los registros de mercancía transportada.

En el primer caso, Madrid-Barajas contabilizó un total de 66.196.984 viajeros entre enero y diciembre, con un crecimiento del 9,9%, mientras que la carga, con 766.818 toneladas, aumenta un 19,2% respecto a 2023.