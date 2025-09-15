Almeida advierte tras las protestas contra La Vuelta: "Lo peor de Sánchez está por llegar. Hará cosas que no imaginamos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar el sufrimiento gazatí como "excusa para cubrir sus carencias políticas" y avivar la imagen de crispación en Madrid, y ha afirmado que hará "cosas que no somos capaces de imaginar".

En su intervención, ha lanzado un mensaje al presidente de que el PP volverá a ganar en las urnas por mucho que traten de "encender las calles" y advierte que hay que estar "preparados, porque lo peor de Sánchez está por llegar. Es el desafío más serio que hemos tenido contra nuestro Estado de derecho".

"El mensaje que yo les quiero transmitir es muy claro tanto a Pedro Sánchez como a todos sus secuaces políticos, a Pablo Iglesias, a Yolanda Díaz, a Irene Montero: podréis incendiarnos las calles, podréis alentar la violencia, podréis generar disturbios, que os volveremos a ganar en las urnas", ha dicho.

En su intervención, también ha pedido la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y ha criticado que no "se haya acordado" de los "23 policías heridos" tras las manifestaciones propalestinas de este domingo, que obligaron a cancelar la final de La Vuelta.

En un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum y presentado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde ha reiterado que lo ocurrido ayer en el paso de La Vuelta Ciclista "no fue una manifestación pacífica en protesta por lo que está sucediendo en el pueblo gazatí sino una manifestación violenta".

"Respetaré siempre a todos aquellos manifestantes que estén en las calles de Madrid protestando de manera pacífica por aquello que consideran adecuado, en este caso por ese sufrimiento que se está padeciendo en Gaza, pero lo que no puedo respetar es a todos aquellos que alientan manifestaciones violentas y para los cuales el sufrimiento del pueblo gazatí no es sino una excusa para cubrir sus carencias políticas", ha afirmado.

Almeida no acepta "que el presidente del Gobierno no solo haga un llamamiento a todos aquellos manifestantes para que actúen con violencia, sino sobre todo que lo haga escudándose bajo el sufrimiento de ese pueblo porque no es lo que le importa ni lo que le interesa a Pedro Sánchez"

"Lo que pretende es generar temas de debate, que escondan que su mujer iba a declarar ante el juzgado o que escondan que esta semana su hermano se va a sentar en el banquillo definitivamente o que el fiscal general del Estado está procesado", ha añadido.

"Para Pedro Sánchez el sufrimiento del pueblo gazatí no es más que la excusa para cubrir su sufrimiento. A Pedro Sánchez el sufrimiento del pueblo gazatí le importa lo que a Tezanos la verdad o al fiscal general del Estado la preservación de las pruebas en un proceso penal", ha comparado.

Disturbios en La Vuelta

Ha trasladado que Pedro Sánchez busca "avivar el enfrentamiento con la capital de la nación, mostrar una imagen de disturbios y de revueltas en la ciudad de Madrid".

"Y esto lo comparte también con todos aquellos a los que el sufrimiento del pueblo gazatí no les importa más allá que el ataque al Estado de Israel porque es perfectamente compatible decir que lo que está sucediendo en Gaza tiene que acabar lo antes posible con decir que en Gaza lo que hay es un gobierno que tiene una banda terrorista como es Hamás", ha sostenido.

"Lo que no se puede es decir que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio porque al final cuando se dice eso se está tratando de hacer ver que 'del río al mar' (en mención a la consigna nacionalista palestina) y que lo que se busca es la desaparición del Estado de Israel. Se habla siempre de Putin, se habla siempre del gobierno de Rusia, pero no se habla del Estado ruso como se está haciendo con el Estado de Israel", ha advertido.

Será "el Madrid de la alegría, el Madrid de la libertad, el Madrid de la prosperidad el que le volverá a ganar a todos aquellos que simplemente aspiran a reventar el modelo de convivencia que nos hemos dado en la ciudad más abierta y más acogedora", ha remarcado.

"Volveremos a derrotarles. Y volveremos a dar una lección de civismo y de democracia ahí donde se demuestra el civismo y la democracia, que es en las urnas. Volveremos a llenar las urnas de votos, no de crispación, no de odio, no de enfrentamiento, no de sectarismo. Los llenaremos de alegría, de convivencia y de democracia. Podrán hacer lo que quieran hacer. Podrán tratar de seguir reventando Madrid, podrán seguir señalándonos, podrán seguir culpándonos de todos los males del peor gobierno de la democracia. Lo que no conseguirán es vencernos en las urnas", ha reiterado.