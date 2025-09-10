Despliegue histórico con 1.500 policías y guardias civiles para asegurar La Vuelta en Madrid ante las protestas propalestinas

El pelotón de ciclistas durante la 21 etapa de la Vuelta ciclista a España 2023 en el Hipódromo de la Zarzuela, a 17 de septiembre de 2023, en Madrid. Ricardo Rubio / Europa Press

La Delegación del Gobierno en Madrid ha preparado un plan de seguridad especial integrado por 1.500 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en aras de garantizar el buen desarrollo de las dos etapas de La Vuelta a España que se celebrarán este sábado y domingo en la Comunidad de Madrid, incluyendo la etapa final en la capital.

Este dispositivo especial contará en concreto con la colaboración de 1.100 policías nacionales y otros 400 guardias civiles, según se ha acordado en la reunión de seguridad que ha mantenido este miércoles el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluyendo, además, policías locales de los municipios por los que discurrirán las etapas.

Martín ha destacado el empeño por reforzar la seguridad y ha aprovechado para arremeter contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por hacer uso del "término nostálgico" de la "represión" para hacer frente a las protestas propalestinas que están sacudiendo esta edición de La Vuelta e incluso han obligado a acortar etapas.

"Afortunadamente, en el siglo XXI las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trabajan en favor de la seguridad y el cumplimiento de la ley", ha celebrado Martín en declaraciones remitidas a los medios, donde ha incidido en que la Delegación del Gobierno trabajará para garantizar "el legítimo derecho de manifestación".

En este punto, ha cargado contra aquellos dirigentes políticos que están "preocupados por la imagen" que da España al mundo con estas protestas, y les ha invitado a cambiar de postura y celebrar la posición de liderazgo del país en lo que a la condena del "genocidio" en Gaza se refiere.

Además, ha exigido "responsabilidad" a quienes parecen estar más interesados en "calentar el ambiente" y que se produzcan situaciones que, más tarde, puedan aprovechar para arremeter contra la "legítima protesta".

Desde la Comunidad de Madrid han asegurado que no sólo la Delegación, sino también los Ayuntamientos de la región reforzarán su seguridad con más policía municipal.

“No me corresponde a mí determinar si el número que dota la Delegación es suficiente o no. Son ellos los que tienen que garantizar la seguridad en la región y de estas dos etapas”, ha apuntado Miguel Ángel García.

A este respecto, el consejero portavoz del Gobierno regional ha lamentado que, hasta ahora, en dos etapas, la delegación del Gobierno de otras regiones no haya hecho su trabajo. “Hasta ahora hay dos etapas que han tenido que ser cortadas”.

Además, el portavoz del equipo deAyuso ha asegurado que esas manifestaciones no son “legítimas” desde el momento en el que usan la violencia.

"Hay un corredor que ha tenido que irse para su casa por la manifestación de forma agresiva de estas personas", ha apuntado.

Así, el portavoz ha insistido en que la única labor que tiene el delegado del Gobierno es saber “cuántos efectivos de Guardia Civil y de Policía necesita” para que la prueba pueda garantizar su seguridad tanto a los que participen de manera directa como indirecta.

En este sentido, hay que recordar que la Comunidad de Madrid, tal y como ha anunciado la presidenta Isabel Díaz Ayuso este mismo viernes, ha pedido “por carta” al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que garantice la seguridad y “por una vez, ejerza sus competencias”.

“La imagen de la marca España está en juego”, ha finalizado.