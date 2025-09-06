El 'Tourists Go Home' llega a las calles de Madrid: pintadas en las paredes y 'chivatazos' a pisos turísticos ilegales

'Tourists go home', el lema contra la masificación del turismo comienza a llegar a Madrid. Los vecinos de las zonas más céntricas de la capital comienzan a cansarse de ver sus "barrios ocupados" por la gran cantidad de visitantes que llegan a la capital en cualquier momento del año.

Durante el mes de julio de este mismo año, según los últimos datos recogidos por el Ayuntamiento, llegaron a la ciudad un total de 948.396 viajeros, lo que supone un 1,8% más que en el mismo periodo de 2024. Además, se produjeron 1.828.899 pernoctaciones.

Esto ha despertado a los madrileños, que ya muestran su descontento mediante varias vías. Aunque las redes sociales son el principal foco para estas críticas, algunos de ellos incluso llegan a realizar pintadas en las calles.

El número de turistas extranjeros creció respecto al año 2024, con un 10,1% más y alcanzando los 581.584 viajeros. Esta cifra se ha convertido, además, en el máximo histórico para la ciudad de Madrid. De hecho, los internacionales suponen el 61,35 del total de llegadas.

Principalmente, vienen de Estados Unidos y México y cada vez llegan más y más durante todo el año. También hay muchos visitantes europeos de Italia o Reino Unido.

Esto ha despertado el descontento de las personas que pasan todo el año en la que es su ciudad y ven como su lugar de residencia se convierte poco a poco en una atracción. Replicando el ejemplo iniciado por otras ciudades, como es el caso de Barcelona, el mensaje 'Tourists go home' comienza a llenar lugares públicos ante la "gentrificación de sus hogares".

Uno de los más recientes, ha aparecido en un parque infantil de un barrio de la capital, pintado sobre el mobiliario urbano de la zona de juego. La imagen fue compartida en redes sociales por un usuario que vio la reivindicación en las calles.

Esta es la Pza de Santa Ana, en dónde las terrazas y los turistas tienen más espacio que los madrileños@AlmeidaPP_ @MADRID Nos robáis el espacio, los árboles.. Hacéis plazas duras para obligarnos a consumir bajo las sombrillas de los bares

Sois lo peor que le ha pasado a Madrid pic.twitter.com/uUEreASMNu — Maribel Dorado (@MaIsabelDorado) August 30, 2025

Otros muchos, se quejan de que Madrid "se ha convertido en una ciudad solo apta para turistas y gente de paso". Estas críticas llegan especialmente en términos de vivienda, pues cada año, más viviendas terminan transformándose en alquileres de uso turístico.

También, se quejan del "robo" de espacios públicos por parte de los visitantes. Ocurre en plazas o parques donde las aceras se llenan de terrazas o 'tuk-tuks' que esperan a sus clientes, eliminando otro mobiliario como bancos o incluso árboles.

Pisos turísticos

La lucha contra el turismo va mucho más allá, algunos incluso denuncian desde hace meses que en su edificio hay pisos turísticos sin la regulación pertinente. Según registros del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en Madrid hay más de 15.200 pisos turísticos ilegales.

Un mes después, la misma institución entregó al Ayuntamiento de Madrid los datos postales de más de 3.500 de estas direcciones y así "facilitar la labor de inspección y sanción" del Consistorio y "contribuir a recuperar vivienda para el uso residencial para la ciudadanía".

Fachada de un edificio en Madrid S.A.

En la capital solo hay concedidas 1.131 licencias para esta clase de alojamientos, es decir, solo el 7,44% de los que se encuentran en funcionamiento están propiamente registrados. El creciente número de viviendas turísticas hace que lleguen a la capital muchos más visitantes de los que realmente deberían llegar a la ciudad, aumentando la preocupación de los vecinos.

Los distritos Centro, Tetuán y Arganzuela son los que presentan un mayor número de apartamentos de estas características con licencia. Toda esta situación ha llevado a un éxodo de sus vecinos que se han ido mudando lentamente a otros barrios de la ciudad.

Los hoteles, caen ligeramente

Pese a estos datos, la ocupación hotelera en Madrid superó con creces a la registrada para los apartamentos de uso turístico. En concreto, para el mismo mes de julio, el dato se concentra en el 61,92% del total de para las estancias en la ciudad.

Esto supone una caída mínima respecto al mismo periodo del año pasado, tan solo un 0,69% menos. En cambio, el empleo en el sector hotelero creció un 7,6% respecto al año pasado, convirtiéndose en un gran motor para la economía de la capital.

Así, la cifra total de personas ocupadas en las distintas tareas que se abarcan en este sector ha alcanzado en el mes de julio de 2025 los 14.471 trabajadores.