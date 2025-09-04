El semáforo 'más listo' de Madrid: así controla la IA la circulación en la A-5 durante las obras priorizando emergencias

La Inteligencia Artificial (IA) ha llegado hasta los semáforos de Madrid. En concreto, son ocho las ubicaciones donde se han instalado este tipo de cámaras por presentar más complejidad debido a la afluencia de usuarios y vehículos.

De estas, la más novedosa es la que actualmente se está aplicando en la carretera A-5 con motivo de las obras de soterramiento de dicha vía.

Y es que el Ayuntamiento de la capital está trabajando en la integración de esta tecnología en la gran obra de transformación urbana que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida está ejecutando en dicha zona.

La intención es que las cámaras de IA permitan identificar los vehículos de Emergencias y de Calle 30 -la empresa encargada de la gestión, mantenimiento y explotación de la M-30- para que tengan prioridad en el acceso a la A-5, a través de la detección de sus matrículas.

Así lo ha detallado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante su visita este miércoles al Centro de Gestión de la Movilidad del Consistorio. "Estos sistemas favorecen la gestión del tráfico, de la movilidad peatonal y ciclista y, sobre todo, la seguridad vial", ha argumentado en declaraciones a los medios.

"Los vehículos de ambulancias y de asistencia de Madrid Calle 30 se quedaban encerrados y se necesita que lleguen lo antes posible a cualquier emergencia. Por eso, se ha implementado este sistema de detección exclusivamente para esos vehículos, de tal manera que cuando se aproximan a la A5 para su cruce, el semáforo cambie a verde automáticamente y puedan realizar el giro a la izquierda con total seguridad", explica la directora general de Gestión y Vigilancia de la Circulación, Marta Alonso.

Asimismo, se están utilizando este tipo de cámaras para la toma de datos, estableciendo clasificaciones por tipo de vehículo en la obra de Parque Ventas como en la A-5, con el fin de contar con información real que soporte la toma de decisiones.

Los otros semáforos

Se trata de un proyecto que se empezó a poner en marcha a finales de 2024. El objetivo es incorporar a todos los usuarios de la vía y no solo a los vehículos en la gestión de la movilidad de enclaves como los accesos al Estadio Metropolitano, la calle Princesa, el Puente de Segovia, el Puente de San Isidro o la carretera de El Pardo.

Es decir, según la situación requerida, la IA se aplica para regular cada semáforo, adaptándose a las necesidades de forma automatizada.

#Madrid cuenta con cámaras de Inteligencia Artificial en 🚦de ubicaciones clave



Permiten detectar situaciones complejas y modificar algunos parámetros como conceder más tiempo a los peatones o facilitar el paso a servicios de emergenciahttps://t.co/7i4LtNU4Eg pic.twitter.com/WrH6yaiLsx — Borja Carabante (@bcarabante) September 3, 2025

La primera actuación de estas características se puso en marcha en el entorno del Estadio Metropolitano. En concreto, en la plaza de Grecia. El objetivo fue integrar en los días de grandes conciertos y partidos de fútbol la demanda real de peatones en el sistema de reparto de rojo y verde en los semáforos, del mismo modo que hasta ahora se hacía con los vehículos.

En este caso, cuando las cámaras detectan un grupo de peatones que van a cruzar, el tiempo en el que el semáforo permanece en verde se alarga para ellos al máximo (80 segundos, frente a los 25 habituales). Así no se producen retenciones provocadas por los vehículos en la glorieta.

Este proyecto innovador de prioridad peatonal se ejecutó mediante la instalación de dos cámaras y ahora ya se aplica de manera permanente para los grandes eventos que tienen lugar en este estadio.

Este hecho, además, ha permitido que, actualmente, la regulación semafórica de este punto responda más a la realidad que antes optimizando los tiempos de espera tanto para peatones como para vehículos.

Agente de movilidad comprobando el funcionamiento de las cámaras con IA en el Centro de Gestión de la Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Ayuntamiento de Madrid

Algo parecido ocurre con el que está instalado en la calle Princesa. Exactamente, en un cruce situado en su confluencia con la calle de Alberto Aguilera. Con la instalación de una única cámara de ojo de pez (visión 360º) se detecta el volumen de peatones que están cruzando (440.000 personas en el mes de agosto, según han apuntado desde el Ayuntamiento).

Eso permite alargar el tiempo de rojo de vehículos hasta que se hayan despejado de peatones las aceras de la calle, mejorando la seguridad vial de los peatones, fundamentalmente de aquellos que por sus condiciones de movilidad requieran un mayor tiempo para completar el cruce.

También se tiene en cuenta la circulación de los ciclistas. Por eso, en el Puente de Segovia, el proyecto desarrollado contempla la utilización de cámaras de inteligencia artificial para cuantificar los distintos tipos de usuarios de las vías: peatones, vehículos, bicicletas... A partir de esa información en tiempo real se ajustan los repartos semafóricos.

Se puso en marcha al detectar esa gran afluencia de ciclistas en el entorno durante los fines de semana, en su recorrido hacia o desde Madrid Río. "Con este tipo de solución se abre la puerta a que la regulación semafórica pueda adaptarse de forma automática a la demanda real de los diferentes usuarios de la vía en cruces en los que dicha demanda presenta variaciones sustanciales en diferentes días", especifican desde el Consistorio.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, con la directora general de Gestión y Vigilancia de la Circulación, Marta Alonso, supervisando el funcionamiento de estas cámaras con IA. Ayuntamiento de Madrid

Otro caso se da en la carretera de El Pardo a Fuencarral, en su confluencia con la glorieta del Santuario de Tíscar. Con el fin de facilitar el paso de las bicicletas, la cámara instalada permite detectar la aproximación de ciclistas con suficiente antelación (20 segundos antes de llegar al semáforo) para facilitar que el momento que la bicicleta llega al cruce coincida con su fase verde.

Así se evita que el usuario tenga que pararse y pulsar el botón que activa el verde del semáforo, al tratarse de un semáforo con este sistema.

Este tipo de soluciones sirve en casos en los que la infraestructura existente no permite la instalación de algún elemento semafórico necesario. En el Puente de San Isidro, era necesaria la instalación de un semáforo con pulsador, pero la existencia de una tubería subterránea en la mediana no lo permitía.

Por ello, se ha utilizado una única cámara de ojo de pez que detecta al peatón en la mediana automáticamente y, en ese momento, activa la demanda sin necesidad de instalar un pulsador.

"No hay ninguna otra ciudad que haya integrado en su gestión del tráfico semáforos de una manera habitual. Por eso, Madrid es una referencia en el ámbito de la movilidad sostenible e inteligente", ha comentado Carabante, que lo ha definido como un "caso de éxito".

Asimismo, ha añadido que su implementación se extenderá de forma paulatina en aquellos puntos de la ciudad en los que su instalación resulte beneficiosa.