El Cañaveral, un barrio con más de 5.000 niños y sólo 88 plazas en un colegio público mientras esperan más instalaciones

El Cañaveral es uno de los barrios más nuevos de Madrid, y con ello, uno de los que tiene una mayor población de jóvenes en edad escolar. Según datos aportados por el PSOE de Madrid Ciudad, en este desarrollo urbanístico hay un total de 5.700 niños, de los cuales sólo 88 han podido acceder a una plaza en el único colegio público que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid.

Desde la Consejería de Educación del organismo regional explican a Madrid Total que esas 88 plazas corresponden únicamente al primer curso de Infantil y se irán incrementando conforme crezca el centro y se complete la construcción, hasta superar las 1.000 plazas previstas.

Reconocen, no obstante, que los servicios todavía son insuficientes y aseguran estar trabajando en su ampliación con un nuevo instituto y escuelas infantiles. A las puertas del inicio del curso escolar —el 8 de septiembre— la oposición ha puesto el foco en este barrio, mientras que los vecinos, cansados del "abandono", se han manifestado en varias ocasiones.

Durante una visita a los colegios del barrio este mismo martes, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, denunció que "en El Cañaveral hay más de 5.700 niños y niñas en edad escolar y apenas se van a ofertar 88 plazas en el único colegio público, donde solamente hay cuatro aulas para niños de 3 años".

Para Maroto, esto evidencia "un abandono institucional por parte de la presidenta de la Comunidad, con la complicidad de Almeida que, en lugar de presionar al Gobierno de Ayuso, cede parcelas para colegios privados".

La socialista también criticó que el único colegio concertado de la zona (que va a ampliar la oferta educativa existente desde este mismo lunes) comenzará el curso en barracones, con obras y ruido que afectarán al alumnado desde el primer día.

"Para el PP la educación es un negocio, una mercancía que están privatizando a costa de los vecinos y vecinas de Madrid", subrayó, reclamando a Ayuso y Almeida que se comprometan a terminar las obras del colegio público y garantizar las plazas necesarias.

El plan de Ayuso

Mientras que el PSOE denunciaba esta situación, fuentes de la Consejería de Educación detallaban a este diario que el colegio público Rudyard Kipling (el público que critica el PSOE) abrirá en septiembre gracias a una inversión de 5,9 millones de euros para levantar 12 aulas, sala de usos múltiples, comedor y patio.

Aunque ahora mismo sólo podrán entrar los del ciclo de infantil, la Consejería concreta que el centro irá creciendo y se completará con otras 40 aulas adicionales. Así, podrá llegar a acoger a más de 1.100 alumnos.

Reyes Maroto y Mar Espinar, portavoces del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y la Asamblea, durante su visita al Cañaveral. PSOE Madrid Ciudad.

Además, añaden que la oferta educativa del barrio se complementa con la Escuela Infantil pública Conde Niño, ya abierta desde el curso 2024/25, y con el Humanitas Bilingual School, el centro concertado que ofrece clases desde Infantil hasta 2º de ESO y abre ahora sus puertas.

Las mismas fuentes indican que las obras del nuevo instituto público comenzarán este septiembre tras una inversión de 12 millones de euros. Tendrá 32 aulas de grupo, cinco aulas específicas (informática, tecnología, laboratorios, dibujo y plástica, imagen y diseño), biblioteca, gimnasio, pistas deportivas y espacio administrativo, con capacidad para 1.000 alumnos y un plazo de ejecución de 15 meses.

Más Madrid y la sanidad

Por su parte, Más Madrid Coslada denunció a principios de semana el colapso de los servicios públicos en El Cañaveral, con falta de ambulatorios, transporte y colegios.

La formación considera que el barrio es "un ejemplo de urbanismo insostenible" y un reflejo del modelo del PP de Ayuso, que "prioriza el pelotazo urbanístico y pospone la llegada de servicios básicos". De esta forma, además de poner el foco en el problema de las plazas escolares, lo abre al acceso a un centro de salud en el propio barrio.

Según la formación, los vecinos deben acudir a centros de salud de Coslada o pagar atención privada, mientras que urgencias y ambulatorios locales están saturados. El centro de salud de El Cañaveral no abrirá hasta 2028, por lo que los 30.000 vecinos previstos seguirán dependiendo de recursos ya tensionados.