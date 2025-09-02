Así será el nuevo barrio de la Ermita del Santo en Madrid: dos torres con 21 plantas de pisos, un 'coliving' y centros públicos

Render del complejo de la Ermita del Santo en Madrid. SAF SON Group

Un barrio vertical en el distrito madrileño de Latina. De hecho, el primero. Ese es el destino que le espera al complejo comercial y urbanístico de la Ermita del Santo, en declive desde hace años (pues algunas instalaciones, ya obsoletas, datan de 1985).

Se trata de una zona ubicada entre Carabanchel y Madrid Río, en el barrio de Los Cármenes. Una parcela entre el Paseo de la Ermita del Santo, la calle Sepúlveda y el parque de la Cuña Verde que será regenerada gracias a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM), aprobada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Pleno del Ayuntamiento de la capital el pasado mes de febrero.

Es uno de los proyectos más ambiciosos desarrollándose en la capital. Revolucionará el skyline de la ciudad y del barrio. Sobre todo de este último, ya que el distrito no tiene en toda su superficie un edificio tan alto como los que incluye este plan.

Y es que uno de los puntos fuertes del proyecto son sus dos torres. Ambas residenciales y con una altura de 21 y 17 plantas, respectivamente. No era la idea inicial, ya que se redujo de 28 a este número final debido a las polémicas que su altura levantó entre los vecinos, que les obligaron a poner el máximo en 23.

Así lo especifica Francisco Sacchini, director del grupo inversor SAF SON Group y gestor del proyecto. Serán edificaciones residenciales con pisos de una, dos o tres habitaciones.

Vivienda asequible

En total, habrá 530 viviendas, de las cuales el 28% estarán sujetas a algún tipo de protección. En concreto, el 40% de las que tengan esta tipología se dedicarán a pisos de precio básico y el 60% tendrán precio limitado.

"Este desarrollo permitirá a la ciudad ganar casi el 70%" de una superficie de 44.349 metros cuadrados que actualmente es de dominio privado. "Dentro de ese espacio, el Ayuntamiento tiene prevista la construcción de un gimnasio con piscina pública cubierta y otro centro -en medio de la plaza central que se incluye en el diseño-, donde podrá instalarse dotaciones como una biblioteca o una escuela", asegura Sacchini.

Vista panorámica de lo que será la futura regeneración de la Ermita del Santo. SAF SON Group

También se ampliarán los espacios verdes y peatonales. Y es que la idea es unir, mediante un corredor verde de 60 metros de ancho, los parques de la Ermita del Santo y Caramuel -que actualmente no tienen conexión-. Ambos, a su vez, enlazarán con Madrid Río a través de calles peatonales.

Por otra parte, se guardará un 20% para ámbito comercial. "Todos los bajos de los edificios serán obligatoriamente locales para el comercio de cercanía", afirma el director del grupo inversor. Además, el Teatro Goya se reubicará.

Detalle de las torres de la futura transformación de la Ermita del Santo. SAF SON Group

Asimismo, en una de las parcelas (la de uso terciario, es decir, no residencial) la promotora tiene previsto construir una especie de coliving o flex living (vivienda flexible).

Este concepto se caracteriza por disponer de una serie de habitaciones o viviendas pequeñas (como apartamentos) destinadas al alquiler e integradas en un edificio con áreas internas comunes: cocina, biblioteca, piscina, gimnasio...

En definitiva, Sacchini lo califica como "uno de los mejores proyectos de regeneración urbana que puede tener Madrid actualmente".

La idea es que en un barrio mixto y sostenible, con las edificaciones en altura situadas en posición norte-sur para garantizar una ganancia solar óptima y cubiertas vegetales en las azoteas de los inmuebles.

Modificaciones

Como se comentaba antes, la altura de las torres fue una de las modificaciones que se hicieron en el plan que se ha aprobado finalmente. Esto fue así tras las más de mil alegaciones recibidas en la propuesta primigenia.

El nuevo proyecto, por lo tanto, reduce la edificabilidad y reubica los dos bloques en zonas más alejadas del resto, para no dar sombra a ninguna de las propiedades aledañas ya existentes.

Fachada del Centro Comercial de la Ermita del Santo actualmente. Jesús Hellín / Europa Press

"De las cinco parcelas resultantes residenciales, hay tres que conservan prácticamente la altura del entorno: unas siete u ocho plantas. La única manera de liberar espacio en estos casi 45.000 metros cuadrados es volverlo más vertical", explica Sacchini.

Pero, aún y con los cambios aprobados, los vecinos no se han dado por satisfechos. Lo consideran un "pelotazo urbanístico" que responde a intereses lucrativos y especulativos, para elevar el valor del terreno.

Lloviendo y con frío, cientos de vecinos han venido a la cacerolada contra #PelotazoErmita

Es escandaloso cómo @AlmeidaPP_ e @IdiazAyuso están ignorando las necesidades de nuestro barrio para favorecer solo el interés de unos especuladores. Les vamos a llevar a los tribunales. pic.twitter.com/GHO3M0gIXR — NO al Pelotazo de Ermita del Santo (@PelotazoErmita) March 1, 2025

Por eso, la Asociación de Vecinos SOS Ermita del Santo, en colaboración con la agrupación Ecologistas en Acción, han interpuesto un recurso que fue admitido a trámite el pasado mes de mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Por ahora, se estima que las obras de urbanización puedan empezar en 2026. Las primeras edificaciones se empezarán a construir a principios de 2027, con tres años de previsión para la finalización de las actuaciones.