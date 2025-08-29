El PSOE se conjura en Cuatro Vientos: piden cerrar un carril para autobuses en la A-5 y que lleguen hasta Príncipe Pío

El PSOE de Madrid ha reclamado este jueves que los autobuses interurbanos recuperen su llegada hasta el intercambiador de Príncipe Pío, pese a las obras del soterramiento de la A-5, y que se habilite un carril exclusivo para garantizar la fluidez del transporte público.

La propuesta se ha presentado en una visita al apeadero provisional de Cuatro Vientos, encabezada por el secretario general del PSOE-M, Óscar López, junto a la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa.

López ha defendido que la obra es "importante y necesaria", pero, a su vez, ha recordado que "va a durar mucho tiempo y tiene que causar el menor perjuicio posible a los cientos de miles de personas que utilizan la vía a diario".

El líder de los socialistas madrileños ha denunciado la "prepotencia" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, a los que ha acusado de ejecutar el proyecto "sin consenso con los municipios afectados y sin aportar argumentos técnicos que avalen sus decisiones".

Como ya llevan meses denunciando algunos alcaldes como Candelaria Testa, López se ha mostrado especialmente crítico con el hecho de que los autobuses se vean obligados a finalizar su trayecto en Cuatro Vientos, mientras que los vehículos privados sí pueden continuar hasta el centro de Madrid.

"No tiene ningún sentido que el transporte público se interrumpa aquí y que, en cambio, los coches particulares sí lleguen hasta Príncipe Pío. Están primando el uso del vehículo privado frente al transporte colectivo", ha reprochado.

Hay que recordar que el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid insisten en que dejar llegar autobuses hasta Príncipe Pío colapsaría el tráfico, pues se incrementaría el tráfico rodado voluminoso y, en caso de atasco, se reducirían las frecuencias.

Un autobús directo

Ante este supuesto, y a preguntas de los medios, tanto López como la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, han negado la mayor.

"Si miles de vehículos particulares pueden circular hasta Príncipe Pío, con más razón deberían hacerlo los autobuses. La prioridad debe ser garantizar que el transporte público llegue directo, no al revés", ha añadido el secretario general del PSOE de Madrid.

Ha sido ahí cuando, durante su respuesta a los periodistas, López no sólo ha propuesto que los autobuses llegaran hasta Príncipe Pío, sino que hubiera un carril exclusivo para ellos. Aunque esto supusiera eliminar un carril al tráfico del resto de vehículos privados.

Por otro lado, la portavoz municipal socialista, Reyes Maroto, ha calificado Cuatro Vientos como un "simple apeadero" que se ha levantado "por imposición de Ayuso y Almeida" y que sustituye al ‘intercambiador fantasma’ de Príncipe Pío.

Ha recordado que este importante intercambiador situado en el centro de la capital "cuesta 25 millones de euros al año a las arcas públicas" en concepto de concesión, pese a que permanece abierto "sin prestar servicio".

Maroto ha denunciado, como también ha hecho López, que el PP "gobierna de forma autoritaria, imponiendo planes de movilidad que afectan a los municipios colindantes y a los vecinos y vecinas del distrito de Latina".

"Este verano, el apeadero de Cuatro Vientos ha sido un horno y las medidas adoptadas a finales de agosto no han sido más que una chapuza que no ha mejorado el confort de los viajeros", ha señalado.

Racismo "puro"

En otro orden de cosas, el también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha aprovechado esta convocatoria para cargar contra el "racismo puro" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso por rechazar el reparto de menores migrantes que está iniciando el Gobierno central.

"Yo acuso a la presidenta de la Comunidad de Madrid de racismo. De racismo puro. No se puede presumir de tener un centro, como hay en Pozuelo, donde hemos acogido a cientos de menores migrantes de Ucrania y a continuación plantear su cierre cuando los migrantes son africanos", ha asegurado.

"No puede ser que sea un orgullo acoger, y es un orgullo, a menores de Ucrania y sea un problema acoger a menores africanos. No tiene otro nombre. Se llama racismo", ha censurado el secretario general del PSOE-M