La plaza de Málaga que copia un mítico espacio de Madrid con mejor resultado: la madrileña cambiará su aspecto

Parece Madrid, pero es Málaga. Y es que hay un lugar en la ciudad andaluza que no pasará desapercibido a quien se conozca bien la capital española.

Se trata de una plaza en específico que ostenta el mismo diseño que otra por la que miles de madrileños se pasean todos los días, ya que su ubicación es tan mítica, entre otras cosas, por encontrarse en pleno centro de Madrid.

También es más antigua que la malagueña, cuya última remodelación data del año 2005. Se la conoce por muchos nombres, aunque el más común es la Plaza de Felipe II, ubicada en el barrio Salamanca.

También es denominada como la del Movistar Arena (antes WiZink Center) por encontrarse el recinto del Palacio de los Deportes madrileño, justo al final de la misma. Pero pocos la llaman la Plaza de Dalí, ya que son menos los que saben que en realidad el diseño primigenio fue obra del artista Salvador Dalí.

Su gemela en Andalucía recibe el nombre de Plaza de Camas (aunque su nomenclatura oficial es la de Enrique García-Herrera). Las particularidades que las hacen casi idénticas son sus peculiares jardineras cementadas con formas piramidales y bancos en sus lados, una disposición que favorece que haya sombras en ellos.

Las plazas 'gemelas'

La Plaza de Camas se encuentra en pleno centro histórico de Málaga. Surgió hace unos ocho años sobre la cubierta de un aparcamiento y estuvo marcado en sus inicios por la polémica. Algunos afirmaban que era un lugar "sin alma", como muestra un artículo de EL ESPAÑOL.

La falta de verde, la escasez de sombra y el pequeño tamaño del recinto infantil fueron los motivos de las críticas en una de las plazas, además, más transitadas de la ciudad. Unos años después, el espacio fue intervenido para reparar los fallos, así como las jardineras deterioradas que ahora se contemplan con grandes árboles y llenas de vegetación.

Por cierto, el diseño de los “maceteros” de la plaza malagueña (que fueron instalados tras numerosas quejas vecinales por la ausencia de verde) era un calco de los de otra plaza de Madrid…



👉🏽 La Plaza Felipe II



Sin embargo, el estado a lo largo del tiempo de la madrileña no ha sido tan positivo. Como muestra un vídeo de hace unos días de la cuenta de X (antes Twitter), Madrid Decadente, los maceteros de la Plaza de Felipe II se encuentran sin vegetación, áridos y las únicas plantas que quedan son algún árbol seco.

Esta es la única plaza en España diseñada en origen por Dalí. Fue reformada por el arquitecto Francisco Mangado, cuya remodelación fue galardonada por los Premios de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública del Ayuntamiento de Madrid.

En ella también se encuentra la escultura que el artista regaló a la Comunidad de Madrid: El Dolmen. Se trata de un monumento inaugurado en 1986 formado por este tipo de construcción megalítica con losas de granito tras una estatua humana sobre un cubo en que se puede leer la palabra Gala, nombre de su mujer. Esta última es el Homenaje a Isaac Newton del pintor y escultor.

Y no es la única curiosidad que se puede encontrar en ella. En el suelo de granito, obra del escultor Francesc Torres, también se pueden encontrar intercaladas algunas losas de fundición con motivos fósiles.

Remodelación

Sin embargo, no durará mucho tiempo el aspecto que ahora tiene la plaza ubicada en la zona conocida como Goya, en Madrid.

Actualmente, de hecho, se encuentra en reformas desde el pasado mes de febrero para mejorar este céntrico espacio. Así lo adelantó la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en la comisión del ramo de ese mes.

Los objetivos pasan por ganar en habitabilidad y seguridad ante el elevado número de asistentes que acuden al Movistar Arena.

La plaza ya fue remodelada entre los años 2003 y 2005, pero "debido al paso del tiempo y al vandalismo requiere una intervención para reparar los daños, además de dar cumplimiento a una sentencia que conlleva una modificación del planeamiento recuperando la zona verde básica que desapareció en la reconstrucción del equipamiento deportivo por parte de la Comunidad de Madrid", explicó.

Entre las actuaciones se sustituirá el pavimento dañado con materiales similares a los instalados en el resto de las zonas. También se renovará el ámbito que rodea al monumento de Dalí -el espacio donde se encuentran las jardineras- con un nuevo diseño de forma circular, la sustitución del chapado de granito y la instalación de barras perimetrales para evitar el uso de monopatines en las paredes.

En el conjunto escultural de El Dolmen, se mantendrá su situación actual con pequeñas intervenciones que mejores su protección, como afirmó la delegada.

Asimismo, se recuperarán alguna de sus condiciones originales, perdidas con la remodelación de la plaza en 2005. Esto fue así con las piezas radiales del pavimento, "que aparecían en un croquis de Salvador Dalí como complemento del monumento".

También se sustituirán los bancos de madera y se renovarán los elementos de la zona infantil. El actual alumbrado será sustituido por tecnología led y se hará funcionar de nuevo la fuente ornamental de la plaza, actualmente en desuso.

Estos trabajos de rehabilitación fueron aprobados el pasado diciembre por 1,4 millones de euros y un plazo de ejecución de quince meses. Por lo tanto, se prevé que la remodelación esté lista en la segunda mitad de 2026.