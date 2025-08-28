Madrid adelanta la apertura del túnel de la M-30 en la A-5 ante el inicio de septiembre: también se reabrirán otros accesos

Aunque haya sido un verano difícil para la movilidad en Madrid por diversas obras que se han estado acometiendo en diferentes puntos de la ciudad, esta semana empieza la reapertura de diferentes tramos.

En concreto, el Ayuntamiento ha anunciado en un comunicado que se reabrirá este viernes 29 de agosto el acceso a los túneles de la avenida de Portugal y M-30 en sentido Madrid. Exactamente, dos días antes de lo planificado.

Estos pasos permanecían cerrados desde el pasado 18 de julio por las obras de soterramiento de la A-5. Unos trabajos que darán vida al futuro Paseo Verde del Suroeste.

Durante estas seis semanas se han ejecutado parte de los pilotes, así como la solera o losa inferior del nuevo túnel en la zona de conexión con el actual subterráneo. También se han dejado listas las canalizaciones subterráneas para conectar las instalaciones del futuro túnel y que estén preparadas para el momento de la apertura definitiva en otoño de 2026.

Para restituir el tráfico se ha ejecutado una nueva rampa provisional para abrir de nuevo el acceso al túnel con la configuración previa.

Asimismo, se adelanta una semana la apertura del nuevo baipás que se ha estado construyendo desde inicios de agosto.

Las modificaciones se producirán en el enlace del Parque de Atracciones, que permanecía parcialmente cerrado desde el pasado 4 de agosto.

También se abre el enlace que desviará todo el tráfico de la A-5 hacia el norte. Alberga los cuatro carriles de la A-5, así como un ramal que conectará de nuevo la glorieta de la calle Dante con la A-5 sentido Badajoz.

Esto permitirá que, desde el día 1 de septiembre, se acometa la demolición del paso inferior que conecta el paseo de Extremadura con la glorieta de la calle Dante y la avenida de Portugal, y proseguir así con la ejecución del futuro túnel en ese punto. La alternativa a este itinerario peatonal será la glorieta de avenida de Portugal.

El futuro bulevar

El paseo de Extremadura se transformará en un gran bulevar peatonal que conectará en superficie los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas -del distrito de Latina- con los de Campamento y Casa de Campo (este último perteneciente al distrito de Moncloa-Aravaca), separados desde 1968 por el asfalto que diariamente transitan 80.000 vehículos.

La cubrición de la A-5 permitirá dar continuidad al bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal, que conecta con Madrid Río, hasta la avenida del Padre Piquer. Los vehículos en superficie se reducirán en un 90 % y también las emisiones contaminantes.

Infografía de la apertura de túneles túneles de avenida de Portugal y M-30. Ayuntamiento de Madrid

Además de recuperar el espacio que ocupa el asfalto para los vecinos, se va a mejorar la movilidad peatonal en transporte público y la viaria, redundando en la mejora de la seguridad vial en el entorno.

Se lograrán resolver los problemas de retenciones en conexiones conflictivas como el paseo de Extremadura, Batán y Boadilla del Monte.

La movilidad 'blanda' se fomentará gracias a la construcción de un carril bici bidireccional semaforizado de 3,5 kilómetros, que empezará en la calle Illescas y conectará con el existente en la avenida de Portugal, enlazando así con Madrid Río. De este modo, se potenciará el uso de este medio de transporte para acceder al centro.

En superficie, habrá aceras más amplias y 33 nuevas conexiones peatonales frente a las 16 actuales, favoreciendo los tránsitos a pie.

Otras reaperturas

Por otra parte, este mismo viernes la Comunidad de Madrid también abrirá al tráfico la salida por la Cuesta de La Mina hacia la M-607, en dirección a Madrid, tras haber concluido unas obras de mejora en ese punto principal de Colmenar Viejo desde el pasado 16 de junio.

Así lo indica el Consistorio en una nota, en la que apuntan que las paradas de autobús suprimidas durante las obras ya vuelven a estar habilitadas.

La de La Mina es una de las principales salidas del casco urbano. Por eso, estos meses los conductores que quisieran incorporarse a esta se han visto obligados a coger la salida en dirección a la carretera de San Agustín del Guadalix (M-104) por la avenida del Prado Bastero.

Con esta recuperación se cancela el desvío que el Ayuntamiento inició para evitar los atascos en la entrada al casco urbano: el corte de la glorieta Manuel Revelles, impidiendo que la fila de retención bloquee el Centro de Salud Sur.

Asimismo, también se adelanta otra apertura: la del túnel de Sol de la red de Cercanías de Madrid entre Atocha y Chamartín. Estaba cerrado por obras desde el pasado 19 de julio.

Se abrirá este viernes, dos días antes de lo previsto. Las líneas C-3 (entre Aranjuez y Atocha) y C-4 (tanto el ramal entre Parla y Atocha como el que une Alcobendas y Colmenar con Chamartín Clara Campoamor) recuperarán la normalidad y la estación de Sol volverá a estar abierta.

Un corte que se produjo con motivo de las obras de mejora que Adif está desarrollando en Atocha Cercanías desde el pasado día 2 de julio y que, una vez finalizadas en 2026, permitirán la ampliación de la capacidad del túnel en un 33%, con la incorporación de una vía más, lo que beneficia especialmente a las líneas C-3 y C-4.