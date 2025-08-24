Venden el ático más lujoso de Madrid con 4 terrazas y 264 m2 por 4,6 millones de euros: "Es todo estilo y exclusividad"

¿Alguna vez ha pensado cómo sería la casa de sus sueños? Seguramente sí. Sin embargo, si todavía no lo ha hecho, este piso podría asemejarse bastante a ese inmueble en el que a todos nos gustaría vivir, aunque fuera solo por unos días. Y es que Madrid es la ciudad en la que también podemos encontrar este tipo de maravillas.

El mercado inmobiliario en la capital de España se encuentra en un momento muy complicado. Padece una tensión histórica, con precios que no paran de subir, con la demanda disparada y con cada vez menos ofertas útiles.

Sin embargo, hay oportunidades, o simplemente viviendas disponibles, que a veces son capaces de escapar de este mercado. Que se sitúan por encima del bien y del mal. Que serían deseadas estuvieran en el lugar del mundo en el que estuvieran.

Uno de esos ejemplos de casa soñada es el que presenta la conocida inmobiliaria John Taylor, el que para muchos es uno de los pisos más lujosos de Madrid. O, al menos, del exclusivo barrio de Salamanca, la zona más deseada de la capital de España.

Este inmueble, que tiene un valor de compra de 4,6 millones de euros, tiene absolutamente todo lo que podamos imaginar y todo lo que se le podría pedir a una vivienda de este tipo. Y además, está situado en una zona privilegiada de una de las ciudades más interesantes del mundo.

¿Cómo es el piso más deseado de Madrid?

El piso del que hablamos es un increíble ático de 264 metros cuadrados en pleno corazón de Madrid. Concretamente, en la octava planta de un edificio de Claudio Coello, marcado por un diseño exclusivo dentro de un entorno que crece y se construye alrededor de un precioso patio interior.

Este ático ha sido sometido a una reforma integral por parte del prestigioso arquitecto Miguel Molins, quien ha transformado el espacio por completo creando obra maestra del diseño contemporáneo. Todo está marcado por los espacios diáfanos, la amplitud y la funcionalidad.

Pero sin perder el valor de una estética singular que marca la diferencia dentro de la élite más selecta. Una de las grandes virtudes de esta mansión suspendida en las alturas de Madrid es la gran luz que tiene y que penetra, además de por sus amplios ventanales, por sus cuatro terrazas.

Toda esa luminosidad crea una atmósfera que denota sofisticación y distinción respecto a todo su entorno. En su interior, cuenta con una paleta cromática neutra que da sensación de calma y equilibrio y que está predominada por tonos suaves como el arena y el blanco roto.

Diferentes vistas del ático en venta de Claudio Coello, en el barrio de Salamanca (Madrid). Imagen cedida

Además, también juegan un papel fundamental las texturas en madera y los materiales nobles que completan sus espacios más importantes. Dentro de su particular estilo, este ático señorial huye de modas pasajeras y apuesta por una elegancia atemporal que crea una mayor sensación de hogar.

Este ático se distribuye en dos zonas claramente diferenciadas. Por un lado, un área social a modo de recepción que comunica con un impresionante salón-comedor, amplio y luminoso. Este cuenta con una de esas cuatro increíbles terrazas, de casi 20 metros cuadrados con vistas panorámicas.

Dicho salón se integra mediante unas elegantes puertas correderas de cristal de suelo a techo. Y tiene también un aseo de cortesía muy útil para visitas. Otro de sus espacios principales es la cocina, con un cuidado diseño y totalmente equipada con electrodomésticos de alta gama. En ella puedes gozar de una intensa luz natural durante todo el día debido a sus espléndidos ventanales.

Y por otro lado tenemos la zona de descanso, con sus cuatro dormitorios. Todos con baño en suite y acceso directo a sus respectivas terrazas privadas. Privacidad y conexión exterior con alguna comodidad extra como la sala de lavandería.

Por último, este impresionante ático que presenta John Taylor, la inmobiliaria francesa fundada en 1864 por este jardinero británico y hoy líder en el sector, cuenta con servicios como el sistema de climatización mediante suelo radiante y refrescante por aerotermia y aire acondicionado en todas las estancias.

Además, todas sus calidades evidencian el lujo y la exclusividad de esta vivienda. Desde sus suelos de roble natural hasta sus persianas térmicas motorizadas con sistema domótico sectorizado. También cuenta con puertas fabricadas a medida, iluminación LED de alta eficiencia energética, y carpintería de aluminio de altas prestaciones de la firma Cortizo.

Por todo ello, esta impresionante vivienda que se encuentra a la venta por 4.600.000 euros se ha convertido en uno de los pisos más deseados y admirados de todo Madrid, haciendo gala de "una propuesta arquitectónica de vanguardia" convertida en una "verdadera declaración de estilo y exclusividad".