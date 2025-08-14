El otro grave problema de Madrid tras la ola de calor y los incendios: "La población se ha expuesto a niveles perjudiciales"

El verano está siendo una época crítica para la región de Madrid. La capital de España, y en buena medida toda la Comunidad, están siendo víctimas de multitud de catástrofes que están dibujando un panorama bastante negro.

El primero de los graves problemas que ha azotado la Comunidad de Madrid es el calor. Y es que buena parte del país ha sufrido la llegada ya de dos olas de altísimas temperaturas, con máximas instaladas por encima de los 40 grados.

La buena noticia en este sentido es que después de casi 10 días de infierno, la segunda ola de calor parece remitir en cierto modo. Las temperaturas máximas bajarán algunos grados y se espera con especial necesidad las escasas precipitaciones que puedan llegar.

Estas ayudarán enormemente a sofocar la grave crisis de incendios que está azotando a la Comunidad de Madrid. El espeluznante incidente sufrido en Tres Cantos ha sido el último de una serie que también ha afectado a municipios como Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Getafe, El Escorial o Zarzalejo entre muchos otros.

Sin embargo, la extenuante ola de calor y los salvajes incendios que están arrasando el entorno de la capital no son el único problema grave al que se está enfrentando Madrid. Y es que estas circunstancias están provocando que la población esté expuesta a altos niveles de ozono.

El ozono, el otro gran problema de Madrid

La segunda ola de calor que ha afectado enormemente a la Comunidad de Madrid ha traído consigo un problema derivado: la exposición de la población a altos niveles de ozono. Madrid acumula ya muchos días en los que la ciudadanía haya estado en contacto con "niveles diarios perjudiciales para la salud".

Así lo denuncia Ecologistas en Acción, asociación que acusa a las administraciones de no haber actuado aún contra esta situación. Dicha organización reclama al Ayuntamiento y a la Comunidad medidas urgentes como limitar el tráfico para intentar paliar esta situación.

Esta decisión ya ha sido seguida por países como Francia, estado que se ha visto envuelto en una situación similar. Desde principios de agosto, Madrid ha registrado 15 superaciones del umbral de información a la población, situado en los 180 microgramos por metro cúbico medidos en una hora.

Una situación que no es aislada en la capital, ya que se produce frecuentemente también en muchos municipios de la región: El Atazar (4), San Sebastián de los Reyes (2), Algete (1) y Las Rozas (1). En el caso de Madrid, estas superaciones se produjeron en las estaciones de la red municipal de El Pardo (3), Tres Olivos (2), Barrio del Pilar (1) y Juan Carlos I (1).

Los récords los tienen San Sebastián de los Reyes (203 Îg/m3) en la Comunidad de Madrid y El Pardo (196 Îg/m3) en la capital. Con estos datos tan elevados en la mano, Ecologistas en Acción asegura que "la práctica totalidad de la población de la región de Madrid se ha visto expuesta durante la semana pasada a niveles diarios de contaminación por ozono perjudiciales".

Las 13 estaciones situadas en Madrid han rebasado el valor establecido por la Unión Europea todos los días en el periodo comprendido entre el 2 y el 9 de agosto. Esto supone una exposición a niveles de contaminación durante ocho horas seguidas superiores a 120 Îg/m3.

La Unión Europea advierte de que "no se debería rebasar este límite más de 25 veces al año en ninguna estación”. Sin embargo, las estaciones de la capital ya lo han hecho durante este principio de agosto y 22 de las 28 estaciones de la red autonómica ya lo han rebasado este año.

Estos datos muestran que la Comunidad de Madrid se encuentra "estructuralmente fuera de los valores marcados". Los niveles más críticos de exposición a niveles perjudiciales de ozono se registran entre el mediodía y el atardecer, cuando más lo sufren los madrileños.

Ahora, Ecologistas en Acción reclama que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad han advertido lo suficiente a la población de la mala calidad del aire, y que solo se han limitado a realizar "avisos rutinarios en sus canales oficiales". Pero no así a través de los medios de comunicación.

Para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno, principal contaminante precursor del ozono, esta asociación exige una serie de medidas que ya fueron puestas en marcha en varias ciudades de Francia como París, Marsella o Lyon.

Prohibición de la circulación de los vehículos más contaminantes

Reducción de la velocidad

Encarecimiento de los estacionamientos centrales

Bonificación del transporte público

Ecologistas en Acción denuncia una dejadez de funciones de las autoridades que califica como "negligencia" y que se lleva produciendo varios años. Así pues, consideran que los madrileños están "desasistidos", especialmente "los grupos más sensibles como son la población infantil, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades cardiorrespiratorias crónicas".

Los principales síntomas a una exposición prolongada a niveles elevados de ozono son irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas (asma o EPOC) y el agravamiento de patologías cardiovasculares.

Ahora, la previsión meteorológica, que advierte de la posible llegada de una tercera ola de calor a finales de la presente semana, hace que esta agrupación pida a las autoridades que "abandonen la pasividad y pongan en marcha ya medidas efectivas de información a la población".

Los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y la Comunidad arrastran "un retraso de dos años y medio en la adaptación al plan marco del Estado", el cual se aprobó en 2021. Sin embargo, aún no hay nada en proceso para la creación del "plan de mejora de la calidad del aire para reducir de manera estructural los elevados niveles de ozono".