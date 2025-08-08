Una emprendedora (25 años) se abre y dice lo que piensa sobre Madrid tras volver a su pueblo: "No es lugar de oportunidades"

Históricamente se ha dicho que las grandes oportunidades están en ciudades como Madrid. Sin embargo, no siempre es así. O al menos eso es lo que piensan muchas personas que han acudido a las grandes capitales en busca de un futuro mejor hasta darse cuenta de que era una mala decisión.

Este es el caso, sobre todo, de muchos jóvenes que acuden a estas localidades para continuar con sus estudios o para buscar un trabajo. Sin embargo, se encuentran de frente con impedimentos como los altos precios de la vivienda que les hace imposible asentarse en estos grandes núcleos de población.

Por ello, muchos se ven obligados a dar marcha atrás a sus planes iniciales y a sus ilusiones. Incluso habiendo encontrado un puesto de trabajo. Este fue el caso de Carla Rivas, el cual se hizo muy viral debido al gran peso que tiene esta joven en redes sociales.

Ella, como muchos otros jóvenes, al terminar la carrera se planteó qué hacer con su vida. Ese eterno dilema entre buscar oportunidades en alguna gran ciudad, irse al extranjero o regresar a un entorno más familiar. En su caso, decidió salir de un pueblo de Huesca para probar suerte en Madrid.

Encontró trabajo en una oficina, pero esta era una función que no la realizaba. Y en paralelo, crecía a través de redes sociales, donde de verdad hacía lo que le gustaba y donde mostraba también algunas de sus frustraciones. Y tras un año y medio, tomó la difícil decisión de decir adiós a lo que pensaba que era su sueño.

El cambio de vida de Carla Rivas

Carla Rivas llegó a Madrid pensando que era lo que realmente quería para su vida. Sin embargo, después de muchos meses en un trabajo que no le llenaba y le ilusionaba, y padeciendo la dureza de vivir en una ciudad tan grande y tan agobiante, decidió dar marcha atrás.

Por ello, terminó cambiando la magnitud de la capital de España por su pequeño pueblo aragonés, Almuniente. Este es un diminuto municipio oscense que no llega a los 350 habitantes. En paralelo, desde junio de 2024 empezó a crear contenido en redes sociales sobre el medio rural.

Este es un campo muy poco explorado y que utilizaba para informar a la sociedad sobre los problemas más importantes que afectan a estos pueblos. Desde la despoblación hasta la falta de habitantes jóvenes. Pero también aprovechaba para dar a conocer sus curiosidades.

En uno de sus muchos vídeos aprovechó también para explicar su dura decisión de abandonar Madrid para regresar a su pueblo. Cambió los casi tres millones y medio de la capital de España por los poco más de 300 habitantes de su rincón favorito en el mundo.

"No es que la ciudad se me haya hecho grande o no haya sabido adaptarme, sino que no he querido. A los jóvenes rurales nos venden la ciudad como un lugar de oportunidades". Tras probar su vida en Madrid, tenía claro que no era para ella.

De hecho, veía a la capital de España como "un lugar solitario, impersonal, gris, lleno de prisas, sin sentido, donde los días pasan sin que te dé tiempo a vivir o ni siquiera puedas permitírtelo". Por ello, decidió en cuanto pudo escapar de ese ritmo frenético que te ahoga para regresar a la libertad del campo y a la sencillez de la naturaleza.

A pesar de que los grandes núcleos suelen ser identificados como espacios llenos de oportunidades donde beber de todo tipo de culturas, para esta joven emprendedora fue lo más parecido a una cárcel emocional: "Viviendo en Madrid me he dado cuenta de lo que realmente quiero".

"Quiero poder salir a pasear al aire libre, ir caminando a los sitios, conocer a mis vecinos, poder aportar a la vida social de mi pueblo. También disfrutar de cada momento importante, pertenecer a una comunidad donde nos cuidamos todos, donde los planes y las oportunidades los creas tú".

Con esta decisión, Carla ha roto con los estereotipos de muchos jóvenes, ya que renuncia a un trabajo estable para apostar por su bienestar: "Sé que la vida en un pueblo no es solo eso, existe una falta de servicios, de empleo y oportunidades".

"Pero a mí me merece muchísimo más la pena y por si necesitabas escucharlo, si sientes que la ciudad no es tu sitio, volver a tu pueblo, al sitio que te vio crecer, nunca es un fracaso". Ahora continúa con sus proyectos desde Almuniente, convertida ya en toda una emprendedora y en una influencer de éxito.

De hecho, en el mes de mayo, se llevó el Premio a la Creación de Contenido de Promoción Rural de Aragón. Y no ha cesado de utilizar su altavoz, del cual escuchan miles y miles de personas todos los días, para denunciar los perjuicios de la ciudad en comparación con el pueblo.

Y hace especial hincapié en lo complicado que es encontrar un trabajo acorde al nivel de vida que exige una ciudad como Madrid: "Muchos me han llamado valiente por tomar esta decisión, por salir de la rueda en la que entran muchas personas de las grandes ciudades…".

"Por compartir piso y no poder ahorrar para un futuro incierto o compararte con tus padres, a tu edad y ver un mundo entre ambos, y no sabéis lo feliz que soy con esta decisión".