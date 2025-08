La nueva tienda a 10 minutos del centro de Madrid con precios asequibles que huye de las críticas: "Es una vergüenza"

Si hay una ciudad en España que destaque por su constante movimiento, esa es Madrid. La capital de España no es solo la urbe más importante a nivel institucional y en cuanto a grandes oportunidades se refiere. También lo es por su constante crecimiento comercial.

Y es que en una ciudad como Madrid podemos encontrar absolutamente todo lo que imaginemos. Habrá una tienda para cada una de nuestras necesidades. E incluso para aquello que no sabíamos que necesitábamos, pero que también terminamos comprando.

Una de las zonas más activas de la ciudad es la calle Gran Vía, donde podemos encontrar algunas de las firmas más importantes del mundo. Desde tiendas no aptas para cualquier bolsillo hasta aquellas marcas denominadas low cost o para todos los públicos.

Y ahora, regresa a esta céntrica calle, situada a tan solo unos minutos de la Puerta del Sol, una de las tiendas más demandadas de este barrio y de todo Madrid. Se trata del H&M de Gran Vía, emblemática tienda que reabre sus puertas con un aspecto renovado y mejorado para sus clientes.

Este establecimiento regresa con nuevos espacios y con ciertos toques que sin duda modernizan su funcionamiento con el objetivo de mejorar la experiencia, pero también de revertir las críticas que había recibido durante los últimos meses.

Vuelve el H&M más criticado de Madrid

La conocida empresa H&M reabre su icónica tienda de Gran Vía. Este establecimiento ha sufrido una importante remodelación e introducirá, por primera vez en Madrid, un espacio para prendas y artículos de segunda mano, denominado Pre-loved.

Esta renovación, definida como "integral" por la propia marca, trae consigo un concepto completamente transformado que aúna innovación tecnológica y una experiencia de cliente más accesible, cálida y personalizada.

Una de las mayores novedades es la llegada de ese espacio Pre-loved, que será una sección dedicada a la moda de segunda mano. Este es un sistema de ventas que ya ha tenido gran éxito en ciudades como París o Barcelona y que ahora llega a la capital de España.

Además, la nueva y espectacular tienda se ha rediseñado por completo con una distribución más abierta y funcional, pensada para los nuevos clientes. Cuenta con más iluminación, más colores y nuevos detalles para crear un entorno rico en estímulos donde sentir la moda.

La nueva tienda tendrá probadores inteligentes con espejos interactivos que reconocen los productos introducidos en el probador identificando elementos como la talla o incluso el color. Además, también pueden hacer recomendaciones personalizadas sobre productos para completar nuestro look.

Con todas estas modificaciones y cambios, H&M pretende ofrecer una mejor experiencia a sus clientes en una tienda que recientemente ha estado inmersa en algunas polémicas. En primer lugar, por el periodo que ha permanecido cerrada y es que muchas personas acudían hasta sus puertas por error asegurando que no se había informado correctamente del cambio.

Es el caso de Robert Abel, que se quejaba de esta forma: "Es una vergüenza que una empresa tan grande no pueda poner su tienda como cerrada en Google Maps durante una remodelación". Una situación que han padecido en las últimas semanas personas como Alicia.

"He venido hasta aquí expresamente porque Google decía que estaba abierto, cuando llego resulta que está cerrado por reformas. No entiendo cómo una empresa así no actualiza el estado para no hacernos perder el tiempo".

Además, las opiniones de muchos clientes no eran especialmente positivas. Algunos de ellos se quejaban de la atención: "Estoy de acuerdo con otros clientes en que la atención recibida en este H&M deja bastante que desear".

Algo parecido a lo que contaba Felipe: "Pésima atención. Se negaron a prestarme un baño y obviamente todo lo que había escogido para comprar lo dejé. No compro en sitios con malos tratos. Pregunto, ¿cómo lograron obtener el permiso municipal si no tienen baños?".

Por último, Ángela Fernández aseguraba que "no le gustan" las nuevas tiendas, aunque seguramente tenga que esperar a probar la nueva y rompedora idea que H&M ha elegido para intentar relanzar este particular e icónico establecimiento.