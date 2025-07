Jaqueline, propietaria, denuncia que una amiga ha 'okupado' su casa de Madrid: "Dice que no le da la gana irse, la ley la ampara"

El problema de la vivienda es uno de los más graves que atraviesa España en la actualidad. Pero sobre todo la ciudad de Madrid. Y es que en la capital de la nación cada vez es más difícil encontrar una buena oportunidad para comprar o incluso para alquilar un piso.

Sin embargo, la escasez de recursos por la que pasan algunas personas hace que tomen decisiones controvertidas como es la 'okupación' de viviendas. Esta es otra de las grandes lacras que atraviesa el mercado y que complica el trato entre propietarios e inquilinos.

Y es que los dueños de viviendas cada vez tienen más miedo a la hora de tener un inmueble e incluso de ponerlo a la venta o en alquiler. Porque es en estas situaciones cuando es más fácil que se produzcan esos peligrosos casos de 'okupaciones'.

Además, a veces no sirve ni con que nuestro inquilino sea una persona de nuestra confianza. Eso es lo que le ha sucedido a Jaqueline Guillén, una chica que tiene una vivienda en Madrid que ha sido ocupada. Sin embargo, lo más grave de todo es que ha sido su propia amiga.

Una chica a la que conocía desde hacía seis años y a la que quiso hacer un favor en el momento más duro de su vida. Sin embargo, ahora su respuesta ha sido que no se quiere marchar porque considera que las actuales leyes amparan a los 'okupas' como ella.

'Okupada' por su propia amiga en Madrid

Jaqueline Guillén es una joven que vive en Madrid. Sin embargo, su historia es realmente preocupante y retrata a la perfección lo que está sucediendo en muchas ciudades como en la capital de España. Esta chica ha relatado su calvario en la Cadena COPE.

La joven tenía una vivienda en Madrid, pero se marchó a Londres a vivir durante un año por estudios. Durante ese tiempo, decidió alquilar su casa a una amiga que, además, no estaba pasando por uno de sus mejores momentos.

Sin embargo, su casa se encuentra ahora 'okupada' por su amiga y ella es presa de la desesperación, ya que no encuentra la manera de recuperar su propiedad. Ahora, Jaqueline relata su historia con el objetivo de encontrar que alguien le ayude.

Esta joven conocía a su amiga desde hacía 6 años por lo que no había motivo para desconfiar. Además, sabía que esta chica no estaba pasando por su mejor momento: "No encontraba dónde vivir y estaba embarazada". Por ello, decidió ayudarla.

La amiga se metió a vivir en su piso junto a otra persona y aunque al principio pagaban regularmente, "lo hacían tarde", tal y como cuenta Jaqueline. En ese momento no veía peligro alguno e incluso cuando estaba a punto de regresar a Londres, decidió cederle su vivienda por más tiempo por su situación de madre soltera.

Y a partir de ahí comenzaron todos los problemas. Al no disponer de casa en Madrid, Jaqueline tuvo que regresar a Londres. Sin embargo, sin el dinero del alquiler de su vivienda, la joven no podía residir en la capital inglesa. Por lo tanto, se vio en una encrucijada total.

No obstante, ceder su vivienda por más tiempo fue su perdición, ya que nunca más ha podido regresar a ella. Actualmente, la deuda del alquiler impagado asciende ya a 11.000 euros y su amiga se ha declarado vulnerable. En todo este proceso, las excusas no han dejado de llegar.

Una situación que ha provocado una gran tensión en la propietaria, la cual no encuentra una salida a su calvario: "Había dejado el trabajo para cobrar en B, no podía ingresar el dinero en un cajero, la niña estaba enferma...". Estas eran las excusas que se encontraba la dueña del inmueble.

Sin embargo, al mismo tiempo, cuando le pedía a su inquilina que por favor abandonara la vivienda 'okupada', esta respondía de manera constante con un "no me da la gana". Para hacer todavía más daño, la 'okupa' asegura que gana 3.000 euros, un dinero que no declara al recibirlo en negro.

Esta situación se ha prolongado durante los últimos cuatro años, aunque comenzó al poco de iniciar su relación como propietaria e inquilina: "A los dos meses de esta situación me dijo claramente: 'Los okupa no pagan. Yo soy okupa y la ley me ampara porque soy madre soltera'".

Durante este tiempo, la 'okupa' ha instalado a otra persona en su casa para aumentar su seguridad aunque tal y como cuenta Jaqueline, vive "totalmente encerrada" y no cesa de llamarla "estafadora".

La joven ha dejado de pagar la luz de su inquilina, lo que ha llevado a esta a denunciarla por supuestas coacciones. Jaqueline ha clamado por su situación y busca ayuda, a pesar de que ha acudido a las autoridades quienes no le han dado ninguna respuesta útil.

"En el ayuntamiento me dijeron que comiera en un comedor social y me dieron una lista de albergues, siendo yo la propietaria de la vivienda". Debido a esta situación de inestabilidad, Jaqueline se encuentra en tratamiento psicológico "intentando cada día salir adelante".

Por ahora, tiene que seguir pagando la hipoteca de la casa, los impuestos y todos los gastos derivados: "Mi día a día es esperar que alguien me pueda ayudar. Vivo en un mundo que no tiene ningún sentido. Estoy involucrada en la lucha para un cambio de leyes".