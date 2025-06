La Iglesia desiste del 'minivaticano' que quería hacer en Valdebebas y pide un solar gratis allí para una parroquia

Hace poco más de un año, la Iglesia se quedó a las puertas de hacerse por 75 años con una parcela municipal de 6.083 metros cuadrados. El Arzobispado de Madrid quería hacer un complejo religioso con templo, con pistas deportivas y una enorme cruz. Los medios de comunicación bautizaron aquel proyecto como el 'minivaticano' de Valdebebas.

Sin embargo, el concurso quedó desierto. Un contratiempo echó por tierra la candidatura de la Iglesia. Desde la oposición se sospechó que el proceso acabaría volviendo a la casilla de salida. Es decir, que el concurso se licitaría de nuevo.

Hace unos días, el usuario en X 'Hilos Valdebebas' observó movimiento en la parcela: "Están desbrozando la parcela donde iría la iglesia...".

Su comentario fue oportuno. Horas antes, el propio Consistorio dejó caer que la cesión de un terreno en Hortaleza está ya "en fase de tramitación".

La Archidiócesis de Madrid confirma a este diario que, efectivamente, ha solicitado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida la cesión del mismo solar, situado en la número 142 de la Avenida Secundino Zuazo.

Eso sí, la parcela que ahora pide la Iglesia cuenta con 3.042 m², la mitad que la que solicitó en el pasado.

En cualquier caso, "permitiría cubrir las necesidades cultuales y pastorales de la Archidiócesis en este nuevo barrio, dotando a los vecinos del servicio de atención religiosa", aclara el organismo.

Concurso público

De momento, la nueva licitación no se ha publicado. Será un proceso en régimen de concurrencia, es decir, podrá presentarse cualquiera que cumpla los requisitos, no únicamente el Arzobispado.

Desde el Área de Urbanismo defienden esta estrategia de colaboración público-privada como una "herramienta esencial" para la administración. En este caso, buscan ceder el espacio a una fundación sin ánimo de lucro que desarrolle un proyecto social.

Según el departamento que dirige Borja Carabante, es una manera de conjugar de forma equilibrada y eficiente los recursos públicos y la participación del sector privado.

Todo ello para lograr un "fin común de interés social habida cuenta de la naturaleza de las entidades a las que va dirigido este procedimiento de concurrencia".

"El Área de Urbanismo ha publicado varias licitaciones en régimen de concurrencia, de concesiones demaniales, con carácter gratuito, sobre parcelas municipales dotacionales vacantes a instancia de terceros para la construcción y gestión de centros con un alto carácter social, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro en el marco de una colaboración público-privada", añaden.

Además, Urbanismo defiende que el mecanismo de la concesión demanial asegura el "efectivo cumplimiento de ese fin de interés público que persigue su otorgamiento".

Los planes de la Iglesia

El Arzobispado de José Cobo está a la espera, por tanto, de las condiciones exigidas en la futura licitación. La institución eclesiástica se comprometerá a construir un templo y las instalaciones que sirvan para cubrir sus "necesidades cultuales y pastorales" en Valdebebas.

En el último año, tras el fracaso del primer intento, la Iglesia ha impulsado un concurso con diferentes estudios de arquitectura para seleccionar la propuesta "más idónea".

"Conviene subrayar que la solicitud de la parcela en cuestión viene motivada por la necesidad de un proyecto parroquial que no contempla ninguna actividad económica", aclaran las fuentes religiosas.

"El uso que se plantea es exclusivamente pastoral, litúrgico y de obra social, en un barrio creciente que no cuenta con ninguna otra parroquia en este momento", subrayan.

El 'minivaticano' que no fue

La Iglesia no se llevó la concesión en 2024 por una cuestión de tiempos. La decisión de la mesa que supervisó el proceso consideró que el Arzobispado "no pudo acreditar" en el plazo exigido que "no tuviera" deudas con el Ayuntamiento de Martínez-Almeida.

Eso sí, la institución religiosa sí que demostró finalmente que estaba al corriente de sus obligaciones tributarias. En 2023, según se recogía en la documentación de la licitación frustrada, la finca de 6.083 m2 estaba valorada en casi 4,7 millones de euros.

Los medios de comunicación bautizaron al proyecto fallido como el 'minivaticano' de Valdebebas. El plan del Arzobispado era levantar un edificio con el templo situado en la planta baja y sus estancias relacionadas (camerinos, back-stage, aseos, despachos...) en los sótanos.

También planteó unas torres que albergaban desde aparcamientos hasta salas de usos múltiples y una escuela infantil pública (a la que renunció durante el procedimiento). Y en los exteriores, diseñó unos jardines, equipamientos deportivos y terrazas, entre otros.

La cuenta 'Hilos Valdebebas' difundió varias imágenes de aquel proyecto que no aparecían en el portal de contratación. De los diseños compartidos llamaba la atención una enorme cruz instalada delante del edificio.