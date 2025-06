El Silicon Valley de España ya no es Barcelona: por primera vez Madrid adelanta a la Ciudad Condal en tecnológicas

Silicon Valley está ubicado en la zona sur de la Bahía de San Francisco y es conocido por ser el centro mundial de innovación tecnológica. Bajo el amparo del estado de California, alberga a muchas empresas importantes del sector tecnológico, como Google, Apple y Facebook... Todo un sueño al que aspiran las nuevas ciudades del mundo y que, en España, está en Madrid.

Así lo confirma el Informe Nacional de Empresas Tech 2025, elaborado por la plataforma de datos Ecosistema Startup, que destaca que la ciudad de Madrid adelanta por primera vez desde que se elabora este documento a Barcelona.

Hasta ahora, la ciudad condal siempre había sido la que más empresas tecnológicas tenía, pero este último año la capital de España ha dado un empujón y ha llegado a alcanzar las 1.560 empresas tecnológicas registradas, siete más que Barcelona. La líder indiscutible.

Entre Madrid y Barcelona se disputan el pódium para ser la meca de la tecnología y las starts-up en España, aunque, si hablamos de regiones, Cataluña sigue liderando el ránking. Pese a que la Comunidad de Madrid esté pisando el acelerador, todavía se le resiste el primer puesto.

Según el citado informe, Cataluña sigue siendo la comunidad con mayor número de empresas tech (2.351), seguida de Madrid con 2.189.

Pero, si vamos al dato, este informe muestra como la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso crece con fuerza al sumar 512 nuevas compañías en un solo año, hasta alcanzar las 2.189.

Hay que recordar que desde que la presidenta regional tomó los mandos del ejecutivo tras las elecciones del 2023, se decidió a crear una consejería específica para tratar la digitalización en la Comunidad de Madrid. La primera en España.

Con Miguel López Valverde a la cabeza de este departamento, la Comunidad de Madrid pretende no sólo digitalizar la Administración pública y adaptarla a los tiempos actuales, sino también potenciar el crecimiento de sectores emergentes como la IA, los centros de datos u otro tipo de empresas tech.

El top 10 se completa con la Comunitat Valenciana (966), País Vasco (831), Andalucía (714), Galicia (388), Región de Murcia(207), Castilla y León (139), Navarra (135) y Asturias (124).

Volviendo a la capital de España. Madrid adelanta por primera vez a Barcelona en los principales indicadores: número de empresas tecnológicas (1.560 vs 1.553), startups (937 vs 911) y scaleups (112 vs 93).

Este sorpasso, según los analistas que han realizado este informe, "refleja el dinamismo creciente de la capital como hub de innovación y emprendimiento".

Montar start-up está de moda

El auge del emprendimiento queda reflejado en este estudio si nos fijamos en el incremento del número de startups, que ha pasado de 3.640 en 2024 a 5.010 en 2025. Esto se traduce en un crecimiento del 38%.

Además, la cifra está acompañada de una generación de 28.900 empleos y un impacto económico que supera los 1.329 millones de euros.

Según este citado informe, la ciudad de Madrid es el primer polo de innovación de España, a la que le siguen Barcelona y Valencia.