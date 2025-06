Almeida advierte a Sánchez sobre el hostal que podría acoger migrantes: "Si no tiene uso turístico, lo clausuramos"

C. S. | Agencias

El hotel del Parque de las Avenidas donde se supone hay alojados migrantes trasladados de otras partes de España tiene a los vecinos de cabeza y al Ayuntamiento de Madrid con el ojo avizor por si tuviera que intervenir.

Este lunes, el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha "dado la cara" ante los vecinos del entorno del hostal en Parque Avenidas y tras escuchar sus "sospechas fundadas" de que pudiera albergar a personas migrantes ha insistido en que el Ayuntamiento lo clausurará si tiene un uso distinto al turístico. Porque, según recoge Europa Press, ha advertido al Gobierno de España, que "no va a actuar en fraude de ley".

Desde la pasarela de la A-2, a pocos metros del hostal, vecindad afectada se ha concentrado exigiendo soluciones al alcalde. Acompañado por la concejala-presidenta de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, Almeida ha asegurado que se ha estado en contacto con los vecinos desde el primer momento, primero desde la Junta, y esta misma tarde serán recibidos por el delegado de Urbanismo, Borja Carabante.

"Sabiendo que hoy se iban a manifestar por supuesto no he tenido ningún problema en venir y en estar con ellos porque es nuestra obligación como Ayuntamiento estar siempre al lado de los vecinos, escuchar sus reivindicaciones, sus quejas y dar la cara en todo momento delante de los vecinos", ha defendido el primer edil, que ha asegurado que en su equipo no se van "a esconder".

No ha obviado Almeida que "el Gobierno de España pretenda darle otro destino que no sea el turístico, dejémoslo ahí".

"Ya hemos advertido a la propiedad de que no cabe ese uso (no turístico) y que si comprobamos que el uso no fuera turístico, una vez implementado y autorizado con todos los requerimientos por parte del Ayuntamiento, lo clausuraríamos de manera inmediata", se ha comprometido.

Martínez-Almeida ha querido enviar un mensaje de "tranquilidad" a la vecindad porque "aquí el Gobierno de España no va a actuar en fraude de ley". "Si el Gobierno de España pretende utilizarlo para otro fin que no sea el turístico desde luego que se olvide porque el Ayuntamiento va a actuar de inmediato", ha asegurado.

Una vez más el alcalde ha insistido en que no tienen información por parte del Gobierno central sobre los migrantes que se encuentran en el cuartel de Carabanchel.

"No tenemos ninguna comunicación del Gobierno de España desde hace meses sobre esta cuestión. No sabemos cuántos vienen, cuánto tiempo están, qué rotación tienen en la ciudad de Madrid, si en algún momento dado han dejado de estar en Carabanchel y se les ha perdido el rastro por parte del Gobierno de España", ha lamentado.

"Es imposible hablar con el Gobierno de España en estos términos porque jamás dan ningún tipo de información al respecto y lo único que hace esto es crear alarma social", ha advertido el alcalde.

"El mensaje es claro al Gobierno de España: aunque ellos no nos digan nada sobre esta cuestión, nosotros vamos a actuar con contundencia y firmeza en caso de que pretendan, en fraude de ley, utilizar ese alojamiento", ha advertido.

En el equipo municipal tienen la "sospecha fundada de que esto es así porque en otros lugares actúa el Gobierno de España de esta manera, con recursos similares".

Martínez-Almeida ha exigido "un mínimo de cooperación", para afirmar que "el Ayuntamiento lo que no va a permitir es que se puedan utilizar alojamientos que no tienen la condición para tratar a este tipo de personas que se encuentran en esa situación".

"El Gobierno de España tiene que hacer un esfuerzo de seriedad en esta cuestión y decir quiénes cuántos son y, sobre todo, qué recursos pretende utilizar para estas personas. Eso sería una prueba de buena fe", ha concluido.