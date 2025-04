El nuevo coliseo del tenis español estará en Madrid: 8.600 plazas, 'hermana' de la Caja Mágica y el horizonte 2028

El Ayuntamiento de Madrid y el Mutua Madrid Open han presentado este martes el nuevo estadio con capacidad para 8.600 espectadores con el que contará la Caja Mágica, sede del Masters 1000 y el WTA 1000.

El proyecto ha sido presentado en la sede municipal con la presencia del alcalde José Luis Martínez-Almeida, el CEO del torneo, Gerard Tsobanian, el arquitecto Dominique Perrault y los tenistas Carlos Alcaraz y Coco Gauff. La construcción arrancará una vez acabe la edición de 2026 para poder estrenarse probablemente en 2028.

"Nosotros lo que pretendemos es ahora la tramitación para poder iniciar toda la ejecución. En el 2026, al día siguiente de que concluya el torneo, nuestra intención ya es que materialmente se empiece a ejecutar este estadio para que pueda estar para el 27, en su caso para el 28 y que se pueda utilizar como mínimo en el 28", ha indicado Martínez-Almeida, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El regidor popular ha asegurado que tratarán de "adelantar todo lo posible" esta fecha. "Pero como máximo, en el 2028 esperemos que ya Carlos y Coco puedan inaugurar esta pista de 8.000 personas.

El alcalde ha defendido que Madrid "es una ciudad en constante evolución" y que ya "hace 16 años" construyeron junto a Perrault "un espacio mágico para la práctica del deporte". "Pocas infraestructuras deportivas son tan conocidas en estos momentos como esta Caja Mágica", ha afirmado.

El deporte tiene el poder de cambiar el mundo y también tiene la capacidad de transformar ciudades.



Presentamos la ampliación de la Caja Mágica con un segundo gran estadio, consolidando a Madrid como una referencia internacional del tenis. pic.twitter.com/goULAWRKUx — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) April 22, 2025

Sin embargo, son conscientes de que el Mutua Madrid Open "tiene que seguir siendo uno de los mejores torneos del mundo" y para ello "es necesario seguir combinando lo mejor" de la arquitectura de la ciudad "con lo mejor que de la práctica deportiva".

Almeida ha recordado que este nuevo estadio "nace de la reflexión de que el torneo tiene que seguir creciendo", aunque ha puntualizado que "ese crecimiento ya se está produciendo y cada vez más gente quiere venir a ver el torneo".

"Estamos hablando de que con la construcción de esta nueva pista va a haber 26.000 personas que al mismo tiempo van a poder estar viendo un partido de tenis en Madrid. Creo que esta es una cifra que nos coloca a la altura de cualquier otro gran recinto deportivo que haya en el mundo en el ámbito del tenis y que por tanto permite seguir teniendo esa ambición de poder crecer y de seguir transmitiendo la idea de Madrid como la gran capital mundial del deporte", ha añadido.

Por su parte, Gerard Tsobanian, que ha subrayado que ha visto "crecer mucho estos últimos años a Madrid" y que por ello es "necesario" que "el torneo crezca también". "Está en la cima del tenis mundial, pero siempre hay que mantenerse también arriba y con este proyecto y esta colaboración podemos crecer y mantener nuestra posición que, según me han dicho la ATP y la WTA, la del mejor torneo que existe hoy en día después de los 'Grand Slams'", ha manifestado el CEO del torneo.

El directivo ha explicado que que "cada año más gente, no sólo de toda España, quiere acudir al torneo" y que eso les obliga a necesitar "más espacio", dejando clara su seguridad de que la nueva pista "se va a llenar". "Espero que esté pronto listo, en seis meses o un año máximo, eso me han prometido. No sé si será un par de meses más, pero no pasa nada, lo tendremos y vamos a disfrutarlo", sentenció.

El encargado de presentar el proyecto ha sido su arquitecto, Dominique Perrault, que ha agradecido a la ciudad que permita que el lugar pueda "seguir evolucionando y transformarse". "Tenemos que seguir teniendo en cuenta este patrimonio y el hecho de seguir la ampliación de la Caja Mágica en el mismo espíritu", ha señalado.

El francés ha indicado que el nuevo emplazamiento es como "una 'hermanita' de la Caja Mágica" y que "forma parte de la familia", además de ser "un proyecto que se puede desmontar". "Hoy en día sabemos que los edificios que construimos tienen una, dos o tres vidas, y evolucionan los usos también. Este edificio tiene una integración con lo que ya existe, sin molestarlo, y aporta nuevos espacios para los jugadores, pero también para el público", ha comentado, confirmando que el nuevo estadio "no tiene cubierta".

"Es un homenaje a la arquitectura que ya existe, al paisaje, y sobre todo al desarrollo del tenis y de los lugares deportivos que acogen cada vez más público, porque el público ama el deporte, pero sobre todo los lugares donde hay mucho espacio", ha sentenciado.

Carlos Alcaraz también destacó que el torneo es "de los mejores del mundo" y que "siempre ha querido crecer y evolucionar". "El Mutua Madrid Open es un evento increíble y el innovar y ver un estadio nuevo y una pista como esta, de esta magnitud, creo que es muy positivo", ha expresado el deportista murciano.

"Que tengamos una pista nueva para meter a más gente y que más gente pueda disfrutar de buen tenis, creo que es algo increíble y una muy buena idea. Esto le va a dar un impulso aún más grande al torneo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gerard, que detrás de los Grand Slams, para mí es el primer torneo", ha agregado el doble campeón en Madrid.

Finalmente, la tenista estadounidense Coco Gauff, número cuatro del ranking de la WTA, ha confesado que Madrid es una de sus "ciudades favoritas" y que le encanta jugar en la Caja Mágica. "Creo que también es muy apasionante el hecho de tener muchas pistas de tenis, eso me gusta mucho", ha admitido.