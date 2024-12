El Ayuntamiento de Almeida reprueba a Maroto por su "silencio" sobre los whatsapps con Aldama

El Ayuntamiento de Madrid, con los votos del PP y Vox, ha reprobado este lunes a la portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto, por no dar explicaciones sobre los mensajes de WhatsApp que intercambió con el presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama.

El último pleno del año en Cibeles incluía esta moción de urgencia presentada por el PP para que no quedase "impune" que la dirigente socialista "mintiera a los madrileños" sobre el intercambio de mensajes con Aldama.

Durante su primer turno de palabra, el portavoz popular, Carlos Izquierdo, le ha dicho a Maroto que, si quería salvarse de la reprobación, debía responder a una larga lista de preguntas. Izquierdo le ha preguntado por su relación con el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García.

"La pregunta más importante: ¿cuándo va a dimitir? Porque todos los caminos la apuntan. Koldo tenía su móvil, se 'wasapeaba' con Aldama, su jefe de gabinete está en la 'trama de los hidrocarburos'...", ha expuesto el representante del PP desde la tribuna.

Reyes Maroto no ha intervenido durante la moción. Sí que lo había hecho horas antes en declaraciones a los periodistas, donde ha defendido que ya había dado explicaciones de un asunto del que "no hay nada". En el atril, el encargado de replicar al PP ha sido el concejal socialista Enrique Rico: "No engañan a nadie. La verdadera razón de esta iniciativa es que siguen sin aceptar los resultados de las elecciones generales y el Gobierno legítimo de Pedro Sánchez", ha comenzado.

A continuación, el edil ha enumerado los "numerosos casos de corrupción que han afectado a altos cargos, consejeros y ministros" del PP. "¡Lecciones ninguna!", ha exclamado.

"Aunque nos reprueben a cada uno de nosotros, no nos van a doblegar ni a callar (...) ¡Basta ya de esta derecha de la soberbia, de la imposición, de la opacidad y de la lamentable utilización de las instituciones!", ha concluido Rico.

Por su parte, Javier Ortega Smith (Vox) ha afirmado que las reprobaciones -él ha sido reprobado dos veces en el Consistorio- "no sirven para nada".

En cualquier caso, ha argumentado que la responsabilidad de un político es "decir siempre la verdad" y, por ello, ha enumerado razones que -a su juicio- valdrían para reprobar a José Luis Martínez-Almeida, Reyes Maroto y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.

La 'jefa' de la oposición ha sido la última en hablar desde el atril en la ronda de contestaciones. En primer lugar, ha tildado el 'caso Koldo' de "gravísimo" y ha abogado por ser "tajantes" con los "personajes que se cuelan" en la izquierda para "sacar rédito personal".

Sin embargo, ha argumentado que "no hay ningún indicio creíble" contra Maroto en el "whatsapp filtrado": "Por las informaciones que conocemos, no ha hecho nada malo".

En su contrarréplica, Carlos Izquierdo ha lamentado que Maroto no haya "dado la cara". "Hoy no solamente ha guardado silencio... Ha traicionado a los madrileños y a los votantes. Su partido le va a abandonar como a Lobato", ha terminado.