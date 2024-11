Adiós a compartir piso en Madrid: este es el barrio más barato para vivir solo con viviendas desde 600 euros

España tiene un grave problema con los precios de la vivienda. Cada vez es más complicado lanzarse al reto de vivir sólo, ya sea mediante la compra de una casa o mediante el alquiler de un piso. Y es que los precios no han parado de subir en los últimos años hasta situarse en máximos históricos.

Una situación que es especialmente grave en las grandes ciudades como Madrid. Sin ir más lejos, en la capital es cada vez más caro vivir de alquiler. Y muchos ya ni se plantean en el corto plazo el hecho de comprar una casa. Por ello, cada vez se retrasa más el momento de independizarse de los progenitores o dejar el piso en el que se vive con compañeros o amigos.

Pero aunque la situación parezca muy negra y complicada en estos momentos, se podría decir que siempre termina saliendo el sol y que siempre se termina encontrando la luz. Y es que todavía quedan algunos barrios en Madrid en los que es posible vivir sólo, ya sea comprando o alquilando, porque los precios así lo permiten.

La situación en Madrid es muy similar a la tendencia que se ha experimentado en toda España, donde el suelo tiene un precio medio de 2.200 euros el metro cuadrado. Por ello, ha aumentado de manera considerable el número de personas que se decantan por la opción de alquiler, pero en muchos casos, compartido.

Independizarse en comunidades como Extremadura o Castilla-La Mancha es más sencillo, ya que los precios son más bajos. Sin embargo, en Madrid dar este paso requiere de un acopio de valentía y de ahorros mayor. Una situación muy desigual que se produce también dentro de la propia capital, donde hay zonas en las que independizarse es mucho más barato que en otras. Y es que como decíamos, hay barrios y partes de Madrid en las que todavía es posible vivir sólo.

Los barrios más baratos de Madrid para vivir sólo

Los precios, de todo en general, no paran de subir. Pero especialmente de los alquileres y de la compra de vivienda, los cuales se encuentran en muchas zonas en máximos históricos. Una cuestión que tiene un impacto muy grande en la sociedad, ya que no sucede igual con los salarios, congelados en muchas profesiones o que no suben al mismo ritmo que lo hace el coste de vida.

Madrid es una ciudad que vive de manera especial esta crisis tan importante. Y es que en uno de los últimos informes publicados por Idealista se puede ver la diferencia que hay entre unos barrios y otros de la capital. Una cuestión que permite comprobar además que todavía hay zonas en las que es posible plantearse el reto de independizarse.

En el extremo opuesto tenemos al distrito de Salamanca, el más caro de todo Madrid. El precio de alquilar un metro cuadrado es de 25 euros y el de comprarlo de 8.458 euros. Precios inasumibles para una gran parte de la sociedad, especialmente para los jóvenes, quienes suelen tener los salarios más precarios y ahorros casi inexistentes.

En contrapartida tenemos algunos barrios que se pueden considerar accesibles a la vivienda si queremos independizarnos y empezar a vivir solos. El distrito más barato para comprarse una vivienda nueva es Villaverde. Pero aún así, el precio del metro cuadrado ha subido un 10,5 % respecto a 2023 y se situa en los 2.167 euros de media.

En esta zona tenemos el barrio de San Cristóbal, el cual se podría decir que es uno de los más baratos de todo Madrid y de los pocos que se sitúan por debajo de la vertiginosa barrera de los 2.000 euros. El aumento ha sido 'sólo' del 3,1% y el metro cuadrado cuesta 1.508 euros de media.

Pero si lo que queremos es vivir sólos y no nos importa alquilar, hay una zona de Madrid que sería la mejor opción porque los precios han variado muy poco en los últimos doce meses. Se trata de Vicálvaro, donde el precio del aquiler sólo ha subido un 5,8% respecto a 2023. Además, esta cuantía se ha mantenido estable durante los últimos meses, con muy pocas variaciones.

En estos momentos, el coste del metro cuadrado en este popular y humilde barrio de Madrid se sitúa en torno a los 13,9 euros de media. Un piso de unos 40 metros cuadrados costaría algo más de 550 euros al mes, mientras que uno de 45 superaría por poco los 600 euros.

Por ello, a pesar de ser una zona con mucho movimiento juvenil por la presencia de uno de los Campus de la Universidad Rey Juan Carlos, se erige en el mapa de la capital como el barrio perfecto para alquiler, ya que nos permitirá vivir sólos sin necesidad de tener un salario considerablemente alto.