Más allá de la M-30: los otros túneles de Madrid donde no hay señal de GPS y se 'pierden' los conductores

Martes, 15:54 horas. Un taxista lleva a un cliente por el túnel de la calle de O'Donnell. El pasajero, al abrir el buscador del móvil, se encuentra con el siguiente mensaje: el teléfono "no está conectado a Internet".

La falta de conexión no es casual. El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida tiene localizados los pasos subterráneos donde no funciona el GPS. El de O'Donnell es uno de ellos, pero no el único.

Precisamente, Cibeles anunció esa misma mañana que los túneles de la M-30 tendrán un sistema de balizas electrónicas bluetooth para que los conductores no tengan problemas al guiarse con el navegador.

La herramienta está pensada, sobre todo, para los usuarios que no están familiarizados con los 'tentáculos' soterrados de la autovía de circunvalación. Desde el Consistorio admiten que la "señalización completa" de la autovía "puede resultar insuficiente a la hora de guiarse" entre tantos carriles, ramales, accesos y salidas.

La idea es que el nuevo sistema de la M-30 esté listo en primavera. Por ahora, se acaba de iniciar la licitación del contrato, cuyo presupuesto base asciende a 223.120 euros.

Los túneles de la capital se gestionan desde el Centro de Control de AZCA, que funciona las 24 horas del día y los 365 días del año. Desde ahí, también se vigilan las galerías de servicio, el alumbrado y las fuentes de la ciudad.

En total, son 38 los túneles que AZCA tiene en su radar. Fuentes del Área de Obras y Equipamientos confirman que dos de los túneles en los que no se recibe señal GPS son el de O'Donnell y el de María de Molina. Para ellos, el Ayuntamiento está estudiando si instalar el mismo sistema que implantará en la M-30 o no. El compromiso de Martínez-Almeida es que el "interior de todos los túneles" tengan "plena conectividad" esta legislatura.

Las balizas de la M-30

La navegación por GPS en los túneles de la M-30 no funciona porque los satélites no tienen "visibilidad" y no permiten obtener un "posicionamiento preciso y continuo" con técnicas de triangulación.

La infraestructura soterrada tampoco tiene repetidores GPS. Estos aparatos sí que sirven para ofrecer posiciones fijas relacionadas con las posiciones de las antenas exteriores. Aunque no ofrecen una navegación fluida, según el Área de Obras, que dirige la delegada Paloma García Romero. Madrid Calle 30 (la entidad semipública que gestiona la autovía) ha concluido que la "mejor solución tecnológica" del mercado es el sistema de geoposicionamiento con balizas electrónicas con bluetooth.

Se colocarán en el interior del túnel, en los laterales, a la altura de las bandejas de cables. Irán fijas gracias a un soporte de aluminio. Las balizas, que estarán separadas unas de otras de 20 a 40 metros, emitirán una señal de radio tipo bluetooth de localización.

Durante el proceso de configuración del sistema, se asociará cada baliza a su posición en el túnel. Esto permitirá a los navegadores posicionar al vehículo sobre el mapa.

El sistema dará servicio tanto a los usuarios de la aplicación Waze como a Google Maps, que desde el pasado enero es compatible con Waze. "Ambos navegadores tienen una cuota de mercado de navegación en España más que considerable", sostienen desde el Área.