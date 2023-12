Almeida dice que no supo que habían contratado al marido de Maroto en el Ayuntamiento hasta el 12-O

La contratación del marido del vicepresidente primero del Senado del PP Javier Maroto por parte del Ayuntamiento de Madrid ha desatado una oleada de críticas por parte de la oposición que acusan a Almeida de convertir el Consistorio en una agencia de colocación del PP.

Sin embargo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que se enteró de que el marido del senador del PP Javier Maroto estaba trabajando en el Ayuntamiento ya después de su contratación y porque el ahora subdirector de Análisis y Evaluación se lo dijo durante el desfile militar del 12 de Octubre, según informa Efe.

Eso sí, para quienes hablan de presiones o enchufismo, Almeida insiste en que no recibió llamada o comunicación alguna por parte de su compañero de partido para facilitar la contratación de José Manuel Rodríguez Carballo, su marido.

Rodríguez Carballo lleva trabajando en el Ayuntamiento de Madrid en un puesto de libre designación al que se presentaron otros 22 candidatos pero él fue el elegido y Almeida asegura que nadie se ha quejado, según ha adelantado El País.

"Almeida no contrata a nadie y menos a funcionarios. Los funcionarios se les nombra, en su caso, en un procedimiento libre y de pública concurrencia como es el caso que nos ocupa en estos momentos", ha remarcado el alcalde en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la última del año.

El primer edil ha explicado a los periodistas que tuvo conocimiento de la contratación porque el propio Rodríguez Carballo se lo comentó en el desfile del 12 de Octubre. "No tenía ni idea, no sabía que se había incorporado al Ayuntamiento de Madrid ni sabía que se lo había nombrado en un proceso público y de pública concurrencia", ha trasladado.

"Yo puedo garantizar que no he tenido ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna comunicación de Javier Maroto no sólo antes sino después, respecto de la incorporación de esta persona", ha aseverado a los periodistas. Tampoco va a iniciar una investigación interna en el Ayuntamiento para averiguar si pudo haber alguna llamada porque no lo ve necesario.

En cuanto a los méritos del hoy subdirector, Almeida ha invitado a repasar su currículum "con carácter objetivo". Es el de una persona "que tiene un nivel técnico consolidado en la Administración, que trabajó durante 17 años en un Ayuntamiento, que luego estuvo en el sector privado en una empresa de reconocido prestigio y que ha estado en un centro neurálgico como es el Instituto Nacional de Formación de Administración Pública".

Almeida también desconoce a los otros 22 candidatos al puesto y ha puesto el foco en que "sí hay un indicio que puede servir porque no consta que ninguna de esas 22 personas haya recurrido a la adjudicación de esta plaza".

