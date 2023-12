Feijóo cree que Ortega Smith debería dimitir por su ataque "inadmisible" al edil Rubiño de Más Madrid

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este jueves que el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, debería dimitir por el ataque "inadmisible" que protagonizó en el Pleno del pasado viernes contra el edil de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño.

"En mi opinión sí debe dimitir, si fuera un concejal de mi partido se lo propondría. Este comportamiento es inadmisible", ha comentado Feijóo a preguntas de los periodistas, durante el acto que ha protagonizado para hacer balance político del año 2023.

En el Pleno municipal del pasado viernes, tras intervenir desde la tribuna, Ortega Smith se dirigió con ademán amenazador hacia el escaño de Rubiño, descargó un golpe sobre su mesa que hizo volar por los aires un botellín vacío de agua y le espetó: "¿Tú qué dices, qué dices?"

[Ortega Smith se encara con Rubiño (Más Madrid) y tira su botella de agua en el Pleno del Ayuntamiento]

El alcalde José Luis Martínez-Almeida, encargado de moderar el Pleno, consideró que se trataba de una actitud inaceptable e invitó a Ortega Smith a renunciar a su acta de concejal.

Preguntado este jueves al respecto, Alberto Núñez Feijóo ha recordado que sufrió un incidente similar en el Parlamento gallego en abril de 2013, cuando era presidente de la Xunta.

Durante una sesión parlamentaria, el entonces portavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), José Manuel Beiras, se dirigió hacia Feijóo y descargó un violento puñetazo sobre su escaño para reclamar con tono amenazador "un poco de decencia".

Feijóo ha rememorado ahora ese incidente, a propósito del protagonizado el viernes por Ortega Smith: "Como he sido agredido verbalmente por un diputado, físicamente de momento no, comprenderá que no comparto esa forma de hacer política", ha señalado.

El líder del PP ha relatado, al respecto, que "siendo presidente de la Xunta vino el portavoz del segundo partido de la Cámara a insultarme y a pegar un puñetazo en mi escaño. Yolanda Díaz era la portavoz de ese grupo, no solo no pidió la dimisión de ese diputado, sino que la aplaudió".

"No lo compartí cuando lo hicieron contra mí, ni lo comparto cuando se lo han hecho a un diputado de Sumar", ha añadido Feijóo antes de señalar que, a su juicio Javier Ortega Smith debería dimitir como concejal.

"Lo que no acepto", ha apostillado el líder del PP, "son las falsedades ni las dobles morales. El mismo partido que ahora pide a Ortega Smith la máxima responsabilidad, aplaudía este tipo de actuaciones, más grave si cabe, en el Parlamento gallego".

