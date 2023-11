Ortega Smith no logra reprobar a Pedro Sánchez en Cibeles por la abstención del PP de Almeida

Javier Ortega-Smith no ha logrado este martes que el pleno del Ayuntamiento de Madrid repruebe a Pedro Sánchez. Vox había planteado esta medida contra el presidente del Gobierno por el "golpe perpetrado desde La Moncloa" pactando la amnistía con los partidos independentistas catalanes. El Partido Popular de José Luis Martínez-Almeida, que cuenta con mayoría absoluta, se ha abstenido en la proposición, impidiendo así que salga adelante.

Según informa Europa Press, Vox no ha conseguido el respaldo del PP, que sí había advertido que votarían a favor de la reprobación de Sánchez, no así del resto de la moción, siempre y cuando Ortega Smith aceptara la votación por puntos, algo a lo que no ha accedido.

Vox planteaba instar a una serie de organismos y e instituciones a impedir la tramitación de la ley de amnistía y a los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados y del Senado a rechazarla por "su manifiesta inconstitucionalidad".

Durante su intervención, Ortega Smith ha acusado al PSOE de "cambiar sus siglas para llamarse el Partido de Sánchez, de Otegi y de la izquierda que está humillando a España legitimando el golpe de Estado porque la amnistía legitima el golpe de Estado en Cataluña del 1 de octubre", ha lanzado Ortega Smith desde la tribuna de Cibeles.

Para Ortega, "Sánchez es un peligro para la unidad nacional, para la Corona que la representa, para la ley y para el Estado de Derecho, es un peligro para la convivencia entre los españoles y atenta su actuación claramente al principio de la soberanía nacional porque da carta de naturaleza a un posible referéndum".

Al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, le ha exigido "que no mire a otro lado porque si uno se abstiene, si uno silba, está siendo cómplice o cooperador de la situación que se está produciendo en España".

El PP quería reprobar a Sánchez

Por su parte, el primer edil ha asegurado que no hay mejor aliado para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que Vox y ha criticado sus "ridiculeces grotescas".

"La proposición de Vox contenía siete puntos. De esos siete puntos nosotros no estábamos de acuerdo en seis, porque a pesar de las maneras de Javier Ortega Smith, nosotros no creemos que tengamos que intimidar ni a los servicios jurídicos del Congreso, del Senado, ni intimidar a la Abogacía del Estado (...) Estábamos de acuerdo en la reprobación de Pedro Sánchez", ha afirmado el alcalde de la capital.

Así, ha asegurado que si Smith hubiera querido reprobar a Sánchez lo hubiera conseguido, pero ha censurado su intención de "obtener un rédito particular" para Vox diciendo que el PP es "un partido acomplejado". "Lo único que digo es que Vox en estos momentos es la mejor coartada del Partido Socialista", ha asegurado.

Durante la votación en el Palacio de Cibeles, el PP se ha abstenido y el bloque de la izquierda ha votado en contra.

