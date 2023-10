Cuál es la diferencia entre Madrid Central y el interior de la M-30: lo que necesitas saber si eres conductor

Madrid y sus conductores son dos polos opuestos en una relación tormentosa, pero que están condenados a entenderse. En los últimos años, se han impuesto nuevas normas y leyes que han traído consigo restricciones para la entrada de vehículos en diferentes lugares de la capital de España.

Por ello, recientemente se han hecho muy conocidos términos como 'almendra central', 'interior de la M-30' o 'Madrid Central'. Muchas personas creen que todos significan lo mismo, pero la realidad es que no es así y que hay diferencias significativas entre algunos de estos territorios.

No sirve de nada saber que nuestro vehículo no puede entrar en el interior de la M-30 si no sabemos realmente qué incluye esta delimitación del suelo madrileño y si, además, lo confundimos con alguna zona que pueda hacer referencia a Madrid Central. Por eso, explicamos ahora qué diferencias hay entre estas dos zonas.

¿Qué es el interior de la M-30?

El 1 de enero del año 2023 entró en vigor una nueva normativa. Hasta 149 municipios que tienen más de 50.000 habitantes activaron lo que se conoce como Zona de Bajas Emisiones. Sin embargo, esta medida lleva en vigor en Madrid más de cuatro años. Se trata de un protocolo anticontaminación para restringir la movilidad de los coches en las grandes urbes.

Los vehículos con etiqueta A no empadronados en la capital tienen prohibido desde enero del año 2022 circular por todos los barrios de Madrid que están situados en el interior de la M-30. Esta es la zona que se conoce popularmente como la 'almendra central', pero que es diferente a 'Madrid Central'.

La última novedad respecto a este asunto llegará este viernes 15 de septiembre, cuando se encenderán por primera vez las cámaras de control para multar a los conductores que se salten esta norma. No obstante, muchos ya han sido reprendidos por intentar burlar esta normativa. Este encendido de cámaras responde solo a un periodo de pruebas.

Por lo tanto, el área de Movilidad avisará a los infractores con notificaciones en sus domicilios, pero no emitirá sanción alguna hasta después de Navidad. Se han instalado 257 cámaras tanto en puntos de ingreso a la M-30 como en el interior de la 'almendra central' con la intención de controlar todos los accesos prohibidos.

Por el interior de la M-30 se entiende la llamada 'almendra central' y lógicamente identifica todo aquello que se sitúe dentro de los confines de la carretera de circunvalación M-30. Estos terrenos incluyen hasta siete distritos de Madrid. Estos son el Distrito Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán y Chamberí.

Sin embargo, en algunos casos, el propio Ayuntamiento de Madrid también incluye otras zonas como el distrito Moncloa-Aravaca, especialmente en los barrios de Argüelles, la Colonia del Manzanares, Casa de Campo y parte de Ciudad Universitaria.

¿Qué es Madrid Central?

Ahora que ya sabemos qué es el interior de la M-30, es turno para conocer qué debemos entender por Madrid Central. Se trata de un gran área de la capital de España que comprende 480 hectáreas en las que existen importantes restricciones de tráfico y en las que se da un trato de favor al peatón, la bicicleta y el transporte público.

Madrid Central comprende la mayor parte del Distrito Centro, por lo que coincide con las rotondas y bulevares que rodean el centro de la ciudad. En todo este distrito, la circulación de vehículos estará limitada a excepción de varias calles y tramos, que por necesidades de ordenación de la circulación, tienen un permiso especial. Estos los citados tramos:

Calle Santa Cruz de Marcenado, entre Serrano Jover y Mártires de Alcalá





Calle Mártires de Alcalá, entre Santa Cruz de Marcenado y Alberto Aguilera





Calle Ventura Rodríguez, de calle Princesa a calle Duque de Liria





Calle Duque de Liria, de Ventura Rodríguez hasta Princesa





Avenida Gran Vía de San Francisco, Calle Bailén, Calle Algeciras y Cuesta de Ramón

