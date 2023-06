La Prospe no recuperará su centro de salud tras el derrumbe del techo: lo trasladan a Ramos Carrión

Ya no es que haya @HuelgaAPMadrid, es que mi centro de salud (Centro de Salud Prosperidad en @JMDChamartin) está cerrado porque anoche SE DERRUMBÓ EL TECHO.



Lo peor es que esto no es ninguna sorpresa. Yo misma he estado allí, con el centro abierto y cubos para las goteras. pic.twitter.com/qhBKhp449Z