La 'misión imposible' de usar BiciMAD en el centro: bicis desaparecidas o rotas y estaciones 'fantasma'

Hace dos semanas, Juanma, un vecino de La Latina, decidió volver a usar BiciMAD. Llevaba tiempo sin utilizarlo, desde que se compró su propia bicicleta eléctrica para ir y volver del trabajo. El nuevo servicio de BiciMAD que estrenó el Ayuntamiento de Madrid hace 15 días despertó su curiosidad. Pero Juanma ya ha desistido: "Voy a volver a mi bici. No puede ser que todos los días te levantes y tengas que emplear entre 20 y 30 minutos para encontrar una".

Como Juanma, varios usuarios de Twitter se han quejado en los últimos días de que faltan bicicletas en las estaciones de BiciMAD. "Y la que queda, o no se desancla, o no funciona", añade Guillermo García Hoz (@guillegarciahoz) en la red social. También denuncian problemas con la aplicación, con el servicio de atención telefónica y con el estado de algunas bicicletas.

Cuentas como 'BiciMAD en lucha' han compartido estos días los comentarios de usuarios indignados con el funcionamiento del nuevo servicio. Sobre todo, porque se trata de la gran apuesta del equipo de José Luis Martínez-Almeida para que "todos los madrileños puedan moverse en bicicleta".

50 millones para renovar la flota

En marzo de 2022, el Ayuntamiento de Madrid anunció que renovaría la flota de bicicletas públicas eléctricas a finales de la actual legislatura. El objetivo: que BiciMAD se pueda utilizar en los 21 distritos de la capital. El nuevo servicio arrancó el martes 7 de marzo, con 60 estaciones a estrenar y 700 nuevas bicicletas repartidas en 13 distritos.

La ampliación y la renovación del servicio costará unos 50 millones de euros y ha contado con fondos europeos. El plan se culminará cuando entren en funcionamiento 611 estaciones y 7.500 bicicletas nuevas y se retiren las 264 estaciones y 2.964 bicicletas antiguas.

El viejo y nuevo modelo, a la vez

Mientras se culmina la ampliación, en la capital coincidirán los dos modelos, el antiguo y el nuevo. Así, desde el martes 7 de marzo y hasta el 31 de julio, convivirán las bicicletas recién estrenadas, de color azul, y las viejas, blancas. Con las estaciones ocurre lo mismo.

A su vez, durante estos cinco meses, el Ayuntamiento de Madrid ha obsequiado a todos los usuarios de BiciMAD con cinco meses de suscripción gratuita. Eso sí, siempre que el abonado haya migrado su cuenta a MPass, el sistema de pospago para los diferentes servicios de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Esta convivencia entre los dos modelos, según Juanma y otros usuarios críticos, está generando caos con el anclaje de las bicicletas en las estaciones. Los nuevos vehículos funcionan bien con los puestos recién estrenados. Los problemas surgen cuando se trata de anclar una bicicleta nueva en una estación vieja o, al revés, una bicicleta vieja en una estación nueva.

"Deberían cerrar BiciMAD hasta que implanten el único sistema o, al menos, modificar la app para, además de corregir todos los problemas que ya tiene, hacer un tutorial de cómo iniciar y terminar un viaje y que sea obligatorio verlo antes de usarla. Creo que uno de los principales problemas es que la gente nueva no sabe cerrar el viaje", propone el usurario de Twitter Don Ermix (@donermix).

"No hay bicis en el centro"

La aplicación y la página web de BiciMAD permiten conocer en tiempo real cuántas bicicletas hay disponibles en cada una de las estaciones del servicio. En la última semana, la red social se ha 'inundado' de capturas de pantalla reflejando las pocas bicicletas disponibles.

8:26, 22 de marzo de 2023

En el entorno de El Retiro, por ejemplo, varias estaciones apenas contaban con una, dos o tres bicicletas ancladas en las bases a las 20:30 horas del miércoles. Estos números también se repiten en otras zonas de la capital.

"Yo estoy teniendo muchos problemas en los últimos días: primero, porque no hay bicis en el centro; y segundo, si hay alguna, no funciona por problemas de pinchazos o porque no encaja bien en el tótem [la base habilitada para la bicicleta en cada estación], o por problemas en los pedales...", denuncia Juanma, que el miércoles acabó cogiendo el Metro para llegar a su oficina.

"Desde la migración (...) no hay prácticamente bicis a ninguna hora por lo menos en la zona centro. ¿Viajes gratuitos para qué?" (sic), se preguntaba otra cuenta.

En los siete primeros días del nuevo BiciMAD, según datos internos a los que ha accedido El País, desaparecieron 500 bicicletas por la capital: 250 de ellas, de las nuevas; y otras 250, de las viejas, desperdigadas por parques, portales o jardines. El Consistorio, que no ha contestado las preguntas de este diario, negó esta cifra.

A su vez, los usuarios también se han quejado de problemas con el funcionamiento de la aplicación y con el servicio telefónico de atención al usuario.

