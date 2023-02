Jacinto: "Pablo Iglesias hace una labor enorme para ampliar la democracia comunicativa en España"

"Calle Gran Vía del Sureste, 55. El metro más cercano es Valdecarros". Esa es la dirección que Alejandra Jacinto, candidata de Unidas Podemos a presidir la Comunidad de Madrid, ha elegido para su entrevista. Es un desarrollo urbanístico a medio terminar, de los que sus salidas en las carreteras están a medio marcar y donde todavía se escucha el ruido de las obras. Hay una fuente, pero ningún parque visualmente atractivo.

¿Qué te gustaría que saliera en las fotos?

R.- Este edificio, el portal o todo entero.

El equipo de fotografía y vídeo de EL ESPAÑOL se encuentra cuanto menos perplejo, pero todo tiene una razón. Alejandra Jacinto se encuentra frente a la materialización de su primera batalla ganada al Partido Popular que lleva gobernando décadas en la Comunidad de Madrid.

Entrevista a Alejandra Jacinto Sara Fernández

Ese gris bloque de edificios es la representación de uno de los juicios que ganó como abogada a la Comunidad de Madrid. "Estos edificios se vendieron en el año 2013 por parte del Partido Popular a fondos buitre. Yo participé en el procedimiento judicial por el que conseguimos anular la venta y ganarles en los tribunales", relata a Madrid Total en una entrevista que, por orden parlamentario, le correspondería a Vox. Lamentablemente, el equipo de Rocío Monasterio ha declinado aceptar hablar con este periódico.

Alejandra Jacinto sí lo hace a pesar de ser un momento especialmente delicado para su formación. Las reducciones de pena de la Ley del Sí es Sí y la negociación de la modificación de la norma se le están atragantado a Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

Ella, como abogada, defiende las bondades y beneficios de la ley e insiste en que la modificación se debe pactar "con las fuerzas feministas". Descartando de ese grupo al PP y a Vox.

"Al gobierno del PP no le parece suficiente la especulación que hay ya que se ha ido de viaje a traer más especuladores"

Estamos en un lugar que significa mucho para usted. ¿Qué supuso para los vecinos que vivían en estos edificios la venta por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid?

Subidas del doble e, incluso, del triple de la renta que venían pagando y, para otros, supuso su expulsión. Lo peor, es que al gobierno del Partido Popular no le parece suficiente la especulación que hay en la Comunidad de Madrid y se ha ido de viaje internacional para atraer a más especuladores. Una política idealista de la vivienda madrileña cuando, lo que necesitamos, es una política realista.

Alejandra Jacinto y la periodista Irene P. Nova durante su entrevista con Madrid Total. Laura Mateo

¿Cómo se pueden controlar los precios del alquiler en la región de Madrid?

Es fundamental prohibir la compra de vivienda a extranjeros no residentes en la Comunidad de Madrid para que los precios de los alquileres no sigan aumentando y no se siga fomentando la especulación inmobiliaria. Somos la segunda capital europea donde más se especula.

Sin una ley estatal, ¿cómo puede el Gobierno regional tener potestad para prohibir la compra de vivienda a extranjeros?

La competencia de vivienda es autonómica y lo que va a hacer la ley estatal es sentar las bases regulatorias para modificar algunas cuestiones como la paralización de los desahucios. Pero el 95% de las cuestiones en materia de vivienda son autonómicas. Por eso somos la única región de toda España que a día de hoy no tiene una ley de vivienda que baje los precios de los alquileres, que es lo que vamos a hacer nosotros, prohíba los desahucios y garantice un verdadero parque público de vivienda social que no sea vendido a fondos de inversión.

Alejandra Jacinto se cita con Madrid Total en el desarrollo urbanístico de Puente de Vallecas. Laura Mateo

El candidato a la Alcaldía de Madrid, Luis Cueto, criticaba esas promesas de construir 15.000 viviendas públicas asegurando que la EMV no tiene tanta capacidad. La Comunidad tampoco. ¿Cree que un modelo de gestión mixta púbico-privada sería eficiente?

Tenemos los antecedentes que tenemos. En esta región se ha malvendido vivienda pública a fondos buitre, igual que va a ocurrir con los terrenos de Valdecarros. Creo que al final, cuando hablamos de especulación, cuando hablamos de inversiones, eso se traduce en que suben los precios. Madrid lo que necesita es que bajen.

¿Madrid es Miami?

Madrid tiene mucho de paraíso fiscal. Tenemos una política kamikaze de Ayuso y Lasquetty que se empeñan en exonerar a los multimillonarios del pago de impuestos. Pero es que lo que no pagan los millonarios lo pagamos el resto de madrileños a escote.

Ayuso amenaza con no poner en marcha la Ley de Vivienda, como hizo con la Ley Celaá, si sigue gobernando.

Creo que no va a gobernar en la Comunidad de Madrid, pero está claro que su deseo es seguir en rebeldía constitucional.

"Hay madrileños que están decepcionados por la decisión de Más Madrid de concurrir en solitario al 28M"

Hablemos de las elecciones y de quién va a gobernar. ¿Qué posibilidad tiene Unidas Podemos?

Las encuestas nos dan una intención de voto buena y los madrileños saben que Podemos e Izquierda Unida son la garantía de que se produzca un cambio en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Somos la garantía de que haya políticas verdaderas de transformación social, como estamos demostrando en el Gobierno de coalición.

¿Por qué no es posible un gran pacto de izquierdas?

Nosotros lo hemos dicho muchas veces y hay madrileños que están decepcionados por la decisión de Más Madrid de concurrir en solitario. A partir de ahí, lo que tenemos claro es que somos la fuerza política progresista que garantiza los cambios. Lo estamos viendo con el tope del gas o la limitación de la subida del 2% del IPC de los alquileres o del FMI. Que Podemos esté es garantía de cambio.

¿Qué les dijo Más Madrid para rechazar esa gran coalición?

No ha dado ninguna razón. Habría que preguntarles a ellos.

Alejandra Jacinto en el portal de uno de los edificios que consiguió 'ganar' a la Comunidad de Madrid. Laura Mateo

¿Qué expectativas tienen en los grandes municipios de la región?

Buenas. Los vecinos de Getafe valoran muy positivamente que allí se vaya a poner en marcha el dentista municipal o, por poner otro ejemplo, los vecinos de Alcorcón valoran los proyectos de comunidades energéticas locales.

En muchos de estos municipios los partidos no responden a la marca Podemos, sino que tienen otras siglas. ¿Eso les va a suponer un problema?

Cada municipio tiene una trayectoria propia. Muchas son candidaturas de unidad popular o de confluencia constituidas en el 2015. Cada municipio sabrá cuál es la mejor fórmula electoral para presentarse.

¿Pero el hecho de que sean nombres diferentes no es un problema? ¿El votante de Ganemos Torrejón va a identificar la papeleta regional con Podemos?

Creo que sí. La gente del municipio sabe que es Podemos el que está detrás de los cambios que se están produciendo.

¿Cómo voy a tener miedo de que los votantes aquí me juzguen por lo que hace Podemos en el Gobierno? En absoluto.

¿Tiene miedo de que los votantes de aquí la juzguen más por el trabajo que ha hecho su partido a nivel estatal que por lo que ha hecho usted en la Comunidad?

¿Cómo voy a tener miedo si, precisamente, lo que estamos haciendo en el Gobierno de España es avanzar y mejorar la vida, la vida de la gente? En absoluto.

Tal vez la vida de las mujeres cuyos violadores han salido a la calle antes de tiempo no esté siendo mejor ahora...

Estoy convencida de que poner en el centro el consentimiento cuando sufrimos una agresión sexual mejora la vida de las mujeres.

Pero el hecho de que hayan salido a la calle más de 500 agresiones sexuales ¿no empeora la vida de sus víctimas?

La ley del solo 'sí es sí' es un avance en las políticas feministas. Se pone el consentimiento en el centro y garantiza que no se nos tenga que interrogar sobre si nos resistimos ante una agresión sexual. Y también creo que hay una mayoría progresista en el Congreso de los Diputados por la que tiene que pasar la reforma que tiene que mejorar la ley. Esa mayoría feminista es la que va a permitir que haya una reforma que mantenga el consentimiento de las mujeres en el centro.

Es decir, que la reforma, siempre que se haga, tiene que contar con el beneplácito de Podemos.

La reforma, siempre que se haga, tiene que contar con la mayoría feminista del Congreso. Cualquier partido que se plantee hacer una reforma de una ley en materia de derechos para las mujeres con el Partido Popular o incluso con Vox tiene que asumir que será un recorte de derechos.

Alejandra Jacinto es abogada de profesión y defiende el espíritu de la ley de Irene Montero. Laura Mateo

Más allá de la modificación de la ley en el Congreso, la gente de la calle no para de escuchar casos de violadores beneficiados por el Sí es Sí. ¿No cree que eso les puede perjudicar como partido? Usted es la cara de Podemos en Madrid.

Lo que hay que explicar es que la mayoría de jueces está interpretando conforme al espíritu de la ley y no están rebajando las penas. Y a mí me gusta explicarlo de una forma sencilla. Me he enfrentado a muchos juicios de desahucio con la misma ley en la mano y algunos jueces lo han parado y otros han seguido adelante. Eso nos muestra que ante la misma ley, muchas veces, los jueces interpretan de forma distinta. Y, en este caso, hay más jueces que están interpretando conforme al espíritu de la ley.

Pero, aunque el espíritu de la ley no implique rebajas de condenas, ¿hace falta la reforma?

De hecho, estamos en ello. Lo que pasa es que esa reforma se tiene que dar con la mayoría feminista del Congreso.

Cuando escucha a sus compañeros hablar de fachas con toga, como abogada, ¿qué le parece?

No he escuchado a mis compañeras utilizar esa expresión.

Algún compañero (diputado en el Congreso de los Diputados) sí que lo ha dicho.

Yo no lo he escuchado.

Muchos analistas políticos dijeron que durante el 4 de mayo la presencia de Pablo Iglesias perjudicó a Podemos.

En absoluto. Mejoramos los resultados y, este año, vamos a mejorar aún más.

¿Puede provocar un efecto llamada que Pablo Iglesias diga que si gobierna Vox él se va del país?

Afortunadamente para los derechos democráticos en este país, Vox no va a gobernar y vamos a repetir el gobierno de coalición para seguir avanzando y seguir transformando este país.

¿Hay proyecto de Podemos más allá de las caras visibles como Irene Montero o Pablo Echenique?

Sin duda.

Y en ese proyecto de futuro y esa segunda legislatura. ¿Qué le tendrán que exigir al PSOE que se ha dejado en el tintero?

Mucho. Tenemos un socio de Gobierno que, francamente, tiene muchas resistencias para determinados avances sociales y se queda en la mínima. Nosotras somos ambiciosas, firmes y la garantía de poder ir un paso más allá. Necesitamos seguir avanzando en la protección de los animales, en el derecho a la vivienda, en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores...

"La reforma del 'sí es sí' se tiene que dar con la mayoría feminista del Congreso"

¿Le hubiera gustado que Yolanda Díaz hubiera llegado a tiempo para presentar un proyecto como Sumar a las elecciones autonómicas?

Ella está poniendo en marcha un proyecto estatal y nosotros estamos en la Comunidad de Madrid con un proyecto propio para reducir y acabar con el principal problema que tienen los madrileños: el acceso a la vivienda.

¿Si Yolanda Díaz hubiera presentado Sumar a las autonomías habrían podido confluir con Más Madrid y sumar las fuerzas de las izquierdas?

Respeto los ritmos de Yolanda.

¿Pablo Iglesias se plantea volver a la política?

Hará lo que quiera. Ahora mismo está haciendo una labor imprescindible para ampliar la democracia comunicativa en este país que tanta falta hace.

Jacinto ha pasado en un año de ir cuarta de independiente a liderar la lista a la Asamblea. Laura Mateo

¿Le gustaría que Pablo Iglesias le acompañara en algún mitin durante esta campaña electoral?

Puede venir quien quiera, por supuesto. Lo que más me gustaría es que me acompañaran todos los madrileños que quieren cambio en la Comunidad de Madrid.

Pongámoslo fácil. Sólo sí o no. ¿Pablo Iglesias en sus mítines de campaña?

Si quiere, por supuesto.

¿Ione Belarra?

Por Supuesto.

¿Irene Montero?

Por supuesto.

¿Yolanda Díaz?

Por supuesto.

¿Manuela Carmena?

Primero le pediría explicaciones por la Operación Chamartín.

"Por limpieza, decoro y orden debemos echar a Isabel Díaz Ayuso de la presidencia"

Volvamos a la política madrileña. ¿Qué se puede hacer para solucionar el problema de la Cañada Real?

Parar una emergencia humanitaria devolviendo la luz a los hogares de la Cañada Real. Tienen que limitarse a hacer eso para empezar a hablar.

En el aspecto sanitario, ¿qué otras cosas cambiaría si fuera Isabel Díaz Ayuso?

Lo primero cambiar a la presidenta que es una comercial del grupo Quirón. Esta semana justificaba la censura en los centros sanitarios por limpieza, por decoro y por orden. Yo creo que son precisamente esos los motivos por los que necesitamos echar a Isabel Díaz Ayuso. La sanidad pública madrileña está en la UCI y tenemos una presidenta que le está negando asistencia sanitaria, como ya hizo con los mayores en las residencias.

Lo único que están pidiendo los sanitarios es poder cuidarnos mejor. Hay casi 1 millón de madrileños, entre ellos 200.000 niños, que no tienen asignado médico de cabecera o pediatra. Y también tenemos 1 millón de personas en listas de espera.

La negociación está paralizada y uno de los motivos es que los médicos piden una subida de sueldo que la Consejería se niega a aprobar. ¿No es un fallo hablar sólo de nóminas cuando estamos defendiendo la atención sanitaria?

Creo que cualquier trabajador quiere tener mejores condiciones salariales. Cuando nos reunimos con ellos nos explican que tener mejores condiciones de trabajo nos mejora la calidad de vida. La que se está equivocando sobremanera gestionando la huelga es Isabel Díaz Ayuso que no escucha peticiones tan razonables como no seguir desmantelando la Atención Primaria.

Alejandra Jacinto defiende las reivindicaciones médicas tras reunirse con los huelguistas. Laura Mateo

Faltan médicos, en eso coinciden todos. ¿Cómo puede atraer la región sanitarios sin entrar en una competencia desleal con el resto de regiones?

A la señora Ayuso no le tiembla el pulso para hacer competencia desleal y hacer dumping fiscal con respecto a otras comunidades autónomas. Poder tener más médicos en Madrid lo que hay que hacer es tratarles bien y no insultarles como hace ella.

¿Cómo solucionamos el problema de los taxis?

Regulando las VTC en vez de regular los taxis.

¿Cómo?

Estableciendo un régimen para que no hagan competencia desleal a las 25.000 familias que dependen directamente del sector del taxi. Y aquí no sólo defendemos a los trabajadores, también a los usuarios. Cuántos ejemplos no tenemos de VTC que se han aprovechado de una hora por no tener unas tarifas reguladas.

Entonces, ¿está a favor de regular su precio?

Y también el tipo de carreras que pueden hacer para que no puedan captar clientes donde les dé la gana y no hagan competencia desleal a un sector que es un servicio público esencial.

"Sin Podemos y sin Izquierda Unida en el Gobierno regional no hay posibilidades de cambio"

¿Qué solución se merecen los vecinos de San Fernando afectados por la línea 7B de metro?

Es muy fácil. Hay que garantizar viviendas alternativas. Que la chapuza de Esperanza Aguirre de la que se llevó una buena tajada Florentino Pérez no la tengan que pagar los vecinos de San Fernando. Ahora tienen que aceptar indemnizaciones que sólo sirven para pagar las casas que se les han caído encima. Nosotros estamos planteando que, además de un fondo de compensación, haya viviendas alternativas que la Comunidad les garantice. Y no estaría de más exigirle también a Florentino Pérez algún tipo de responsabilidad.

Si tuviera que resumir en una frase su proyecto para Madrid, ¿cuál sería?

Garantizar el derecho a la vivienda.

Si en las próximas elecciones Más Madrid y el PSOE necesitan a Unidas Podemos para gobernar, ¿les pedirá entrar en el Gobierno?

Somos la fuerza política que garantiza que haya un verdadero gobierno de cambio en la Comunidad de Madrid.

No me ha contestado. ¿Pediría entrar en el Gobierno?

Sin Podemos y sin Izquierda Unida en el Gobierno no hay posibilidades de cambio.

¿Pediría un puesto en el Gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Vicepresidenta? ¿Consejera de Vivienda?…

Eso último le vendría bastante bien a los madrileños. Pero más allá del chascarrillo, estamos demostrando que Podemos es imprescindible que esté en el Gobierno y, por tanto, que esté en el Gobierno de la Comunidad de Madrid es necesario para que haya una transformación real en la Comunidad de Madrid.

Alejandra Jacinto bromea sobre su puesto en un posible gobierno de izquierdas en Madrid. Laura Mateo

Y si sólo le hace falta su apoyo a uno de los dos. ¿De quién preferiría ser vicepresidenta? ¿Mónica García o Juan Lobato?

Lo que tengo claro es que tenemos que estar porque somos la garantía de que se hagan verdaderas transformaciones. Somos la garantía de que se bajen los precios de los alquileres, de que haya una verdadera política que apueste por los servicios públicos... En definitiva, somos la garantía de que mejora la vida de la gente.

¿No se va a mojar entre Más Madrid o el PSOE?

Me da un poco lo mismo. Es mi fuerza política la que va a garantizar las transformaciones sociales.

¿Qué supondría para los madrileños tener un Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cuatro años más después del 28 de mayo del año?

Mucho daño.

Alejandra Jacinto en el desarrollo urbanístico del Ensanche de Vallecas. Laura Mateo

El Madrid de... Alejandra Jacinto. Su lugar favorito: Estamos en el Ensanche de Vallecas, que es un sitio muy simbólico para mí porque es donde se vendió la vivienda pública por parte del Partido Popular a fondos de inversión y conseguimos tumbar en los tribunales esa operación. Lamentablemente, muchos inquilinos han acabado desahuciados de sus casas Su tapa preferida: Las patatas bravas Un plan que recomienda: Tomarse una caña en cualquier bar o en cualquier taberna madrileña es un planazo. Su parada de Metro favorita: Tribunal, que creo que es donde va a acabar Isabel Díaz Ayuso Su monumento: El que hay en homenaje a los abogados de Atocha. Tengo muy cerquita mi despacho de abogados, que es uno de los despachos laboralistas de los años 70. Para mí siempre ha significado mucho. Su tienda favorita: Cualquier puestecito de El Rastro.

