Ayuso levanta ya la Ciudad de la Justicia más grande del mundo: se ha movido tierra equivalente a 600 piscinas olímpicas

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid concluye la fase de excavación y cimentación de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas tras mover más de 1,5 millones de toneladas de tierra. El complejo judicial, que prevé estar plenamente operativo después del verano de 2028, cuenta con 19 grúas trabajando para levantar la estructura de sus lotes principales. Esta actuación forma parte de una inversión regional superior a los 830 millones de euros destinada a modernizar el 90% de sus infraestructuras judiciales hasta 2027. El Gobierno autonómico iniciará antes de fin de año las obras del Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, con un presupuesto de 2,2 millones de euros.

La Ciudad de la Justicia de Madrid ha superado su primer gran hito de ingeniería.

Un año después del inicio de los trabajos en la parcela de Valdebebas, la Comunidad de Madrid ha dado por concluidas las complejas labores de excavación, vaciado y cimentación, abriendo paso a la fase de alzado de la estructura sobre rasante.

El proyecto, destinado a convertirse en el complejo judicial más grande del mundo, entra así en una etapa visible en la que más de 2.000 trabajadores de la construcción darán forma a sus edificios principales en los picos de máxima producción.

Para completar con éxito esta primera fase, los operarios han tenido que mover más de 1,5 millones de toneladas de tierra —un volumen equivalente al de 600 piscinas olímpicas— gracias al despliegue diario de más de 80 camiones y 15 máquinas de gran tonelaje.

La solidez de la infraestructura ha quedado garantizada tras la colocación de 1.087 pilotes, 28 micropilotes y 1.070 zapatas, trabajos fundamentales para transmitir y distribuir todo el peso del conjunto sobre el suelo de manera segura y uniforme.

Asimismo, las estructuras de los aparcamientos subterráneos han quedado completamente terminadas, permitiendo que las obras se retomen ya directamente desde la planta cero en los dos lotes principales.

19 grúas a pleno rendimiento

Actualmente, un total de 19 grúas operan a pleno rendimiento en la parcela de Valdebebas para levantar los armazones.

Las estructuras del Lote 1, que albergará las sedes más icónicas del proyecto —el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y la Audiencia Provincial—, estarán terminadas en el primer trimestre de 2027.

Por su parte, la imponente estructura del Lote 2 se elevará hasta la planta 9 y culminará durante el segundo semestre de ese mismo año.

Imágenes de las grúas en la Ciudad de la Justicia. Comunidad de Madrid

A partir de la finalización de las estructuras arrancará una segunda etapa centrada en los trabajos de interiorismo, canalizaciones, implantación de sistemas y el revestimiento de las fachadas.

Estas envolventes combinarán gres porcelánico de gran formato, carpinterías de aluminio, superficies acristaladas y un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) con lana mineral y subestructuras metálicas, diseñado para maximizar la eficiencia energética de las instalaciones.

Tras un periodo estimado de un año para completar estos acabados y obtener las licencias correspondientes, se iniciará el traslado de los funcionarios con el objetivo de que el complejo esté plenamente operativo después del verano de 2028.

Una inversión global de 830 millones

La construcción de la Ciudad de la Justicia no es una actuación aislada, sino la pieza central de la apuesta regional por modernizar la red judicial.

El Ejecutivo autonómico tiene previsto actuar sobre el 90% de sus 570 infraestructuras judiciales entre 2023 y 2027, destinando una inversión global superior a los 830 millones de euros tanto para reformas integrales como para mejoras de eficiencia energética.

De forma paralela a las grandes obras de Valdebebas, la Comunidad de Madrid mantiene en marcha la construcción de los nuevos palacios de justicia en Móstoles y Collado Villalba, a los que se sumará próximamente la adjudicación de la redacción del proyecto de ejecución de la nueva sede judicial que se levantará en Pozuelo de Alarcón.

Centro para la memoria de las víctimas

El Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo comenzará sus obras antes de que finalice el año, tal y como ha avanzado el consejero. En la actualidad se están celebrando las mesas de adjudicación del proyecto, con los plazos administrativos acordes a la legislación vigente, con el objetivo de rubricarla el mes que viene.

A la licitación del proyecto de ejecución han concurrido tres empresas especializadas en los ámbitos de la museografía, la tecnología aplicada a espacios expositivos y la gestión cultural. Durante los últimos meses se han desarrollado las distintas fases de evaluación previstas en los pliegos, incluyendo la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor, el análisis de los criterios automáticos y la tramitación del procedimiento previsto para examinar una oferta incursa en presunción de anormalidad.

El espacio, que contará con una superficie de 1.700 metros cuadrados, estará ubicado en el número 13 de la Carrera de San Jerónimo, actual sede de la Viceconsejería de Justicia y Víctimas, entre Atocha y la Real Casa de Correos. El Gobierno regional invertirá 2,2 millones de euros en este proyecto que abrirá sus puertas en marzo de 2027.

Sus instalaciones ocuparán tres plantas, entre las que se distribuirán las áreas de exposiciones, un salón de conferencias con equipamiento audiovisual y dos salas polivalentes. Asimismo, una cuarta planta albergará una zona de trabajo destinado a las asociaciones de víctimas de la Comunidad de Madrid.

El recorrido comenzará con un panel iluminado sobre la historia del terrorismo en España, que dará acceso al itinerario permanente. El espacio dedicado a las muestras temporales reunirá objetos personales cedidos por los familiares de las víctimas, entre ellos la batería del concejal Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA en 1997 y el monopatín del joven Ignacio Echeverría, asesinado en los atentados yihadistas de Londres de 2017.

Además, la zona central del edificio contará con un conjunto de luminarias suspendidas del techo, distribuidas a lo largo de los tres niveles principales del Centro, en recuerdo de los fallecidos en atentados terroristas y un espacio polivalente acristalado equipado con una pantalla para la proyección de documentales y material de archivo que podrá acoger conferencias, presentaciones y otras actividades organizadas por la Comunidad de Madrid o por las asociaciones.

Exposición en Washington

La exposición sobre víctimas de ETA que se instalará en el Museo de Víctimas del Comunismo en Washington abrirá sus puertas en próximo 21 de enero hasta junio de 2027 bajo el título ETA: la historia del terrorismo nacionalista en España.

El objetivo es proyectar internacionalmente y, especialmente ante el público estadounidense, la realidad del terrorismo de ETA, el protagonismo de las víctimas y el impacto que la organización tuvo en España y particularmente en la Comunidad de Madrid, reforzando la memoria, la sensibilización y la defensa de los valores democráticos.

La muestra, en colaboración con la Fundación Universitaria San Pablo-Ceu, contará con un recorrido circular en una sala en la que se instalarán cinco áreas diferenciadas -Qué era ETA, Ideología y método, Quiénes fueron las víctimas, Vivir bajo amenaza y La respuesta democrática- y un espacio inmersivo. En ellas, se mostrarán 50 fotografías y tres vídeos.

El proyecto no se limita a una muestra expositiva, sino que incorpora un programa complementario de hasta seis actividades paralelas, incluyendo conferencias, mesas redondas, testimonios de víctimas, proyecciones documentales y coloquios.

Desarrollada a través del Observatorio de Víctimas del Terrorismo CEU CEFAS, la Comunidad de Madrid aportará hasta 100.000 euros, destinados a sufragar los gastos derivados de la preparación, organización y desarrollo de la exposición y de sus actividades paralelas.