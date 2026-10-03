La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, atiende a los medios durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Madrid (España). Matias Chiofalo Europa Press

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, apunta a una "huelga general": "Terminó el tiempo de los políticos"

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LO ESENCIAL Las claves Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, plantea avanzar hacia una huelga general tras el rechazo del Congreso a los dos decretos de vivienda. La portavoz afirma que la convocatoria se preparará con otros sindicatos y que aún no hay una fecha fijada, al requerir consenso. Racu carga contra los políticos, a quienes acusa de estar desconectados de la realidad y de tener un Congreso «secuestrado por el rentismo». La acampada en Sol seguirá sin fecha de finalización, mientras su Asamblea General decide los próximos pasos de forma horizontal.

"Ayer terminó el tiempo de los políticos". Con estas palabras ha resumido Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, el sentimiento que recorre las calles de Madrid este sábado.

Después de que este viernes el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda, cientos de personas han salido a las calles en una manifestación por la vivienda, que amenaza con escalar a una huelga general.

Así lo ha anunciado Racu ante los medios de comunicación mientras la manifestación arrancaba. "Queremos rescatar esa herramienta histórica para cambiar la realidad: la huelga general", ha anunciado.

"Va a ser gracias a la huelga general que vamos a expulsar al rentismo", ha asegurado la portavoz que también ha explicado que convocarán la movilización en coordinación con el resto de sindicatos. "Basta de individualismo, no queremos que nos dividan", ha proclamado.

"Vamos a acabar con quienes hacen negocio con nuestra vida", ha asegurado.

Por ello, el "camino está claro hacia la huelga general". Aun así, ha explicado que todavía no tienen fecha exacta puesto que la tienen que determinar dentro de un consenso. "Tenemos que trabajar en ello, ahí está la fuerza", ha afirmado.

Con respecto a la acampada que se mantiene en Sol ha asegurado que, a través de su Asamblea General, donde toman todas las decisiones de forma horizontal, irán decidiendo qué hacer, aunque por el momento no tienen fecha para marcharse.

Además, ha añadido que no les intimidan o disuaden las denuncias de la presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, o el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida. En este sentido ha afirmado que "si piensan que la violencia policial es lo que va a acabar con esto, es que no han visto nada.

Los políticos

De esta forma, la portavoz ha cargado contra los políticos en el Congreso de los Diputados, a los que ha acusado de estar "fuera de la realidad". "El Congreso está secuestrado por el rentismo", ha apuntalado.

Los políticos están desconectados de la mayoría social, pues según la portavoz hay un consenso en la ciudadanía sobre el hecho de que el rentismo "es una lacra" con la que hay que "acabar".

Además, Racu ha destacado que las manifestaciones han demostrado que "el poder vuelve a las calles" y ha advertido que "esto es un aviso a navegantes".

"Gobierne quien gobierne, no vamos a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema de este país", ha remachado.

A renglón seguido, la portavoz ha asegurado que gracias a la huelga general se va a poder "expulsar al rentismo, a la especulación, a la inversión inmobiliaria y a los fondos buitre de este país".