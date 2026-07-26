Sanidad recomienda quedarse en casa a más de siete millones de personas en Madrid, Ávila y Toledo por el humo tóxico

Se insta a extremar la precaución en niños, ancianos y personas con problemas respiratorios o cardíacos, y acudir al centro de salud ante síntomas graves.

Las autoridades piden cerrar puertas y ventanas, evitar actividades exteriores y usar mascarillas FFP2 o N95 si es imprescindible salir.

El humo contiene una mezcla altamente peligrosa de gases como monóxido de carbono, benceno y partículas PM2,5, superando los límites de seguridad de la OMS.

Sanidad recomienda a más de siete millones de personas en Madrid, Ávila y Toledo permanecer en casa por el humo tóxico de los incendios.

El aire en la Comunidad de Madrid se ha vuelto prácticamente irrespirable. La acumulación de humo procedente de los devastadores incendios forestales que asolan la región ha llevado a las autoridades sanitarias a tomar una decisión drástica e insólita.

Ante el incremento vertiginoso de contaminantes en la atmósfera, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha hecho un llamamiento directo a toda la población madrileña para que permanezca en sus domicilios.

Una recomendación de confinamiento que se extiende también a miles de vecinos en las provincias limítrofes de Ávila y Toledo, donde el humo y las cenizas de los incendios están dejando igualmente un aire irrespirable.

Lo que en un principio comenzó como una alerta puntual para los municipios más cercanos a los focos de la Sierra Oeste se ha transformado en un aviso masivo para toda la población madrileña.

García recomienda a los ciudadanos que cierren a cal y canto puertas y ventanas y eviten cualquier exposición o actividad en el exterior.

La densidad del humo ha cubierto cielos urbanos y rurales, provocando la activación constante de alarmas de incendios en edificios de la capital y dejando una estampa lúgubre de aire grisáceo y olor a quemado.

Toxicidad en el ambiente

La advertencia de Sanidad no es una simple llamada a la cautela meteorológica; responde a un riesgo biológico de primer orden.

Según ha subrayado la titular de la cartera de Sanidad a través de sus canales oficiales, el humo de estos incendios no está formado únicamente por ceniza vegetal o madera carbonizada.

Se trata, en palabras de la propia ministra y de expertos de emergencias, de una mezcla tóxica altamente peligrosa para el organismo.

Entre las sustancias químicas en suspensión derivadas de la combustión se hallan gases como el monóxido de carbono —capaz de desplazar el oxígeno en sangre y provocar episodios de asfixia— o el benceno, un conocido agente carcinógeno.

A esto se suma una presencia alarmante de partículas PM2,5, cuyo diámetro es inferior a las 2,5 micras.

Al ser tan diminutas, las mucosas y las vías respiratorias superiores son incapaces de filtrarlas.

Esto permite que penetren en lo más profundo del sistema respiratorio, alcanzando los alvéolos e introduciéndose directamente en el torrente sanguíneo.

Las mediciones registradas durante las últimas horas colocan la concentración de estas micropartículas muy por encima de los límites máximos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Recomendaciones de Sanidad

Con el fin de evitar un colapso masivo en las urgencias hospitalarias, Sanidad y la Delegación del Gobierno en Madrid han emitido una guía estricta de actuación para los más de siete millones de madrileños:

Reclusión preventiva: Permanecer en el interior de las viviendas y edificios, asegurando el sellado de puertas y ventanas para impedir que las partículas en suspensión penetren en el hogar. Uso de mascarillas FFP2/95: En caso de que sea estrictamente necesario salir a la vía pública, se urge al uso de mascarillas de alta filtración (FFP2 o N95) y protección ocular mediante gafas. Cancelación de toda actividad física: Suspender cualquier tipo de deporte o esfuerzo prolongado al aire libre, ya que la hiperventilación incrementa la inhalación de contaminantes. Grupos vulnerables en alerta roja: Extremar la vigilancia sobre niños —cuyos pulmones en desarrollo y mayor frecuencia respiratoria los hacen más receptivos a la toxicidad—, ancianos y personas con patologías respiratorias o cardiovasculares previas. Cuidado del entorno doméstico: Mantenerse hidratado frecuentemente, conservar el ambiente lo más fresco posible y evitar barrer o pasar el plumero dentro de casa para no poner de nuevo en circulación las partículas depositadas.

Las autoridades insisten en que, ante la aparición de síntomas agudos como opresión en el pecho, tos incontrolable, sensación de falta de aire o irritación ocular severa, se acuda inmediatamente a los centros de salud más cercanos.

Mientras las labores de extinción continúan sobre el terreno, la prioridad pasa por mantener a los siete millones de madrileños a resguardo de la amenaza invisible que flota en su aire.