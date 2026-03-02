La hazaña de Bras Rodrigo, el gaitero asturiano que traerá a la banda de la Policía de Nueva York a tocar en San Patricio

Las claves nuevo Generado con IA Bras Rodrigo, gaitero asturiano, dirige por cuarta vez el Desfile de San Patricio en Madrid, que este año contará con la banda de gaitas de la Policía de Nueva York desfilando por primera vez en Europa. El desfile reunirá a más de 700 gaiteros de toda España y se celebrará el 14 de marzo, recorriendo la Gran Vía desde Cibeles hasta Plaza de España. La música central del evento es una composición de Rodrigo titulada 'La Isla de los Demonios', inspirada en una leyenda irlandesa y creada junto a músicos irlandeses. El evento destaca la conexión histórica y cultural entre España e Irlanda, y muestra cómo la tradición de la gaita y San Patricio se ha consolidado como punto de encuentro intercéltico en Madrid.

La cita con Bras Rodrigo es por la tarde, a pocos metros de la Gran Vía. El tráfico no da tregua: turistas, oficinas, teatros. Dentro de unos días, esta arteria quedará cerrada para la cuarta edición del Desfile de San Patricio de Madrid.

Rodrigo será, por cuarta vez, el impulsor y director de la cita. Y este año con una imagen inédita: la banda de gaitas de la Policía de Nueva York desfilará por primera vez en Europa, con 30 de sus integrantes marchando junto a más de 700 gaiteros llegados de toda España.

Bras Rodrigo nació en 1978. "Soy de Perlora, en el concejo asturiano de Carreño; en mi familia no había músicos ni cantantes", recuerda antes de contar el momento que lo cambió todo.​

Iba de la mano de su abuelo cuando escuchó un sonido que salía de la escuela del pueblo. Subieron las escaleras. Dentro vio a un hombre de 1,70, un "gigante" para sus cinco años. Aquel hombre estaba abrazado a "algo que sonaba" con una potencia desconocida y él supo que quería "tocar eso".​

Chema de la Carrera era el maestro gaitero que estaba impartiendo clases. Le dijo en asturiano: "A ver, guaje, rapaz, si eres capaz de hacer que suene, puedes ser gaitero".​

Sopló, se mareó e hiperventiló, pero logró sacar sonido. Desde que su abuelo le compró la primera gaita no ha parado. Salvo una vez.​

El 1 de octubre de 1986 dejó de tocar cuando su abuelo murió. Tuvo que pasar más de un año para que, entre sus amigos y su deseo interior, se decidiera a sacar la gaita del estuche. Y hasta hoy.​

Con 11 años ya tenía claro que quería dedicarse profesionalmente a la gaita, vivir de ello. Empezó a dar clases con 16 o 17 años. En 1998 fundó la Banda de Gaitas de Corvera, de la que sigue siendo director.

La primera actuación fue un 5 de enero, en la cabalgata de Reyes. Ahí entendió que, además de tocar, le gustaba construir proyectos y comenzó a componer sus propias piezas.​

En 2002 vivió un salto inesperado. Bras viajó a Corea del Sur con la selección española de fútbol durante el Mundial de Corea y Japón, la de José Antonio Camacho. Tocaron en festivales paralelos en distintas ciudades.​

No había redes sociales, pero la historia y sus vídeos se difundieron con rapidez. A raíz de ello, se le puso entre "ceja y ceja" ir al desfile de San Patricio en Nueva York. Contactaron con la organización, el típico amigo de un amigo, y así llegaron a la Gran Manzana: "Les gustó tanto que fliparon".​

Años después fue nombrado coordinador ejecutivo para Europa del desfile neoyorquino, uno de los eventos celtas más importantes del mundo, cargo que ocupó hasta 2017. Ahí empezó a pensar en Madrid.



"Si Manhattan tiene la Quinta Avenida, Madrid tiene la Gran Vía". En 2018 compartió el proyecto con su mánager, Belén. Cerrar la Gran Vía para un desfile de San Patricio sonaba desmedido. En 2020 comenzaron los primeros contactos formales, pero la pandemia frenó todo.​ Retomaron el plan a finales de 2021. Llamadas, reuniones y puertas frías. Hasta que llegaron a la Embajada de Irlanda y el embajador respaldó la iniciativa junto al Ayuntamiento de Madrid.

La primera edición no fue en la calle más famosa de la capital. El recorrido partió de la Plaza Mayor y terminó en el entorno del Palacio Real. Se desbordó.​ La siguiente ya pisó la Gran Vía. Más de 80.000 asistentes el primer año en ese trazado y más de 150.000 el segundo.

En 2025 se superaron las 180.000 personas y participaron más de 700 gaiteros llegados de distintos puntos de España. El desfile también se replicó en Lisboa, donde ya suma varias ediciones y reunió a más de 300 gaiteros que culminaron con un concierto en la Praça do Comércio.

Este 14 de marzo, a partir de las 17.00, el desfile volverá a llenar de verde la Gran Vía madrileña, esta vez desde Cibeles hasta Plaza de España, con invitados singulares: la banda de gaitas de la Policía de Nueva York marchando por el centro de Madrid.

La idea surgió al terminar el desfile del año pasado. Rodrigo tiene un amigo asturiano que fue policía en Nueva York y estuvo condecorado tras el 11S. Le trasladó la propuesta. Él habló con antiguos compañeros. La iniciativa llegó a los mandos. Gustó, como sus otras ideas.

El himno

La música de esta edición se titula La Isla de los Demonios. Es una composición propia en la que colaboran el gaitero irlandés Tim Farrelly y el escritor Billy O'Callaghan.

La inspiración nace de una leyenda vinculada a la isla de Skellig Michael, en Irlanda. Según la tradición, San Patricio expulsó de Irlanda a las serpientes y a los demonios y los envió a esa isla con la ayuda del arcángel San Miguel.​

La pieza recoge esa historia. Gaita asturiana y gaita irlandesa —uilleann pipes— dialogan en un desarrollo que va creciendo por capas. El videoclip recrea esa escena mitológica.

Rodrigo sostiene que hoy San Patricio funciona como un punto de encuentro intercéltico. Música tradicional, identidad cultural y celebración compartida, pero no con un sentido estrictamente religioso.

Raíz española

"El primer desfile documentado en honor a San Patricio no fue en Nueva York, que lo celebra desde 1762. Tampoco en Boston, como mucha gente piensa", relata Bras.

"Fue en 1601, en San Agustín de la Florida, entonces territorio español. Allí, un sacerdote irlandés llamado Richard Arthur organizó una misa y una procesión festiva en honor al santo. Más de dos siglos antes que en Estados Unidos".

En Asturias existen además dos capillas dedicadas a San Patricio: una en Pancar, cerca de Llanes, y otra en Allande. En esta última, la tradición local habla de una cueva vinculada al santo. Para Rodrigo, esa conexión forma parte de la historia compartida que hoy desemboca en Madrid.

Nuevas generaciones

¿Hay relevo generacional? "Sí. Y mucho". Hay escuelas municipales, bandas con cantera y hasta niños que empiezan muy pequeños y adultos que se acercan tras jubilarse. No es un instrumento sencillo: exige técnica y constancia, pero reconoce,"permite tocar melodías reconocibles en pocos meses si se practica con regularidad".

"La bolsa de aire es la clave ya que permite continuidad de sonido. No se interrumpe al respirar, como ocurre en otros instrumentos de viento".

Caminamos hacia Plaza de España, donde culminará el desfile. Bras saca la gaita del estuche y ensambla las piezas con calma. Ajusta el puntero. Infla la bolsa. De momento, solo un ensayo improvisado para la sesión de fotos. El 14 de marzo será el espectáculo completo, con la Gran Vía de telón de fondo y la marea verde avanzando desde Cibeles.