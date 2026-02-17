Llega a Madrid una exposición gratuita en este icónico hotel de la capital: arte y lujo para celebrar el Año Nuevo chino

Las claves nuevo Generado con IA El Hotel Thompson Madrid acoge hasta el 28 de febrero la exposición 'Arty Dragon New Year' de la artista china Nimei, en celebración del Año Nuevo chino. La entrada a la muestra es gratuita y permite disfrutar de arte contemporáneo en uno de los lobbies más emblemáticos de la capital. Las obras de Nimei fusionan tradición lunar, feminismo y humor, con ilustraciones coloridas que transmiten tranquilidad y bienestar. La exposición acerca el arte al público desde un hotel, en una iniciativa que refuerza la conexión entre la comunidad asiática y la vida urbana madrileña.

El Año Nuevo chino ya se respira en Madrid. Y es que esta vez, además de desfiles y sabores tradicionales, la ciudad se viste con arte, lujo y mucha creatividad con la que sorprenderá a más de un visitante.

Hasta el 28 de febrero, el Hotel Thompson Madrid se convertirá en un escenario único con la exposición 'Arty Dragon New Year' de la artista Nimei, una experiencia de arte contemporáneo con la que disfrutar de la calidez de uno de los lobbies más famosos de la capital.

La entrada es gratuita, por lo que solo habrá que acercarse y dejarse envolver por la magia del arte, sin reservas ni entradas.

La obra de Nimei, nacida en Hunan, China, en 1991, fusiona la tradición del calendario lunar con un estilo moderno y cercano.

Sus ilustraciones, llenas de color, humor y serenidad, muestran mujeres relajadas, cuerpos tranquilos y escenas que invitan a detenerse y disfrutar del presente.

La artista de origen chino vive actualmente en Cataluña. Cedida

"Busco colores que resulten cómodos para los sentidos; la colorimetría de cada cuadro está intrínsecamente ligada a su tema", detalla Nimei. Y es que su arte busca transmitir tranquilidad, bienestar y alegría sencilla, justo lo que necesitamos en nuestro día a día.

La artista, afincada actualmente en Cataluña, combina feminismo y humor en su trabajo, lo que le ha permitido colaborar con marcas como GAP, Camper o Casetify, además de aparecer en medios de gran renombre femenino.

Esta exposición rompe con la idea tradicional de museo al ubicarse en un hotel, acercando el arte de manera más accesible y cercana al público.

Forma parte de la apuesta de Thompson Madrid por integrar arte, cultura y vida urbana, en colaboración con la agencia Asia Link, fortaleciendo la conexión con la comunidad asiática de la ciudad.

Así que si estás estos días en la capital, puedes acercarte a disfrutar de esta conocida festividad llena de color, calma y feminidad en pleno centro. Una invitación a relajarse, disfrutar y dejarse sorprender entre tanto ruido diario.