Faltan 13.000 profesionales como Sara Herrero y Cristina Moreno: en Madrid pueden ganar entre 2.000 y 2.100 euros

"Madrid no cuida a sus enfermeras". Así de tajante se muestra la delegación madrileña de Satse (Sindicato de Enfermería) sobre la situación que viven las profesionales de este sector en la capital. Ricardo Furió, secretario de acción sindical del organismo, recordó que, según el Ministerio de Sanidad, "para cubrir todos los ámbitos, se necesitan 13.000 enfermeras en Madrid".

Una de las enfermeras que trabaja en la capital es Cristina Moreno (Madrid, 1989), quien ejerce como profesional en el Centro de Salud de Los Yébenes (Aluche). Ella también reclama más plazas debido a que "cada enfermera tiene un cupo de casi 1.900 pacientes, en algunas zonas pueden llegar a 2.500", tal y como explicó a EL ESPAÑOL.

Moreno es también presidenta de la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria (SEMAP), un organismo que también solicita ese aumento de plazas debido a que hay "sobrecarga asistencial y mucha demora para que un paciente pueda coger cita con su enfermera. Si se aumentan, podríamos atenderlos de forma más individualizada y con más calidad".

El sueldo es otro problema del sector. "Somos una de las comunidades que peor paga a las enfermeras", sentenció Cristina Moreno. "Llevando ocho años con contrato de interina, con trienios y mejoras podemos llegar a los 2.000-2.100 euros, pero si llevamos poco tiempo, es difícil cobrar más de 1.500-1.700 euros al mes", subrayó la líder de SEMAP a este diario.

"Tenemos un nivel retributivo correspondiente a la categoría A2, aunque por nuestra titulación universitaria, realmente deberíamos estar en un nivel de un A1, algo que se nota en nuestros sueldos", añadió Moreno.

Sara Herrero (Salamanca, 1991), enfermera en el Centro de Salud de Mejorada del Campo, detalló que "el sueldo base, sin complementos, son algo más de 1.000 euros", pero que con los complementos la cifra se eleva "en función de dónde se trabaje".

En este sentido, "influye mucho el lugar de trabajo, porque si la enfermera está en una unidad en la que no se hacen noches, no se trabajen los fines de semana ni se hagan festivos, la retribución puede diferir mucho". "También es diferente si se trabaja en un centro de salud rural o en uno urbano, dependiendo de la dispersión de la población", remarcó Herrero, que es también vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM).

Una situación que, a ojos de Herrero, es necesario que cambie, debido a que "es un sueldo que, dentro de la propia profesión, varía por trabajar en unidades distintas. Deberíamos tener todas las mismas posibilidades", continuó.

A esta situación hay que sumar el aumento del coste de la vida en Madrid en los últimos años, algo que 'invita' a las enfermeras a irse. "Hay muchas enfermeras de otras comunidades en Madrid y, si pueden volver a sus lugares de origen, se van porque allí cobran más y se ahorran vivir en Madrid, que es muy caro. Además, hay muchas comunidades que ofertan plazas fijas, como Andalucía, que anunció 3.000, lo que también atrae a las profesionales madrileñas", expresó Furió a este periódico.

El volumen de responsabilidad es algo que para la vocal del CODEM también debe tenerse en cuenta en el salario, ya que, las enfermeras "atienden a las personas a lo largo de toda su vida. Teniendo en cuenta nuestras obligaciones, el sueldo no es adecuado".

Trabajo al salir de la universidad

Cuando terminan sus estudios en Enfermería, las profesionales madrileñas se encuentran con la realidad del sector. Hay trabajo, pero las condiciones son mejorables: "Una cosa es tener plaza con un contrato digno y otra no trabajar. El problema real es que hasta que conseguimos un contrato que nos otorga una estabilidad laboral pasan muchos años", destacó la vocal del CODEM.

"En mi caso, terminé la carrera en 2012. Ahora tengo estabilidad y un contrato de interina, pero he tenido que esperar, ya que esta oferta no me llegó hasta hace 5 años (8 años después de acabar sus estudios)", añadió.

Por su parte, Cristina Moreno también cuenta con un contrato de interina, "lo más estable que hay antes de sacar plaza", puntualizó. Ella detalló que este tipo de acuerdos laborales abundan y que tienen su punto negativo para los pacientes, debido a que "al haber tanto movimiento, se dificulta la atención, debido a que las personas acuden buscando a su profesional de referencia y luego no está".

La presidenta de SEMAP considera también que, al terminar sus estudios, las enfermeras sí tienen cierta "facilidad" para encontrar trabajo, especialmente con las jubilaciones del baby boom. Sin embargo, se trata de "contratos por días y bajas cortas", debido a que no se convocan plazas suficientes. Esto hace que las profesionales 'huyan' en busca de mejores condiciones y que "falten enfermeras".

Impacto de la gripe

El reciente aumento de casos de gripe en Madrid puso en alerta a una gran parte del sector sanitario, sin embargo, aunque "hay centros que han autorizado nuevos contratos de enfermeras para paliar el plan de invierno, no se están encontrando enfermeras para cubrirlos", según Furió.

Esta situación se debe, a juicio de Satse, a que hubo una reacción tardía para ofrecer más plazas fijas y mejores condiciones, lo que ha provocado que muchas profesionales estén ya fuera de la región. "Ahora mismo, hay unidades en las que una enfermera lleva 16 camas, son peores condiciones para trabajar, algo que no se hace atractivo para las profesionales", sentenció Furió.

"La campaña de gripe lo complica más, debido a que tenemos menos tiempo para ver a los pacientes de forma programada por las labores que tenemos que hacer a diario. Esto reduce el tiempo de consulta y produce demoras para los pacientes", añadió Cristina Moreno.

Por su parte, la vocal del CODEM señaló que "la plantilla es la misma", a pesar de que tienen que "vacunar a toda la población de riesgo que hay en nuestros centros de salud en cuatro meses sin quitar la asistencia habitual".

Para el secretario de acción sindical habría que "aumentar plantillas, disminuir el número de pacientes por enfermera y mejorar las condiciones laborales" para revertir la situación. De esta forma, podría conseguirse un "llamamiento" para que las profesionales accedan a esas ofertas en Madrid.

'Huida' de Madrid

Sara Herrero explicó a este periódico que, al igual que otras compañeras suyas, ella trabajó en otras comunidades autónomas antes de ir a Madrid, pero que en la actualidad está bien aquí y no se plantea "ir a otras CCAA ni al extranjero".

A pesar de esto, la vocal del CODEM sí señala que conoce enfermeras que "se fueron a países como Alemania o Reino Unido", debido a las mejores condiciones que encontraron en estas naciones.

"Algunas veces entran ganas de irse", remarcó Moreno. Sin embargo, para ella pesa mucho "la familia y estar establecido en Madrid". Pero, al igual que Herrero, la enfermera también conoce a "muchos que se van fuera por las mejores condiciones que encuentran en otras comunidades".