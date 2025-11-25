Madrid Nuevo Norte comienza a hacerse real: 2026 marca el inicio de las obras

El mayor proyecto urbanístico de Europa iniciará las obras en 2026: vivienda asequible, grandes zonas verdes y nuevo centro económico, con movilidad sostenible e infraestructuras coordinadas para transformar la ciudad y conectar barrios históricamente separados.

Las claves nuevo Generado con IA Las obras de Madrid Nuevo Norte comenzarán en 2026, tras importantes avances administrativos y urbanísticos logrados en 2025. El proyecto abarca más de 2,3 millones de m² repartidos en cuatro zonas: Las Tablas Oeste, Malmea-San Roque-Tres Olivos, Centro de Negocios de Chamartín y la Estación de Chamartín. Se construirán miles de viviendas, con un alto porcentaje de titularidad municipal, además de parques, equipamientos públicos y una apuesta por la movilidad sostenible. La renovación de la Estación de Chamartín la convertirá en el principal nodo ferroviario de España y en un símbolo arquitectónico de la ciudad.

Madrid Nuevo Norte está cada día más cerca. Tras un 2025 en el que se han alcanzado hitos administrativos y acuerdos clave en materia urbanística, 2026 marcará el inicio de las obras sobre el terreno. Serán los primeros pasos hacia un nuevo futuro para la capital, una vez que el proyecto urbanístico más innovador del continente sea, por fin, una realidad para todos los madrileños (y para quienes nos visiten).

Materializar lo que hasta el momento solo se ha podido contemplar en planos y renders abre a Madrid las puertas para consolidarse como un referente internacional en sostenibilidad, innovación y calidad urbana. Con más de 2,3 millones de metros cuadrados, la actuación se organiza en cuatro ámbitos que avanzan en paralelo, bajo la coordinación de una entidad común que garantizará la coherencia del conjunto: Las Tablas Oeste, Malmea-San Roque-Tres Olivos, Centro de Negocios de Chamartín y Estación de Chamartín.

La intervención persigue un cambio estructural: nuevos barrios con vivienda y comercio de proximidad, grandes parques, equipamientos públicos y una movilidad más eficiente y conectada con el transporte público, todo ello articulado en cuatro piezas complementarias que se gestionarán de forma independiente, pero alineadas con un plan integral de ciudad. La coordinación técnica y administrativa entre ámbitos permitirá sincronizar infraestructuras compartidas y acelerar la llegada de beneficios tangibles para la ciudadanía.

Recreación de la futura prolongación de Agustín de Foxá. RSHP

Las Tablas Oeste: primer frente de obra

Las Tablas Oeste será el primero de estos ámbitos en el que la maquinaria se pondrá en marcha. El proyecto incluye más de 300.000 m² de actuación en esta zona, que completará el barrio existente con la construcción de 741 nuevas viviendas.

Desde el principio, una de las premisas de Madrid Nuevo Norte ha sido conferir a la vivienda asequible un notable protagonismo, y en este nuevo barrio tal filosofía se traduce en que el 38% de las viviendas serán de titularidad municipal y estarán orientadas a las políticas de vivienda del Ayuntamiento de Madrid.

Además, la planificación incluye actividad terciaria (incluido el comercio en planta baja), equipamientos y más de 90.000 m² de zonas verdes. La mejora de la conectividad local también forma parte del ADN del proyecto, y aquí se materializará con tres puentes, un túnel y una pasarela peatonal, facilitando los desplazamientos y reduciendo barreras urbanas.

En 2025 se han logrado hitos como la aprobación inicial del proyecto de urbanización y la constitución de la Junta de Compensación, con la aprobación definitiva prevista en los próximos meses para iniciar obras en la primera mitad de 2026 y, si el Ayuntamiento lo autoriza, solapar urbanización y edificación en 2027.

El gran pulmón residencial en Fuencarral

Malmea-San Roque-Tres Olivos, junto al casco histórico de Fuencarral, será el corazón residencial de Madrid Nuevo Norte. En esta zona se construirán más de 7.000 viviendas, de las cuales se prevé que casi 2.000 sean de titularidad pública municipal.

Además, plantea un diseño urbano que apuesta por la movilidad activa y la naturaleza, con hasta 160.000 m² de parques y jardines que prolongarán el eje Prado–Recoletos–Castellana hacia el monte de El Pardo, integrando corredores verdes y espacios estanciales de alta calidad.

El barrio también sumará equipamientos públicos como colegios, institutos y centros de salud, además de dos nodos intermodales con Metro, Cercanías y paradas del futuro bus de alta capacidad. Tras la estimación de la iniciativa de ejecución en mayo de 2025, avanza su gestión urbanística con el objetivo de aprobar la urbanización y constituir la Junta de Compensación para iniciar las obras en 2027.

Futura Estación de Chamartín-Clara Campoamor, en Madrid Nuevo Norte. Adif

Centro de Negocios de Chamartín

El Centro de Negocios de Chamartín redefinirá el skyline de la capital con una nueva generación de torres que incluirá el edificio más alto de España —superando los 300 metros de altura— y un tejido mixto que combinará oficinas, vivienda, comercio, ocio y grandes zonas verdes.

El eje en torno al cual se articula esta gran transformación será el Parque Central, que se levantará sobre la estructura que cubrirá la playa de vías, creando un auténtico bosque urbano y un gran espacio público conectado con la estación de Chamartín. En el capítulo de las viviendas, de las 2.600 previstas, 1.600 serán de titularidad pública.

Chamartín-Clara Campoamor: nodo y símbolo

Futura imagen de la Estación de Chamartín. Adif

Una estación de tren siempre es algo más que una simple infraestructura. Se trata de una tarjeta de presentación de la ciudad donde se ubica, su puerta de entrada. Y la renovación que se acometerá en Chamartín elevará su importancia actual —ya de por sí enorme— hasta convertirla en el principal nodo ferroviario de España.

En este lugar confluirán todas las líneas de alta velocidad y las principales de Cercanías, convirtiéndose en el epicentro de la movilidad sostenible metropolitana. Además, la actuación tanto en su edificio como en el entorno anticipa, ya desde los planos, un aspecto vanguardista desde el punto de vista arquitectónico, con torres integradas y espacios abiertos.

Esta infraestructura pasará a ser uno de los principales iconos urbanos no solo de Madrid Nuevo Norte, sino de la ciudad en su conjunto. Actualmente, su desarrollo se encuentra en fase de planeamiento, con la tramitación del Plan Parcial de Reforma Interior (PPRI), paso previo a la ejecución urbanística.

Una coordinación única para un proyecto único

Dada la escala y la complejidad del desarrollo, se ha diseñado un órgano específico de coordinación: la Entidad Urbanística Colaboradora de Coordinación, concebida como una ‘Junta de Juntas’ que alinea el trabajo de las cuatro juntas de compensación y valida decisiones sobre elementos comunes compartidos entre ámbitos.

Sus estatutos fueron aprobados inicialmente en octubre de 2025 por el Ayuntamiento de Madrid, a iniciativa de los principales propietarios y comisiones gestoras, fijando su objeto, gobernanza y competencias para garantizar una ejecución coherente de infraestructuras estratégicas como la prolongación de Agustín de Foxá, los puentes, las canalizaciones y las redes de saneamiento comunes.

Como se ha apuntado, el arranque de las obras se prevé en 2026, con las primeras obras en Las Tablas Oeste, mientras el resto de ámbitos irán incorporándose según culminen sus fases de gestión y aprobación técnica. Allí donde sea viable, se contempla solapar urbanización y edificación a partir de 2027, una medida que permitiría adelantar la entrega de viviendas y activar antes servicios y comercio de proximidad.

El proyecto plantea una estrategia integrada que combina vivienda asequible, actividad económica, empleo cualificado, espacios públicos de referencia y movilidad sostenible, con impacto a nivel metropolitano e incluso nacional. El inminente inicio de las obras abre una década de transformación llamada a situar a Madrid en posiciones de vanguardia europea en urbanismo, innovación y calidad de vida.