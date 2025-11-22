Madrid da la bienvenida a la navidad con su encendido de luces que cuenta con Carlos Sainz como padrino

Las claves nuevo Generado con IA Unas 90.000 personas se congregaron en la plaza de Cibeles para el encendido de luces navideñas, con Carlos Sainz como padrino. El evento incluyó un videomapping sobre el Palacio de Cibeles y actuaciones de cantantes de ópera y del artista Pablo López. Más de 13 millones de bombillas LED iluminan 240 emplazamientos en los 21 distritos de Madrid, buscando dinamizar comercio, hostelería y turismo. Se desplegó un dispositivo de 270 policías municipales y se cortó el tráfico y el acceso a varias estaciones de metro y líneas de autobús para garantizar la seguridad.

Cerca de 90.000 personas se han congregado en la plaza de Cibeles de Madrid para celebrar su anual encendido de luces navideño, que este año ha contado con la participación de Carlos Sainz como padrino.

El evento ha comenzado alrededor de las 19.30 con la proyección de un gran 'videomapping' sobre el Palacio de Comunicaciones de Cibeles bajo el título 'La energía de la Navidad'.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, será junto al bicampeón del mundo encargado de pulsar el botón que enciende los 13 millones de bombillas repartidas en más de 240 emplazamientos de los 21 distritos de la capital.

Antes del encendido, tres cantantes de ópera han deleitado con su actuación a los asistentes de este acto.

La Cibeles sirve ahora de telón de fondo al Teatro Real, que se ha desplazado unos pocos kilómetros para dar un concierto frente a miles de personas. Al ritmo del piano, tres sopranos entonan el Adeste fideles.

Posteriormente el cantante Pablo López ha procedido a dar un pequeño concierto que ha comenzado con una de sus canciones más conocida, 'El Patio'.

Según los datos del ayuntamiento de Madrid, la iluminación navideña consta de más de 13 millones de bombillas LED de alta eficiencia energética. Van a iluminar diversos puntos de la ciudad con el objetivo de revitalizar el comercio, la hostelería y el turismo, ofreciendo un recorrido atractivo por la ciudad durante las fiestas.

Para el correcto funcionamiento y evitar altercados en este evento, se ha activado un dispositivo policial con 270 agentes de la Policía Municipal.

Otra de las medidas preventivas que se ha tomado, como ya viene siendo costumbre en las macroconcentraciones, se ha cortado el tráfico de forma total en la Plaza de Cibeles, el Paseo de Recoletos, la calle Alcalá -entre la Plaza de Cibeles y la Plaza de la Independencia- y en la Gran Vía -entre la calle Hortaleza y Alcalá-.

También se ha procedido al cierre de las estaciones de metro de Sol, Banco de España y Sevilla y EMT ha modificado 25 líneas de autobús.