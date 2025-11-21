Diego Torres, cantante de 'Color esperanza', en Madrid: "Siempre como tortilla y jamón; tengo una bonita historia con esta ciudad"

Las claves nuevo Generado con IA Diego Torres, uno de los músicos pop latino más reconocidos, mantiene una estrecha relación personal y artística con Madrid, ciudad que ha visitado y vivido en distintas etapas de su vida. El cantante argentino presentará su próximo concierto en Madrid el 9 de abril de 2026, dentro de la gira de su nuevo álbum 'Mi norte y mi sur', lanzado en noviembre de 2025. Torres destaca el valor emocional de tocar en España, tanto por el público local como por la gran comunidad latinoamericana, y comparte su aprecio por la gastronomía madrileña, especialmente la tortilla y el jamón. El artista reflexiona sobre el impacto de la canción 'Color esperanza', su trayectoria musical, y la importancia de la música y la familia en su vida, subrayando también su admiración por las nuevas generaciones de músicos argentinos.

Diego Torres (Buenos Aires, 1971), cantante y actor argentino, es uno de los músicos más reconocidos del escenario pop latino de las últimas décadas. Tras más de 30 años sobre los escenarios, el artista confiesa a EL ESPAÑOL que tiene “una historia muy larga” con Madrid, una ciudad en la que ha vivido “algunos meses”.

Tres décadas le han dado tiempo a Torres para sacar 13 discos a lo largo de su trayectoria, lo que, sumado a la vida artística de su familia —es hijo de la actriz argentina Lolita Torres, ya fallecida—, le hizo visitar Madrid y otros puntos de España en varias ocasiones: “He estado aquí en diferentes momentos de mi vida: en mi infancia, en mi juventud y después ya con mi vida de músico, es una tierra que disfruto mucho”.

El artista, que gozó de un gran éxito con temas como ‘Color esperanza’ (‘Un mundo diferente’, 2001), explica en una entrevista concedida a este medio el miércoles en el Hotel Emperador de Madrid que vivió en “el centro” de la ciudad, una zona a la que sigue acudiendo cada vez que visita la capital.

En concreto, el cantante ha detallado que le gustan mucho todas las zonas de “Gran Vía y Fuencarral”, así como “otros barrios de Madrid” que ha preferido no especificar, pero que se encuentran en puntos centrales. “Madrid es un lugar que me encanta. Me gusta mucho caminar y recorrer la ciudad, es muy lindo andar a pie por ella”.

Diego Torres, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Alejandro Ernesto.

Esas calles seguramente sean un recorrido habitual de sus paseos por la ciudad en abril del próximo año, ya que el cantante visitó Madrid esta semana para anunciar su próximo concierto en la localidad, que será el 9 de abril, en el marco de la nueva gira de su álbum ‘Mi norte y mi sur’, lanzado al público el 14 de noviembre.

Algo que tampoco faltará para Torres cuando regrese a Madrid es la gastronomía. Sus platos imprescindibles cada vez que viene a la urbe son “la tortilla española y el jamón”, aunque también destacó que le encantan “los pescados, las carnes… Disfruto mucho la diversidad de comida que tiene España”.

¿Cómo vive volver a tocar en Madrid en su próxima gira de 2026?

Estoy muy contento de toda la gira que empieza el año que viene. Los conciertos en Madrid y en el resto de España siempre son muy emotivos y especiales porque hay muchos latinoamericanos viviendo aquí, entonces, cuando tocamos, es como si viniera alguien de la familia a visitarlos, con esas canciones que son un puente que nos mantiene cercanos en la lejanía.

¿Cómo fue su colaboración con Manuel Carrasco en ‘Vas a quedarte’?

Sentí que ‘Vas a quedarte' era la canción ideal para que los dos cantáramos juntos y a él le encantó la idea. Filmamos el videoclip acá en Madrid con la dirección de Gustavo Carballo, que tuvo una idea fantástica para explicar lo que significa esta canción, que trata de esos afectos de toda la vida que vinieron para quedarse para siempre.

¿Qué tal con Estopa en ‘La última noche?

Nos conocemos desde hace mucho tiempo y tenemos una buenísima relación y teníamos pendiente hacer algo juntos. ‘La última noche’ era una canción ideal para invitar a Estopa. Les di la canción para que ellos hiciesen su versión a su manera y por eso la canción suena muy Estopa, me encanta cuando sucede eso con las canciones y vuelven con otro sonido.

¿Cómo recuerda sus inicios?

Recuerdo con mucho cariño los inicios. Recuerdo la juventud y el impulso y las ganas de querer hacer música. De querer abrirme camino y poder desempeñarme en el arte y vivir de lo que amo. Para mí es un privilegio estar aquí. Tengo un alto compromiso y disfruto y recuerdo esos primeros momentos con mucha alegría y con mucha intensidad, sin pensar todo lo que me iba a suceder.

Disfruto del camino recorrido cuando miro hacia atrás, pero bueno, también estoy instalado en el presente, más que nunca, porque es lo que tenemos hoy. El pasado ya pasó y el futuro todavía no sabemos qué nos deparará. Es bueno estar instalado en el hoy, en lo que uno está viviendo.

Diego Torres en el Hotel Emperador de Madrid. Alejandro Ernesto.

‘Color esperanza’ es un himno intergeneracional. ¿Se esperaba el éxito duradero que ha tenido esta canción?

Me sorprende cómo las canciones toman vida propia y se convierten en algo muy especial para la vida de mucha gente, acompañándolas en sus momentos buenos y malos. Lo que pasó con ‘Color esperanza’ es hermoso y hay que celebrarlo. Disfruto que la canción esté ahí, que pase de generación en generación.

Pasó lo mismo con ‘Sin querer’, ‘Caí’... Son canciones que hablan de la vida, de lo bueno, de lo malo y de las dificultades que tenemos que atravesar, que nos hacen valorar la vida como un tesoro, porque no sabemos cuánto va a durar. Estos mensajes que empezaron en mí desde el corazón llegaron a un montón de gente que les dio valor y eso es hermoso y lo celebro y lo disfruto.

En los últimos cinco años sacó cuatro álbumes (‘Mi norte y mi sur’, 2025; ‘Mejor que ayer’, 2024; ‘Atlántico a pie’, 2021 y ‘Diego Torres sinfónico’, 2020). ¿Cómo ha vivido esos años tan intensos?

La pandemia fue una bisagra que nos cambió mucho la vida, que nos dejó en evidencia por las cosas simples que teníamos al alcance de la mano y a las que no les dábamos el verdadero valor que tenían. El mundo se cerró, no podíamos viajar y los que dábamos conciertos no podíamos hacer nuestro trabajo, pero el mundo se empezó a abrir y volvió a andar.

Así que vengo disfrutando estos tiempos con mucha intensidad y no dejo de recordar lo que vivimos y de valorar lo que estoy viviendo ahora de poder de nuevo estar en gira, en conciertos y viajando con libertad de un lugar a otro.

¿Cómo cambió el mundo en estos 30 años?

La tecnología influye mucho en la vida de las personas. Nos aceleró, por eso hay tantos trastornos de ansiedad. Además, todo el tiempo estamos muy conectados y desconectados por las redes sociales. El celular nos tiene muy cautivos y se ha perdido lo de conectar de verdad y hablar con las personas.

El mundo ya no es como era antes y va a seguir cambiando y ahora tenemos la invasión de la inteligencia artificial que no sé a dónde nos va a llevar. Entonces, creo que estamos viviendo tiempo de muchos cambios.

¿Y Argentina?

Uy, estaríamos mucho tiempo para hablar de Argentina. (Ríe). Es un país que tiene sus situaciones de idas y venidas, de sube y baja... Es un país hermoso, con una gente linda, pero tenemos muchas crisis políticas, sociales y económicas.

Lo que deseo en este aprendizaje que tenemos de vida, ya que somos un país relativamente joven, es que podamos construir una sociedad mejor. Gobierne quien gobierne, más allá de la cuestión política, poder tener un país que le dé posibilidades a la gente de poder vivir un poco mejor.

¿Qué es la música para usted?

La música es el alimento para mi vida. No concibo la vida sin la música, sin el arte. Empezar un disco nuevo me renueva, me encanta, es un desafío lleno de miedos, de temores y de inseguridades, porque pasamos por todos esos estados.

También es como tener un objetivo y llegar a un puerto trabajando duro, navegando tormentas, pero con sus buenos momentos. Por eso celebro cada vez que saco un disco, porque hay mucho trabajo y hay mucha gente involucrada conmigo ahí.

Diego Torres posando para EL ESPAÑOL. Alejandro Ernesto.

Viene de una familia de grandes artistas, su madre era Lolita Torres y tiene sobrinos dentro de la industria. ¿Cómo es compartir la música con la familia?

Es hermoso poder compartir el arte con mi familia. Mi madre era artista tanto en la música como en el cine, a través de su trabajo como actriz nos dejó a todos el lenguaje del arte. Esto me permite poder conectarme con mis sobrinos y con mis hermanos. Todos tenemos una faceta artística, es algo hermoso poder cantar en familia y disfrutar de la música todos juntos.

¿Qué opina de las nuevas generaciones de artistas argentinos?

Me encanta que haya música nueva. Argentina siempre ha sido un país generador de mucha música, muy diversa, de diferentes estilos. Me encanta que haya artistas que se proyecten y que generen música para el mundo.