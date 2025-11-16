Dani y Krespo, de Despistaos, antes de su "concierto más grande": "A veces entras en una crisis absoluta para hacer una canción"
La banda lleva ya más de dos décadas sobre los escenarios: “Es un privilegio poder vivir de esto tras más de 20 años”.
Cuando se piensa en grupos míticos de la escena pop-rock española de la primera década de los 2000 seguramente vengan a la mente varios nombres. Despistaos es, con toda seguridad, uno de ellos. En la actualidad dice vivir su “mejor momento”, a pesar del auge que alcanzaron con temas como ‘Física o Química’, ‘Cada dos minutos’ o ‘Gracias’ entre 2007 y 2010: “Ahora estamos más felices y valoramos más lo que tenemos”, afirman José Krespo y Daniel Marco (guitarra y voz de la banda) durante una entrevista concedida a EL ESPAÑOL.
Despistaos, que ya cuenta con más de dos décadas de vida —aunque hubo un "parón" entre 2013 y 2016—, también lo conforman ahora Lázaro Fernández (batería) y Alejandro Herranz (bajo). La buena salud del grupo, original de Guadalajara, se materializa con su actuación en el Palacio de Vistalegre, prevista para el 29 de noviembre: "Va a ser el concierto más grande que hemos dado —sin contar festivales— desde que empezamos", detallaron Krespo y Marco a este diario.
“Es un privilegio que podamos vivir de esto después de más de 20 años. Es algo que no nos hubiéramos imaginado en la vida”. Sin embargo, el grupo también destaca que “seguir haciendo música es difícil, a veces te desesperas y entras en una crisis absoluta para conseguir la canción que te gusta”. A lo largo de este año, la banda ha sacado nuevos temas como adelanto de su próximo trabajo, que verá la luz a principios de 2026.
Los artistas revelaron que habrá "varios invitados" en Vistalegre, como Suu, con la que publicaron la canción 'Muérdeme' hace unos meses. "Es un concierto importante, no es uno más dentro de la gira". Los músicos no adelantaron todavía su repertorio para la actuación, pero sí señalaron que será "diferente a lo habitual", puesto que "cuando tocamos en Madrid jugamos con un poquito de ventaja, porque siempre podemos permitirnos el lujo de tocar canciones que a lo mejor no son tan conocidas".
Su álbum más rockero, ‘Despistaos’ de 2003, "puede" que esté presente en alguna parte de su set-list. Los siguientes discos que siguieron a esta obra despertaron algunas críticas en la década del 2000 cuando incluyeron sonidos más pop.
P.—¿Creen que las ‘críticas’ de aquella época estaban fundadas en algo o, simplemente, se debía al rasgo más fundamentalista de los ‘rockers’ de aquellos años?
Daniel (D): Para ese tipo de público, hacer una canción que saliese en Los40 era una ofensa. Cuando hicimos el segundo disco muchos dijeron que nos habíamos vendido, pero cuando lo escribí estábamos en una discográfica muy independiente. Yo hacía las canciones que me apetecía. Nunca hemos dejado el rock de lado. Hemos hecho lo que nos ha apetecido y ya está. Hay veces que el cuerpo pide hacer un sonido y otras otro.
Krespo (K): Creo que nunca lo dije en una entrevista, pero Daniel nunca ha tenido prejuicios con la música. Cuando lo conoces, observas cómo le gusta una parte pero también la otra y nunca ha tenido vergüenza de eso, él escucha de todo. Siempre ha sido una persona que ha estado muy abierta musicalmente a todo. Yo creo que siempre nos hemos movido entre los dos terrenos (pop y rock), menos quizá, en el primer álbum, pero también por el tipo de producción que fue.
D: El disco lo produje yo, era la primera vez que entraba en un estudio de grabación, no tenía ni idea de cómo hacerlo.
K: Salió un disco muy fresco y rockero. Luego hubo un cambio abismal en el siguiente con Alejo Stivel (productor), que era otro estilo distinto. Pero es que, en aquel momento, era lo que queríamos. Ahí fue cuando los rockeros nos dieron un poco de lado, pero realmente, si escuchas cualquier álbum te vas a encontrar incluso con canciones más cañeras que las del primero.
D: En el nuevo disco hay una canción que probablemente sea de las más rockeras que hemos hecho nunca y también hay canciones muy pop.
K: Yo creo que nuestro sello al final es ese, siempre nos hemos movido entre los dos mundos.
P.—¿Cómo ha cambiado la industria musical desde que empezaron?
K: Cuando llegamos ya estaba tocada. Y es verdad que ahora yo creo que está en un momento buenísimo.
D: Si preguntas a alguien de la industria, te dirá que no, porque están siempre llorando por eso. Llevan llorando desde que empezamos.
K: Cuando empezamos, el CD estaba bastante tocado por la piratería. Era complicado. No vivimos tanto la era de las radios, era como otra cosa diferente. Somos unos supervivientes, siempre lo pienso. Era difícil mantenerse, incluso teniendo canciones buenas. Con lo digital la industria ha vuelto a crecer muchísimo y el que a nosotros nos siga yendo bien es un poco fruto de eso.
P.—Dani Martín reivindicó en la gala Los40 Music Awards de forma “indirecta” el papel de géneros más rockeros dentro de una industria que apunta más hacia estilos urbanos. ¿Cómo han sentido ese cambio?
D: Cuando era pequeño, en Los40 a veces sonaba Green Day o Nirvana y de repente se daba un giro con otros temas que se ponían de moda. Creo que siempre ha sido así, no pasa nada. Hacemos lo que hacemos y a estas alturas no vamos a hacer reguetón, pero no me parece mal que haya otros estilos, depende de lo que quiera escuchar la gente.
K: Es verdad que hay temas de rock que pueden sonar y no suenan. Eso a mí sí que me da un poco de pena, lo suyo sería que sonase todo. El rock sigue muy vigente.
D: Los premios son una forma de celebrar la música. Lo más importante es el hecho de juntar a artistas distintos en un mismo evento y que sea una fiesta, una celebración de la música.
P.—¿Qué cambios han notado en España en estos más de 20 años?
K: Hay más polarización y la gente está más metida en política. No me gusta mucho meterme en esos debates, no solemos posicionarnos.
D: Yo creo que lo que ha pasado es que parece que somos incapaces de cerrar heridas y seguimos polarizados en lugar de pasar página y construir algo común. A los políticos les interesa animar el gallinero.
P.—¿Y musicalmente?
K: A nivel musical, me gusta mucho cómo está la cosa ahora, antes todo era más elitista. Hay más variedad, las personas ya pueden hacer canciones desde sus casas y hay más oportunidades.
D: Antes necesitabas que alguien te echase una mano. Hoy en día hay artistas que se graban desde sus casas. Ha aparecido más gente que, en otro momento, quizá nadie le hubiera dado la oportunidad de hacer un disco.
K: En aquella época, aunque tuvieras canciones que pudiesen funcionar, siendo de clase trabajadora era más difícil. Era más complicado salir. Antes tampoco se nos pasaba por la cabeza invertir dinero, ahora puedes ver grupos que, de la nada, empiezan con una inversión de 200.000 euros, aunque tengaN dos canciones. Eso me parece algo increíble. Antes decidían las discográficas, ahora te hace falta una empresa que quiera entrar a tu proyecto pagando, eso ha cambiado mucho.
P.—¿Cómo vivieron los primeros éxitos de ‘Cada dos minutos’ (‘Vivir al revés’, 2007) y, posteriormente, el de ‘Física o Química’ (‘Lo que hemos vivido’, 2008)?
D: Para nosotros, el primer éxito fue empezar a sonar en la radio. Varios singles del segundo disco sonaron mucho, llegaron a estar en 150 emisoras a la vez. Una locura, realmente no éramos conscientes. Luego, desaparecimos del foco mediático con el tercer disco. Ahí no sabíamos qué hacer, hubo una crisis, de repente se hundía todo. Cuando hicimos ‘Cada dos minutos’ fue una sorpresa, era un tema que yo había descartado pero la metimos como la canción ‘rara’.
Sin embargo, fue el tema que eligió todo el mundo para la radio, estuvo un año en lista de Los40. Después tuvimos una época muy buena con ‘Física o Química’ y, posteriormente, nos fue bien con ‘Gracias’, pero con ‘Los días contados’ (2012) la cosa empezó a bajar.
K: Fue una época muy loca. Lo disfrutábamos mucho, lo pasábamos bien y no pensábamos ni en el siguiente paso. A pesar de esto, tampoco fue un éxito como el de otros grupos grandes. No éramos portada de nada.
D: En aquel entonces, íbamos a tocar a las fiestas de cualquier sitio y, al acabar el concierto, estábamos con la gente de los pueblos. Siempre hemos sido de estar con la gente, cuando el concierto terminaba, subíamos al camerino a 50 colegas.
P.—¿Cómo fueron esos tres años de ‘parón’?
K: Aprovechamos para estar con la familia. Fueron tres años de relax, de coger aire y de disfrutar otras cosas, como por ejemplo, otros proyectos o probar otro tipo de música.
D: Llevamos muchos años y hay una buena amistad. Los últimos años ha ido todo muy bien, pero hemos tenido malos momentos. Hemos tenido tres baterías. Cada vez que hemos cambiado a alguien ha sido duro, nosotros siempre buscamos llevarnos bien y que todo sea divertido, pero a veces es complicado. Hubo un momento en el que era todo un poco más apático y decidimos que era momento de parar y volver cuando quisiéramos pasarlo bien.
Los tres años fueron muy tranquilos. No voy a negar que lo echaba de menos, pero era feliz. Luego volvimos con la intención de hacer conciertos y de no volver a hacer ‘vacaciones’ en nuestra vida. Después empezamos a pensar en hacer canciones y nos daba un poco de miedo, no sabíamos qué iba a pasar, ni siquiera si se acordarían de nosotros, pero fue todo bien.
P.—¿Están saturados de su hit 'Física o Química' o le tienen cariño?
K: Con el tiempo lo apreciamos más. Es un tema que funcionó muy bien, pero no era una canción ‘radiada’ en su momento. Ha ido creciendo con los años hasta ser de las más importantes de Despistaos. Ha cogido su propio camino y ya en 2019-2020 fue cuando nos empezamos a dar cuenta de su importancia.
D: En la segunda o tercera gira la sacamos del repertorio porque se había acabado la serie, no salía en la radio y no le veíamos sentido. Llegó un momento en el que creció tanto que estaba hasta en la sopa y a lo mejor había que parar un poco. Ahora está entre las 10 canciones que más recuerda la gente de Despistaos. Es un tema que sigue sonando y mucha gente lo versiona.
P.—¿Están ahora en su “mejor momento”?
D: Nos lo preguntan mucho, es porque nos ven jodidos… (Ríe).
K: El nuevo tema, ‘Mi mejor momento’, es una declaración de intenciones. Cuando salió veníamos de un año con una gran gira de verano en la que nos lo pasamos genial. Fue un poco como un punto de inflexión. Después de la vuelta, en 2016, íbamos saliendo poco a poco pero el año anterior fue como ‘joder, estamos otra vez como con 20 años, nos lo estamos pasando que te cagas’ y esa canción habla un poco de eso.
D: Además, incluso musicalmente. ‘Ilusionismo’ (2022) fue un disco mucho más tranquilo. Ahora saltamos con adrenalina y con canciones que son un poco más agresivas.
P.—¿Cómo fue el proceso creativo de su nuevo álbum?
K: Pues ha sido largo. Confuso también, porque en principio iba a ser un EP y luego se ha convertido en un disco y por un lado lo prefiero. Nos encerramos a componer y buscar tiempo para centrarnos en hacer canciones e ir grabándolas poco a poco con Tato Latorre (productor).
D: Generalmente, trabajamos por separado nosotros dos y luego nos juntamos con Tato y entre los tres seleccionamos y damos forma a las canciones.
P.—¿Cómo fue la acogida de sus temas nuevos?
D: Ahora mismo entre las 10 canciones más escuchadas hay varias nuevas. Tenemos un montón de canciones que, en los conciertos, la gente las canta incluso más que las canciones de siempre. La aceptación está siendo muy buena y esperamos que siga siendo así.
P.—¿Tienen un público muy variado, a qué creen que se debe?
K: No lo sabemos, nosotros mismos somos los sorprendidos. Yo creo que son las canciones en sí. No sé si es la manera de componerlas, las letras o lo que sea, pero son canciones que gustan tanto a la gente joven como a la gente mayor.
P.—¿Cómo es hacer música después de tanto tiempo?
K: Es un privilegio que podamos seguir viviendo de esto después de más de 20 años. Es algo que no nos hubiésemos imaginado en la vida. Cuando eres una banda es más complicado que cuando eres solista, pero aquí seguimos.
D: Seguir haciendo música es muy difícil. Imagínate después de tantos discos. Llego a un momento cuando empiezo a hacer una canción que tengo la sensación de que ya lo he contado todo. Es como desesperante. Sobre todo cuando son historias de amor o desamor, tratamos mucho ese tema. Me cuesta mucho hacer una canción que a mí me guste. De hecho, cuando estoy componiendo siempre tengo momentos de crisis absoluta y de 'nunca más voy a hacer una canción'. Al final, te desesperas.
K: En las canciones, intentamos contar cosas un poco abiertas. Yo creo que tú tienes que escuchar una canción y no saber que habla del cantante. Cuando tú haces una canción más abierta la gente la puede interpretar y que piensen: 'Bueno, vale, esto está hablando de mi hija o esto está hablando de mi pareja, etc'. Yo creo que eso es bastante importante.
D: A mí siempre me ha gustado escuchar canciones que pienso que hablan de mí. Yo creo que es lo que más te llena. Cuando escuchas una canción de alguien y de repente la asocias a una historia de tu vida, es como que esa canción cobra sentido. Entonces eso sí que es una cosa que hemos intentado tener siempre más o menos en cuenta.
P.—¿Dirían que ahora están mejor que antes, a pesar de los éxitos que cosecharon en la primera década?
K: Ahora estamos más felices y somos más conscientes de todo. En esa época a lo mejor no lo valoramos tanto como ahora, antes tocabas y después decías: ‘Ahora empieza el concierto de verdad, vamos de fiesta’ (Ríe). Ahora aprendes un poco, lo valoras y te lo pasas muy bien en el escenario.
D: Aprendes. Sabemos lo que es estar ahí y perderlo o ver cómo se va acabando. Ahora lo que intentas es que no pase otra vez. Me preocupa muchas veces pensar en ‘¿Qué pudimos hacer mal?’ para intentar evitarlo. Valoramos todo mucho más ahora, sabemos lo frágil que es todo y tienes una responsabilidad, incluso con los técnicos que vienen contigo.
P.—¿Han tenido muchas fiestas en esa época?
K: Sí, pero ahora también. A nosotros nos gusta divertirnos, somos disfrutones. (Ríe). Lo normal, sin pasarse nunca. Luego hay que cantar al día siguiente, hay que dosificarse.
D: Eso es lo que me jode a mí, ser cantante. (Ríe).
P.—¿Les ha pasado factura en las giras la vida de 'rockstar'?
K: Tenemos mucha suerte de que 'rockstars' no hemos sido. La gente tampoco nos conoce tanto. Entiendo que Dani Martín o Leiva a lo mejor no puedan salir a la calle, pero a nosotros nunca nos ha pasado eso, no hemos tenido ningún problema. Y luego, tampoco hemos 'desparramado' tanto. (Ríe).
D: No hemos sido 'Rock and Roll' como los Mötley Crüe, no hemos lanzado televisores por las ventanas de los hoteles, aunque lo hemos pensado. (Ríe).