Ayuso, evacuada en ambulancia durante la misa de la Almudena tras una leve indisposición: la causa más probable es un virus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la misa de la Almudena, antes de ser evacuada en ambulancia. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido evacuada en ambulancia tras sufrir una leve indisposición durante la misa por el día de la Virgen de la Almudena. Fuentes de su entorno apuntan que la causa más probable del malestar es un virus, ya que experimentó síntomas similares el día anterior. Ayuso fue trasladada a un hospital para ser examinada y permanece a la espera de un diagnóstico definitivo. La indisposición también le impidió acudir al congreso del PP andaluz en Sevilla el día anterior.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido trasladada este domingo en una ambulancia a un centro médico, después de sufrir una leve indisposición durante la misa celebrada por el día de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid.

Fuentes cercanas de su equipo indicaron que fue atendida por precaución, al haber sentido el mismo dolor que padeció ayer y le impidió acudir al congreso del PP andaluz: un malestar en el estómago. En su entorno consideran que lo más probable es que sea un virus.

Esas fuentes han confirmado que ha sido trasladada a un hospital donde los médicos la están explorando y en el que sigue a la espera de un diagnóstico definitivo.

Esta "leve indisposición" es la misma que este sábado le obligó a suspender su viaje a Sevilla, donde tenía previsto asistir al congreso del PP andaluz.

Díaz Ayuso durante la misa solemne por la festividad de Nuestra Señora Santa María La Real de la Almudena. Comunidad de Madrid.

Esta mañana, Ayuso llegó a la catedral de Santa María la Real de la Almudena. A las puertas del templo, explico a la prensa lo que iba a pedirle a la Virgen: "Prosperidad para todos, convivencia y atender a las personas más vulnerables y las que están solas".

“Vemos las calles de Madrid llenas de gente con buenos sentimientos para celebrar lo que nos une, las tradiciones, la fe y sus raíces cristianas que nos han dado tanto a Madrid y a España”, ha enfatizado.

🔴 La presidenta @IdiazAyuso pide a la Virgen de la Almudena por las personas vulnerables y en soledad en un Madrid que celebra sus raíces cristianas.



▶️ “Vemos las calles de Madrid llenas de gente celebrar lo que nos une”.



+Info: https://t.co/Qiz4nZUrKS pic.twitter.com/3FeEXpwsUx — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) November 9, 2025

Tras eso, la presidenta ha visitado la alfombra floral elaborada por la Asociación de Alfombristas Do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra) para engalanar el paso de la Virgen. Fue a los pocos minutos después cuando ha tenido que abandonar la misa.

