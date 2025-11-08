Para hijos de funcionarios europeos y con títulos válidos en toda la UE: así funcionará la Escuela Europea de Madrid

La Comunidad de Madrid ya tiene casi todo listo para su primera Escuela Europea Acreditada (EEA), a falta del último visto bueno de Europa. Este centro está pensado para los hijos de los funcionarios de instituciones europeas que, con motivo del trabajo de sus padres, se ven obligados a abandonar sus países de origen por un tiempo indeterminado.

Las Escuelas Europeas se crean conjuntamente por todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para ofrecer, por un lado, una educación multicultural y multilingüe a los hijos de estos funcionarios y, por el otro, para una mejor conciliación laboral del personal europeo en el extranjero.

Al tratarse de una institución creada conjuntamente entre los países de la UE, este centro cuenta con una gran ventaja: no precisa de homologación de títulos en ningún país de la Unión Europea, ya que los estudios son reconocidos en todo el territorio comunitario.

Además, los alumnos también pueden moverse entre Escuelas Europeas, lo que facilita que, si sus progenitores deben moverse de país por segunda vez a raíz de cuestiones laborales, puedan trasladarse a otro centro con un itinerario formativo similar.

Así, la Comunidad de Madrid ha propuesto al Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Cardenal Herrera Oria, situado en la capital, para albergar este centro europeo. El Ejecutivo regional también ha iniciado los trámites con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el Consejo de Escuelas Acreditadas Europeas para poner en funcionamiento esta EEA lo antes posible.

Actualmente, hay 13 Escuelas Europeas repartidas por los países que ya participan en este programa, siendo este el caso de naciones como Bélgica, Alemania, Luxemburgo o Italia, entre otras.

Oferta formativa

Estos centros educativos tienen un estatus de "centro de enseñanza pública" en los distintos países en los que se encuentran, según el ministerio de Educación y, aunque por el momento no ha trascendido qué oferta tendrá esta EEA en el Cardenal Herrera Oria, sí se sabe que estas instituciones suelen ofrecer enseñanzas de educación infantil, primaria y secundaria, un servicio que el colegio madrileño ya ofrece a sus alumnos.

Las EEA siguen un itinerario específico y debe tener el visto bueno de la Inspección educativa de las Escuelas Europeas, lo que permite la homologación de los títulos en todo el territorio.

Los estudios de estos centros terminan con las pruebas de Bachillerato Europeo, un examen sobre los últimos cursos de la educación secundaria que tiene el mismo estatus de validez que los títulos y pruebas nacionales oficiales de los distintos países de la UE.

El Gobierno regional anunció el pasado octubre que el ratio en educación infantil y primaria pasaba de 25 a 20 alumnos y, en la secundaria, de 30 a 25, por lo que se espera que este centro tenga un número similar de plazas en las distintas etapas formativas.

Cabe destacar que, cuando se anunció la creación de una EEA en Madrid en 2024, se esperaba que habría "pocos" alumnos debido a la baja demanda, tal y como señaló la Comunidad de Madrid en aquel momento, lo que, previsiblemente, seguirá vigente.

Esta situación abre la puerta a que, cuando esta Escuela Europea Acreditada vea la luz, haya vacantes. En este sentido, el Ejecutivo regional destacó que, si había huecos libres en las aulas, se podrían admitir a otros alumnos, aunque sus progenitores no formasen parte del cuerpo funcionarial europeo.

A pesar de esto, los alumnos 'extra' deberían contar con un "perfil determinado", según estipuló el Gobierno madrileño. Algunas de las características ineludibles para entrar en la EEA en el caso de estos jóvenes es el dominio de inglés y, "si existieran más solicitudes que vacantes" se aplicarían "los mismos criterios que en el proceso de admisión ordinario del resto de los centros educativos de la Comunidad de Madrid", remarcaron en aquel momento las fuentes del Ejecutivo.