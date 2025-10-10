Un hombre intenta matar a un policía clavándole un cuchillo en el casco tras atrincherarse en su piso de puente de Vallecas

Un hombre ha intentado matar esta mañana a un agente de la Policía Nacional al abalanzarse sobre él clavándole un cuchillo en el casco, tras atrincherarse en su piso de puente de Vallecas.

Los hechos, según relatan fuentes policiales presentes en el suceso a EL ESPAÑOL, han ocurrido al filo de las siete y veinte de la mañana. El agresor, que no ha matado al agente de puro milagro, ya ha sido detenido.

Este hombre, relatan fuentes policiales, estaba desarrollando presumiblemente un brote psicótico. Se había atrincherado en su casa de ese barrio de Madrid, en la que también se encontraba su hermano.

Al alba, uno de los negociadores entra en el domicilio para finalizar la situación y detrás de él la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional.

El detenido se ha abalanzado sobre él blandiendo un cuchillo, y pese a que entraron pertrechados de escudos protectores, el hombre logró atacarle. La violencia de la puñalada provocó que se quedase con el mango de la hoja en la mano.

Profesión de riesgo

Su enajenación era tal que no se percataba de haber roto la hoja del arma blanca, y siguió lanzándole puñaladas al cuello del agente, ya sin la hoja, que se había quedado clavada en el casco protector del policía.

Milagrosamente, pese a que la hoja se le quedó incrustada en el casco, el cuchillo ni le rozó. El policía ha salido, de hecho, ileso de la situación. El desenlace podría haber sido muy diferente: "Le podrían haber matado", señala uno de sus compañeros.

La imagen a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL da la medida de la virulencia con la que el agresor realizó su ataque.

Desde la Unión Federal de Policía (UFP) vuelven a manifestar su preocupación ante que los agentes tengan que vivir cada vez más a menudo situaciones de este tipo, y exigen de nuevo que la Policía Nacional sea reconocida como profesión de riesgo.

Esta reivindicación situaría a la Policía en línea con el reconocimiento ya otorgado a otros cuerpos de seguridad y emergencias. Los agentes de la Policía Nacional desarrollan su labor en condiciones de alta peligrosidad, enfrentándose a situaciones violentas, amenazas constantes y ataques como el de esta mañana en Vallecas. También a un desgaste físico y psicológico significativo.

"Mientras el Gobierno sigue negando la evidencia, los policías y guardias civiles continúan enfrentándose a situaciones de riesgo real en las calles. No pedimos privilegios, sino hechos y reconocimiento", señalan en la UFP.

"La profesión de riesgo no se debería de pedir, se debería reconocer y hacer cumplir la sentencia del TS que obliga a ello. Reconocerlo no es una cuestión política, sino un acto de justicia y coherencia institucional hacia quienes garantizan la seguridad y el orden en España", prosiguen.

Estos y otros policías consideran que este reconocimiento no solo es una cuestión de justicia y dignidad profesional, sino también una necesidad urgente para garantizar una protección adecuada a quienes velan cada día por la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.