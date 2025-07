Hablamos con Le Cocó, ganadora de 'Drag Race España 4': "Empecé bailando en fiestas privadas, haciendo striptease"

El Orgullo es, para muchas personas, una fecha en el calendario. Para otras, es solo una celebración. Pero para Álvaro Muñoz de Gracia, conocido sobre el escenario como Le Cocó, artista, drag queen y reciente ganadora de Drag Race España 2024, el Orgullo es algo más profundo: es un acto de liberación personal.

Con el orgullo LGTBI+ como telón de fondo y una agenda que combina reivindicación, arte y visibilidad, la artista hace balance de un recorrido vital marcado por la lucha, la autenticidad y el poder transformador del drag.

"Yo me he criado en Leganés, y es una ciudad que me trae recuerdos buenos... y otros que no lo son tanto", explica Le Cocó, que hace apenas unos días, regresó a su municipio para ejercer como pregonera de las fiestas del Orgullo.

Para Le Cocó, esta semana es un espacio de alegría compartida, pero también de memoria y reivindicación.

Aunque reconoce que las fiestas y los actos están pensados para disfrutar, insiste en que no debemos olvidar su verdadero significado.

Le Cocó, ganadora de 'Drag Race España 4'. Cedida.

"Está claro que vamos a disfrutar, que hay fiestas y eventos, pero no debemos olvidar que seguimos reivindicando. Hemos conseguido muchas cosas, sí, pero es muy fácil que nos lo quiten todo de una", añade.

Además, sostiene que la lucha debe continuar y pelear por nuestro colectivo, "porque si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotras".

Inicios de Le Cocó

La estrella recuerda sus comienzos con cariño y orgullo: "Empecé con 18 años, en Ibiza, bailando en fiestas privadas, haciendo incluso striptease".

"No tenía nada que ver con lo que hago ahora, pero sí que compartía algo fundamental: era una forma de liberación", manifiesta.

Esa necesidad de expresarse fue, según cuenta, lo que le impulsó a seguir adelante en el mundo del espectáculo, incluso cuando no sabía que era posible vivir de ello.

"No sabía ni que esto existía, que se podía trabajar como artista drag y que existía una carrera profesional. Pero siempre sentí que lo llevaba dentro, y que iba a llegar. No sabía cuándo ni cómo, pero lo sabía", enfatiza la que fue la ganadora de Drag Race España 4.

El alter ego de Álvaro, Le Cocó, nació hace casi una década como una forma de expresión total. Además, asegura que la esencia siempre ha sido la misma.

"Le Cocó es mi máxima expresión, es un personaje que he construido tal y como quería, y que ha evolucionado en imagen y en propuesta escénica, pero manteniendo siempre ese punto pícaro y valiente que me define", enfatiza. Además, la artista sostiene que dicho nombre fue ideado bajo el perfume Coco Chanel.

"Cuando empecé en esto ni siquiera sabía lo que era Drag Race, no lo había visto nunca. Pero cuando me presenté, lo hice con la seguridad de que iba a ganar. Entré para llevarme la corona. Y así fue", hace hincapié entre risas la estrella.

Una experiencia que no duda en denominar como "el viaje más bonito de mi vida" y que le ha abierto puertas a nivel nacional e internacional.

Una transformación personal y profesional que, en gran parte, se debe al camino recorrido en Madrid. Y es que, como ella misma apunta, todo lo vivido, lo bueno y lo malo en la capital, le ha hecho ser quien es hoy.

"Madrid me ha enseñado muchas cosas, sobre todo a tirar para adelante. Las drags que trabajamos aquí somos unas supervivientes. Hemos recorrido las noches de club en club, con tacones y sin descanso. Para mí, Madrid es calle y es escuela. Es mi casa", añade.

Y esa conexión tan profunda con la ciudad se refleja también en su presente: ahora, Le Cocó compagina los escenarios con una intensa agenda institucional y cultural. Esta semana, además de las actuaciones, participa en eventos del Ministerio de Juventud e Infancia y fiestas como Viva Pop, donde ha sido imagen durante años.

"Me gusta que la lucha llegue a otros escenarios, que no solo estemos en discotecas. Hay que estar también en los espacios oficiales, en las instituciones, en las calles. Eso también es visibilidad", insiste la flamante reina drag de España.

Drag Race España 2024

Desde su victoria en Drag Race, su vida ha dado un giro, aunque ella asegura que no ha perdido el norte.

La popularidad al emitirse el programa, admite, fue un impacto: "Empecé a notar cómo subían los seguidores, fue muy fuerte. Aunque yo lo supe gestionar muy bien, siempre he tenido claro quién estaba a mi lado", admite.

Asimismo, su discurso no rehúye la realidad actual y llama a la conciencia colectiva con una claridad contundente: "Vivimos tiempos difíciles. Se han dado espacios a discursos de odio y eso nos obliga a mantenernos firmes".

"Lo que no se nombra no existe, por eso es tan importante que sigamos visibilizando. No podemos bajar la guardia. El colectivo tiene que estar unido porque todo lo que hemos conseguido puede desaparecer de golpe", añade.

Aunque reconoce que el colectivo ha recibido todo tipo de comentarios, Le Cocó lo tiene claro: "Lo importante es que hablen, bien o mal".

Con la mirada firme y la valentía que la caracteriza, añade: "Lo que me importa es lo que pienso yo de mí y lo que piensa mi entorno. Cuando el público está contento, lo demás da igual".

Esa misma seguridad es la que trasladaría a su yo de pequeño si pudiera hablarle hoy. Tal y como apunta la artista a este medio, a su yo de 5 años le diría una sola frase: "Lo has hecho todo de puta madre. Y punto".