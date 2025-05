Ana Gómez, abogada laboralista: esto es lo que debes hacer para reclamar si aún no te han pagado tu finiquito en Madrid

Muchos trabajadores en Madrid desconocen qué hacer cuando, al terminar su contrato temporal, no reciben todo el dinero que les corresponde.

Ante esta situación, la abogada laboralista Ana Gómez, ha decidido aclarar paso a paso cómo actuar en estos casos para ayudar a todo aquellos que se encuentren en esta inesperada situación.

"Cuando la empresa finaliza el contrato, tiene la obligación de pagar el finiquito al trabajador", comienza explicando Gómez. Un finiquito que incluye el salario pendiente, los días trabajados del mes en curso, las vacaciones no disfrutadas y, en algunos casos, una parte proporcional de las pagas extra.

Es posible reclamarlo. Istock

Sin embargo, no siempre llega a tiempo. Según la experta, es común que algunas empresas se retrasen unos días.

"A veces se demoran unos días para hacerlo coincidir con el pago de todas las nóminas de la empresa, pero más allá de ese plazo, digamos, razonable, empieza el derecho a reclamar por el trabajador que se le deben esos salarios", relata.

Es decir, si ha pasado más de una semana o 10 días desde que finalizó tu contrato y no has recibido tu finiquito, puedes empezar a reclamar formalmente.

Ana Gómez detalla que el primer paso es hablar con la empresa, preferiblemente por escrito, para dejar constancia del intento de resolución amistosa. Pero si eso no funciona, no hay que dejar pasar el tiempo.

"El plazo máximo para reclamar es de un año y tendría que acudir primero al ESMAD, Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de Madrid, para intentar cobrar esa parte del finiquito que le falta", señala.

Una vez ahí, se intenta llegar a un acuerdo sin necesidad de juicio. Presentar una papeleta de conciliación es gratuito y puede hacerse de forma presencial o telemática.

@madridtrabaja ¿Sabes que puedes reclamar si no te han pagado 💰 lo que te corresponde al finalizar un contrato de trabajo temporal? 💼 ¡Comparte con alguien a quien le pueda interesar! Si tienes alguna duda o consulta ❔ sobre derecho laboral puedes hacérnosla llegar a través del correo dudas@madridtrabaja.es 📧 o a nuestro WhatsApp 652868099 📞 #empleo #trabajo #madridtrabaja #reclamacion #contratotrabajo #subsidiodesempleo ♬ sonido original - Madrid Trabaja

Si no se alcanza un acuerdo en ese organismo, el trabajador puede presentar una demanda judicial en el Juzgado de lo Social. En este punto, contar con la ayuda de un abogado puede ser clave, aunque no obligatorio.

Gómez insiste en que muchos trabajadores no reclaman por desconocimiento o miedo. "No es un proceso complicado, y el derecho está de tu parte si no te han pagado lo que te corresponde. Lo importante es no dejarlo pasar y actuar dentro del plazo", remarca.

Es por ello, que para evitar situaciones de este tipo, la abogada recomienda revisar bien el finiquito antes de firmarlo. "Muchas veces el trabajador firma sin leer, y luego es más difícil reclamar. Hay que asegurarse de que están incluidos todos los conceptos: salario, vacaciones, pagas extra, indemnización si corresponde…".

Así que si aún sigues esperando a recibir tu finiquito, recuerda que puedes reclamar. Tienes un año para hacerlo y no necesitas abogado en los primeros pasos, por lo que no lo dejes pasar.