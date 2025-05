Miles de personas vuelven a manifestarse en las calles de Madrid por la Sanidad pública: "Es un derecho de todos"

Miles de ciudadanos marchan este domingo por las calles de Madrid en una nueva manifestación vecinal por una Sanidad pública "universal y de calidad". Reclaman que este derecho siga siendo de todos "y no sólo de quienes pueden pagarse un seguro".

Según Delegación de Gobierno, la cifra de asistentes se sitúa en 30.000, mientras que los organizadores la mantienen en 200.000.

La concentración, convocada por Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, que reúne a más de cien asociaciones vecinales, plataformas y entidades, ha comenzado desde varios puntos: Plaza de Callao, Atocha, Plaza del Doctor Marañón y Hospital La Princesa.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha cargado durante la manifestación contra el modelo sanitario de la capital. Ha asegurado que el Ejecutivo madrileño favorece intereses privados "a cambio de favores inconfesables".

"El dinero que se debería estar yendo a reforzar la Atención Primaria se está yendo a engordar las cuentas del Grupo Quirón y, sobre todo, no sabemos a cambio de qué beneficio de la señora Ayuso y de ese triángulo amoroso entre su novio Quirón y ella", ha agregado Bergerot.

Siguiendo en esta línea, la secretaria política de Podemos Irene Montero ha calificado de "crítica" la situación en la que se encuentra la Sanidad madrileña.

"No hay democracia y no hay dignidad de la vida si cuando te pones enferma no puedes acudir al mejor hospital público", ha señalado Montero.

Asimismo, la exministra ha mantenido que "la señora Ayuso ejerció una gestión criminal y que donde tiene que estar es en prisión", en referencia a las muertes en las residencias durante el Covid-19.

Ayuso dejó a 7291 personas abandonadas a su suerte durante la pandemia y ahora está haciendo lo mismo con la Sanidad pública.



Su indignidad y su falta de humanidad son incompatibles con su cargo.#SalvemosNuestraSanidad pic.twitter.com/ZED7UCYEfB — PSOE Madrid (@psoe_m) May 25, 2025

Desde el PSOE de Madrid, Mar Espinar ha subrayado que las imputaciones de los ex altos cargos sanitarios del Gobierno madrileño son "el penúltimo eslabón de unas responsabilidades políticas que acaban con el ático de Chamberí".

En esta sintonía continúa Reyes Maroto, portavoz socialista del Ayuntamiento de Madrid, quien ha indicado que mañana declaran "tres responsables de estos protocolos de la vergüenza".

En la Plaza de Cibeles, donde se ha ubicado el escenario, se ha leído un manifiesto en el que se ha hecho alusión a la "insostenible" situación que atraviesa la Sanidad Pública.

"Una sanidad que nos pertenece a todas y a todos, pero que el Gobierno del Partido Popular está desmantelando para convertirla en un negocio privado", se indica en el mismo.

La manifestación ha contado con el apoyo de organizaciones vecinales, entre ellas la Fravm; los principales sindicatos (CC.OO., UGT o Amyts)