Eduardo, trabajador del aeropuerto de Barajas: “Hay inseguridad ahora mismo, nosotros lo sufrimos a diario”

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se encuentra en una situación crítica desde hace unas semanas por la llegada masiva de indigentes. Más de 400 de personas sin hogar están acampadas en las instalaciones de la Terminal 4 y utilizan diariamente los servicios aeroportuarios como si de una residencia se tratase.

Esta circunstancia preocupa a los viajeros, pero también a los trabajadores del aeropuerto, que tienen que lidiar con ello diariamente. Así, Eduardo Lujián, conductor de plataformas del Aeropuerto Madrid-Barajas, ha ofrecido su testimonio en el programa de Horizonte de Iker Jiménez.

El empleado ha expresado en televisión la preocupación que existe entre los empleados porque el panorama actualmente es "inseguro". "Lo sufrimos a diario", remarca Lujián.

"Me llama la atención la inseguridad"

A raíz de la gravedad de la situación, AENA ya ha tomado medidas para revertir esta crisis sin precedentes. El gestor aeroportuario está desinfectando todas las zonas para eliminar las chinches y las garrapatas tras las denuncias de varios trabajadores que han sufrido picaduras.

Además, ha prohibido el acceso a la terminal a quienes no presenten la tarjeta de embarque. Aunque la pregunta en este caso es qué ocurre con los cientos de personas que ya están instaladas dentro del aeropuerto Adolfo Suárez.

Condiciones de insalubridad

El conductor de plataformas ha expresado que muchos de sus compañeros tienen miedo de que, si hablan sobre lo que está ocurriendo en los pasillos de la terminal, haya "represalias". Sin embargo, él ha ofrecido su testimonio y ha reivindicado la "importancia de darle luz y visibilidad a lo que es el aeropuerto de Adolfo Suárez a día de hoy".

"Esto ha sido algo que ha estado siempre en el aeropuerto, pero nunca tan masificado y tan descontrolado, esto los trabajadores lo sufrimos diariamente y es complejo", explica Eduardo. Y añade:"La insalubridad del aeropuerto es lo que más resalta, hay zonas que da reparo pasar porque no están limpias".

Eduardo no obstante, ha empatizado con las personas que acceden a la Terminal 4 para instalarse en un lugar seguro para pernoctar y huir del frío suelo de las aceras. "Yo también entiendo a la gente que entra al aeropuerto, hay muchos que solo vienen para refugiarse y que no generan problemas, pero en otros casos es diferente", ha indicado.

En este sentido, el presentador del programa le ha preguntado qué es lo que más le ha impactado desde el comienzo de la emergencia en Barajas. "Yo esto no lo he visto, pero algunos compañeros me han comentado que estas personas se asean en los baños, mantienen relaciones sexuales, y hace poco cogieron un extintor para rociar", desvela Eduardo. Y sentencia: "Hay actos que no son convenientes para el transcurso diario".