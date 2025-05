Noel Harcajada, influencer: "Lo siento por los sevillanos, pero en San Isidro no tienes que pagar para entrar en una caseta"

El mes de mayo en Madrid es sinónimo de vestirse de chulapas y comer rosquillas en las fiestas de San Isidro. El influencer madrileño Noel Harcajada ha compartido su experiencia en las fiestas patronales de la capital, generando una gran polémica: “Lo siento por la feria de Sevilla y por los sevillanos, pero como madrileño tengo que decir que no hay nada como Madrid y San Isidro”.

El influencer, que acumula más de 260.000 seguidores en su cuenta de TikTok @noelhorcajadaa, recalcó que en Madrid no hace falta pagar para entrar a una caseta ni arreglarse en exceso: “Te vistes de chulapa y vas guapísimo”.

Este comentario ha generado muchas críticas de sus seguidores: "No van ni los madrileños a San Isidro", "Amor pero cómo vas a comparar la feria de Sevilla con eso", "San Isidro sin TikTok no existiría". Muchas de ellas de sevillanos muy molestos con las comparaciones.

@noelhorcajadaa Amo Sevilla y los sevillanos, entendedme como madrileño que soy ❤️ San Isidro ♬ sonido original - Noel Horcajada

Noel siguió mostrando su ruta gastronómica en las fiestas: “Este puesto de aquí tiene gildas gigantes a cuatro euros”. También probó uno de los dulces más icónicos de estas fiestas: las rosquillas. “Ahora sí, nada más madrileño en San Isidro que las rosquillitas, hay de todo, hay de violeta, hay de naranja, hay de limón”, afirmó.

También hizo memoria de experiencias pasadas: “El año pasado recordé que la de violeta no sabía realmente a violeta, era glasa solamente”. Sin embargo, celebró los sabores más clásicos: “Las de limón, las de naranja y las de chocolate están muy buenas. Y ahora la de chocolate que es otra de mis favoritas”, añadió mostrando la variedad gastronómica de San Isidro.

Su recorrido continuó en busca de un clásico bocadillo madrileño: “La misión ahora es ir al puesto de bocatas y encontrar uno de los de toda la vida. Estos bocatas que te hacen todo en el mismo lado y te lo estás comiendo igual de chorizo, que te sabe a zarajos, a entresijos, a todo”. Aún así, confesó que hay tradiciones que no sigue: “En esto no soy buen madrileño, no me gustan los entresijos”.

Finalmente, se decidió por un bocadillo de Pincho Moruno: “Lo he partido a la mitad, tiene muy buena pinta. Ahora, son ocho pavos de bocadillo. Está buenísimo”. Cerró su experiencia con una frase muy castiza: “Es que sabe a feria, sabe a gastizo. Iba a pillar unas salchipapas, pero he decidido que mejor no y me voy al concierto de la Húngara a verla cantar”.