Cuando quiero cenar rico sin pasar tanto tiempo en la cocina, hago esta deliciosa receta madrileña: sencilla y proteica

Total: 30 min

Comensales: 4

Madrid es la tierra de cocidos, tapas y vermuts, pero también hay hueco para recetas caseras que sorprenden por su sencillez y valor nutricional. El bacalao a la madrileña es una de esas joyas escondidas: sabroso, tradicional y muy fácil de preparar en casa. Ideal para una cena rica sin complicarse la vida.

Este plato es propio de la cocina humilde, típico de las abuelas madrileñas donde el bacalao, por su larga conservación en sal, era una solución económica y versátil. Aunque tiene sus raíces en la Semana Santa, hoy se disfruta todo el año por su sabor y lo bien que sienta al estómago.

Lo mejor es que no necesita técnicas complicadas ni ingredientes rebuscados. Con tomate, cebolla, un poco de pimiento y buen bacalao, se logra un plato muy ligero que puedes tener listo en apenas media hora.

El bacalao a la madrileña siempre se ha caracterizado por ofrecer lo que muchos buscamos en la última comida del día: sabor, nutrición y rapidez. No hace falta estar una hora en la cocina para disfrutar de un plato con carácter y tradición.

Es perfecto para la cena porque no es pesado ni grasiento. Además, al estar guisado y no frito, resulta más digestivo que muchas recetas de pescado. Si se quiere aún más ligero, se puede optar por no rebozarlo.

Cada ración de bacalao a la madrileña aporta más de 30 gramos de proteínas, gracias al pescado blanco. Esto lo convierte en una gran opción para personas activas o que buscan cenar saludable sin recurrir siempre a pollo o huevo.

El tomate y el pimiento, además de añadir sabor, aportan antioxidantes como el licopeno y la vitamina C. El aceite de oliva virgen extra también es recomendable por sus grasas saludables.