Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, también ha sido muy duro con el PSOE al mismo tiempo que ha celebrado los éxitos de Madrid en todos los ámbitos: "Madrid es el epicentro de la cultura y de los grandes eventos deportivos e internacionales. Todo eso lo hemos conseguido gracias al tesón y a la bravura del pueblo de Madrid y eso es lo que celebramos hoy: que el pueblo de Madrid sigue siendo tan pujante como siempre. Lo celebramos en la calle pese a los intentos de boicot del Gobierno de Sánchez que ha impedido que el Ejercito saliera a la calle en un día como hoy".

"La ausencia del PSOE hoy me parece entre preocupante e infantil. Preocupante porque estos numeritos son mas propias de partidos extremistas y populistas que de un partido con la trayectoria y la historia del PSOE. Han preferido montarse su acto para aplaudir a Óscar López. Y es infantil porque me parece bastante patético esta actitud del PSOE de enfadarse en aquellos sitios a los que no le hacen casito. ¿Qué va a hacer el PSOE? ¿Va a seguir ausentándose de la institucionalidad? Y me temo que no van a ser la única institución que va a abandonar el PSOE por someterse al sanchismo".

"Las encuestas publicadas hoy dejan claro que el proyecto de Ayuso está reconocido y valorado por los madrileños. Vamos por el buen camino. Los intereses entienden que estamos poniendo a Madrid por encima de todo. La izquierda cada vez representa menos en la Comunidad de Madrid. Estamos muy satisfechos con las encuestas".